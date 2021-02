Central Park Tower, o edifício residencial mais alto do mundo, inicia vendas

"Agora que as vendas começaram, os moradores poderão experimentar a qualidade excepcional e o estilo de vida único que são oferecidos no Central Park Tower", declarou Gary Barnett, fundador e presidente da Extell Development Company. "Com produtos de primeira classe e preços excepcionais dirigidos ao mercado atual, o Central Park Tower é o melhor que você pode comprar no Central Park. Realmente não há nenhum outro edifício como ele."

Recentemente premiado com o Prêmio de Excelência 2021 pelo Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano (CTBUH) como "O Melhor Prédio Alto de 400 metros ou mais", o Central Park Tower foi projetado por Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS + GG), uma empresa dedicada ao design de arquitetura de alto desempenho, eficiência energética e notável em escala internacional.

Combinando elementos de vidro, aço inoxidável com acabamento acetinado e detalhes verticais e horizontais captadores de luz, a fachada do prédio acentua a interação entre textura e luz. Aproveitando os impressionantes recursos externos, a empresa de design de interiores Rottet Studio criou interiores altamente sofisticados por meio de acabamentos únicos e e elegantes. A partir do 32º andar, as 179 residências de dois a oito quartos, têm tamanhos que variam de 1.435 pés quadrados a 17.500 pés quadrados.

Localizado dentro da mais alta torre residencial já construída, há um dos clubes privados mais exclusivos do mundo, o Central Park Club. O clube terá aproximadamente 4.600 pés quadrados de instalações luxuosas com curadoria cuidadosa, distribuídas por três andares, com cada unidade oferecendo experiências únicas, complementadas por um serviço cinco estrelas. O principal destaque do Central Park Club é o 100º andar, o clube residencial privado mais alto do mundo. As instalações adicionais incluem um terraço amplo ao ar livre com piscina e cafés para entretenimento; uma sala de exibição de filmes privada, um lounge para moradores e um salão de jogos no 14º andar; além de um andar completo de instalações de condicionamento físico e bem-estar, incluindo uma academia de última geração, sala de treinamento, quadra de squash/basquetebol, sala de tratamento de spa e muito mais no 16º andar. Além disso, embora os residentes possam entrar pelo saguão residencial privado dedicado na 57th Street, o prédio também possui uma entrada discreta com manobrista na 58th Street.

A base do Central Park Tower será o endereço da primeira loja de departamentos de linha completa da Nordstrom. Esta loja de cerca de 50.000 pés quadrados,distribuídos por sete andares, inaugurada em 2019, representa a maior exposição da marca da empresa. Os moradores do Central Park Tower terão acesso especial à loja da Nordstrom. Uma colaboração rara adotada pela primeira vez pela marca, este programa de lifestyle exclusivo oferece aos residentes uma experiência única em em casa e na loja. Alguns dos privilégios incluem reservas garantidas para os três restaurantes de serviço completo da Nordstrom, além de acesso imediato aos dois bares e cafés do varejista. Os serviços exclusivos para residentes também incluem experiências de refeições na residência e no clube, serviços de beleza e spa, cuidados clínicos da pele, personal stylists para guarda-roupas na residência e uma variedade de vantagens na loja, incluindo acesso antecipado a novas marcas e coleções, e acesso prioritário a eventos de estilo somente para convidados.

A Extell está desenvolvendo o Central Park Tower em conjunto com a SMI USA (SMI), a subsidiária dos Estados Unidos da Shanghai Municipal Investment, uma empresa líder em investimentos em infraestrutura, responsável pela conceituada Shanghai Tower, o segundo edifício mais alto do mundo. A Lendledge, uma das maiores empresas de gestão de construções, propriedades, infraestrutura e desenvolvimento do mundo, atuou como gerente de construção do Central Park Tower.

O Extell Marketing Group e o Corcoran Sunshine Marketing Group são os agentes exclusivos de vendas e marketing do Central Park Tower. O preço inicial para unidades disponíveis hoje no Central Park Tower é de US$ 6,5 milhões. Para obter mais informações ou para agendar uma visita particular às residências modelo recém-concluídas, ligue para 212-957-5557 ou acesse www.centralparktower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444475/Extell_Development_Company_New_York_Skyline.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444474/Extell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg

