Centric Software®, premier fournisseur à développer une interface PLM en 3D, vecteur de reprise à long terme

À mesure que les entreprises adoptent des modes de collaboration inédits et innovants pour faire face à un marché soumis à de multiples aléas, les nouvelles technologies s'avèrent indispensables à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement. Forte de leurs nombreux atouts stratégiques et opérationnels, les technologies en 3D faisaient partie des tendances émergentes, avant la COVID-19. Aujourd'hui et en un laps de temps extrêmement court, elles sont en passe de s'imposer comme essentielles. Centric 3D PLM accompagne les entreprises dans la refonte de leurs modus operandi, face à la situation actuelle et à plus long terme.

Les marques ont besoin de réagir rapidement aux tendances et d'écourter leurs cycles produit. La dépendance massive aux ressources physiques, onéreuses, complexes à partager, ainsi que les interminables revues d'échantillons, les données saisies en doublon dans différents systèmes et les limites inhérentes aux images en 2D utilisées pour collecter les retours des différents intervenants freinent les opérations et empêchent l'automatisation. Avec le remplacement des échantillons physiques par des visuels 3D extrêmement fidèles , les marques réduisent leurs délais de développement et adoptent une démarche plus durable.

« Les marques doivent substituer aux processus physiques précédemment mis en place un écosystème collaboratif totalement dématérialisé, visant une baisse des coûts, une réduction des délais et le maintien de leurs opérations stratégiques face aux contraintes, et créer de nouveaux leviers de collaboration axés sur les ressources digitales », explique Ron Watson, vice-président du développement produit de Centric Software.

« Centric PLM simplifie la conception en 3D et le développement produit, à chaque étape de la gestion du cycle de vie. Il s'agit de la seule interface PLM en 3D dotée de fonctionnalités avancées présente sur le marché. Elle permet à nos marques et à nos distributeurs d'utiliser des ressources en 3D lors de la conception, du développement, des sessions d'ajustement, de l'enrichissement des dossiers techniques, de l'élaboration des devis et des partenariats créatifs avec les fournisseurs. Nous avons mis à profit les enseignements tirés du développement de l'outil Adobe® Illustrator Connect, qui permet aux concepteurs de travailler au sein de leur environnement habituel, tout en étant directement connectés à Centric PLM. De la même façon, nous visions la création d'une interface intuitive en 3D compatible avec les logiciels CAO 3D des leaders du marché, directement reliée à Centric PLM pour permettre l'accès aux ressources 3D à chaque étape du développement produit. »

Centric 3D Connect est compatible avec différentes applications de conception en 3D plébiscitées par les utilisateurs, notamment Browzwear, EFI Optitex et CLO.

« Centric 3D Connect remplace le processus itératif de mise au point d'échantillons physiques par des modifications virtuelles », explique Ron Watson. « Cela limite le gaspillage et les coûts et contribue à améliorer la performance et le bilan écologique des entreprises. L'injection dans la solution PLM de ressources digitales en 3D, mises à jour en temps réel, bascule automatiquement au second plan la gestion des modifications et des données par les utilisateurs, éliminant le temps et les efforts considérables initialement investis pour la saisie manuelle des données. Les équipes échangent des visuels produit au rendu réaliste via une multitude de canaux et collaborent efficacement avec les fournisseurs, en se basant sur la plateforme PLM pour peaufiner les ébauches et les croquis de modèles, ainsi que les détails de la fabrication. »

Centric 3D PLM comprend également une fonctionnalité unique, 3D Viewer. Celle-ci permet aux utilisateurs de modéliser la texture, le drapé et l'aspect des matières et de réaliser des échantillons à partir de créations 3D, l'application de différents coloris et imprimés, la prise de photos et l'ajout d'annotations aux images au sein de modèles Centric prédéfinis, pour réagir immédiatement aux propositions des fournisseurs ou des équipes de conception. La solution prévoit également la possibilité d'exporter ces images en 3D pour un usage marketing et e-commerce. Avec 3D Viewer, chaque intervenant peut manipuler les objets 3D à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, sans aucune sollicitation supplémentaire des équipes produit et de développement.

« Nous sommes fiers d'être le premier fournisseur PLM à développer une interface 3D dotée de fonctionnalités avancées couvrant l'intégralité du cycle de vie des produits », conclut Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « La conception en 3D et l'échantillonnage virtuel constituent l'avenir des entreprises qui entendent réduire le cycle de vie des produits et ont besoin de favoriser une collaboration efficace entre leurs équipes, libérées des lourdeurs inhérentes aux échantillons physiques ou à l'infrastructure. Les puissantes fonctionnalités 3D de Centric apportent une contribution importante à la reprise de l'activité de nos clients-partenaires, en pleine réflexion stratégique sur leurs processus et modèles opérationnels, dans le contexte actuel et à long terme. »

SOURCE Centric Software