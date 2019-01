Centric Software è lieta di annunciare l'uscita della storia di successo del proprio cliente Superdry

Le collezioni di abbigliamento uomo e donna, di calzature e di accessori di Superdry fondono il vintage americano e grafiche e testi di ispirazione giapponese con lo stile britannico. La società è presente oggi in 59 paesi con 695 punti vendita monomarca e nel 2018 ha registrato un fatturato di 1.6 milioni di sterline, suddiviso tra vendita al dettaglio, vendita all'ingrosso e e-commerce.

La ricerca di una soluzione PLM da parte di Superdry è iniziata nel momento in cui è parso evidente che i vecchi metodi e le procedure di lavoro erano ormai superati per l'azienda. Poiché i team dipendevano da una combinazione di e-mail, fogli Excel e altri documenti digitali, poteva succedere che informazioni cruciali andassero perdute o venissero commessi errori.

Scott Robertson, Head of Central Merchandising di Superdry, spiega che la vecchia modalità di lavoro di questo fashion retailer non bastava a supportare l'esplosiva crescita globale e la strategia aziendale mirata del brand.

"Lavoravamo con Excel e con la posta elettronica, utilizzando letteralmente migliaia di fogli di calcolo diversi. Non avevamo a disposizione un'unica fonte di verità e le persone passavano più tempo a cercare informazioni che a lavorare su attività a valore aggiunto. Non c'era chiarezza ed era impossibile tenere traccia del numero di opzioni che stavamo realizzando durante lo sviluppo dei prodotti. Sapevamo che una piattaforma PLM ci avrebbe fornito la visibilità di cui avevamo bisogno per semplificare tale processo."

Da quando è stato implementato Centric PLM (Product Lifecycle Management), Superdry ha conosciuto una sensazionale rivoluzione digitale. La società ha ottimizzato la sovrapposizione tra le sue collezioni all'ingrosso e al dettaglio per creare una gamma unificata, ha incrementato la puntualità e il numero di prodotti portati a completamento, passando dal 70% all'89%.

Superdry (http://www.superdry.com)

Superdry è una dinamica azienda moderna attenta a fornire prodotti di alta qualità che fondono il vintage americano e grafiche di ispirazione giapponese con lo stile britannico. I suoi prodotti si distinguono per la qualità dei tessuti, l'autenticità dei lavaggi vintage, l'estrema attenzione ai dettagli, l'unicità delle grafiche realizzate a mano e rinomate in tutto il mondo e la sartorialità dei tagli dei vari modelli. Questa marcata originalità ha assicurato al brand un fascino esclusivo, oltre che l'apprezzamento del jet set internazionale.

Superdry ha una significativa e crescente presenza nel mondo, operando tramite 695 punti vendita monomarca dislocati in 59 paesi. Ci sono 139 punti vendita diretti tra il Regno Unito e il resto d'Europa, 208 negozi in franchising e con licenza, tutti tranne uno, fuori del Regno Unito, e 168 affiliati.

Superdry.com vende in modo sicuro e protetto i propri prodotti in oltre 100 Paesi del mondo attraverso 21 siti Web internazionali. La politica di consegna di Superdry è una delle migliori sul mercato grazie all'eccellente servizio clienti e alla semplice procedura sui resi.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l'outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi industry award, tra cui il Product Leadership Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, Fashion and Consumer Goods PLM nel 2018 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2016 e nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

