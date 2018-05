Centric Software revela placas de estúdio visual que alteram o jogo

Com base em sua estratégia para desenvolver inovações que impulsionam a transformação de varejo para marcas, varejistas e fabricantes, a líder de PLM, Centric Software anuncia uma nova adição à Plataforma de Inovação Visual Centric (Centric VIP). O Visual Studio Boards revitaliza a criação e o compartilhamento de ideias para estúdios de design e equipes de produção. A Centric Software fornece as soluções corporativas mais inovadoras para empresas de moda, varejo, calçados, atividades ao ar livre, de luxo e bens de consumo, para atingir metas estratégicas e operacionais de transformação digital.

O VIP Centric, para dispositivos visuais baseados em toque, como tablets e televisores com tela sensível ao toque, é totalmente conectado ao Centric PLM e é uma plataforma dedicada a painéis de humor, material, estilo, alocação, merchandising, linha e vendas. Essa plataforma inovadora impulsiona a transformação digital e a tomada de decisões, reduzindo significativamente o tempo de lançamento no mercado e gerando grandes ganhos de produtividade para equipes criativas e técnicas, bem como para executivos.

As Placas do Visual Studio são um ambiente de sandbox visual altamente colaborativo, onde os designers podem ser criativos e jogar, mas também compartilhar ideias com outras equipes. Os designers podem extrair rascunhos, imagens, cores, materiais e muito mais de coleções anteriores e arquivos da área de trabalho, bem como diretamente de um navegador da Web, como uma pesquisa de imagens ou um site de serviço de tendências. Eles podem criar novas informações rapidamente e criar ideias para produtos e coleções. À medida que as ideias amadurecem, as equipes de desenvolvimento e produção de produtos adicionam sua contribuição, resultando em produtos mais criativos, de maior qualidade e de maior margem.

A informação sincroniza de forma transparente, dando às equipes uma visão global de materiais, cores e estilos, e permitindo que eles tomem decisões e vejam as mudanças ao vivo. As equipes podem estar localizadas na mesma sala ou em todo o mundo e, como o Centric VIP é independente do sistema, as informações podem ser extraídas do Centric 8 PLM ou de outros sistemas de negócios, como ERP, PIM, DAM, etc.

Hoje, o processo de design gira em torno de maneiras complicadas de trabalhar: planilhas impressas feitas em "livros" e grandes carteiras de espuma cheias de recortes, anotações manuscritas, post-its, adesivos e outras informações. Essas formas analógicas de trabalho são extremamente demoradas para compilar e propensas a erros, com saída impossível de comunicar e executar com rapidez e precisão. A criatividade é muitas vezes dificultada devido à falta de fácil compreensão, informação clara e perda de tempo em busca de detalhes.

As Placas do Visual Studio fazem com que as ideias fluam suavemente de designers para equipes de produtos para comercialização e produção. Neste novo espaço digital, designers e outras equipes podem criar ideias sem limites, evoluir conceitos para maturidade e executá-los em colaboração uns com os outros para impulsionar a inovação e a qualidade, reduzindo drasticamente o tempo de lançamento no mercado.

"O Visual Studio Boards é uma inovação que muda o jogo completamente, orientada para o mercado, que transforma o processo de design e ideação", afirma Chris Groves, Presidente e CEO da Centric Software. "Eles deixam a criatividade florescer enquanto também aproveitam os conhecimentos técnicos e de produção para agilizar o tempo de comercialização, impulsionar a inovação e melhorar a qualidade do produto".

Software Centric (http://www.centricsoftware.com)

Diretamente de sua sede no Vale do Silício e de escritórios em grandes capitais do mundo, a Centric Software fornece uma plataforma de transformação digital para as mais renomadas empresas de moda, varejo, calçados, artigos de luxo, itens para atividades ao ar livre e bens de consumo. A Centric Visual Innovation Platform (VIP) é um conjunto visual e totalmente digital de painéis para dispositivos com recursos de toque como iPad, iPhone e TVs com touchscreen em grande escala. A Centric VIP transforma a tomada de decisões e automatiza a execução para agilizar o tempo de comercialização dos produtos. A principal plataforma de gerenciamento de ciclo de vida de produtos (Product Lifecycle Management, PLM) da Centric, a Centric 8, oferece funcionalidades corporativas de planejamento de comercialização, desenvolvimento de produtos, fornecimento, planejamento de negócios, qualidade e gerenciamento de conjuntos, funcionalidades estas feitas sob medida para setores de consumo em rápida transformação. O Centric SMB conta com recursos ampliados de PLM, incluindo tecnologias inovadoras e os principais ensinamentos do setor, sob medida para pequenas empresas.

A Centric Software recebeu vários prêmios do setor, entre eles o Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award in Retail, Fashion and Apparel PLM em 2016 e o Frost & Sullivan's Global Retail, Fashion, and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award em 2012. A Red Herring incluiu a Centric na lista Top 100 global em 2013, 2015 e 2016.

Centric é uma marca registrada da Centric Software. Todas as outras marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

