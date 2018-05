Centric Software dévoile sa dernière innovation : Visual Studio Boards

Renforçant sa stratégie de développer des innovations qui stimulent la transformation des activités de vente au détail pour les marques, détaillants et fabricants, le leader du marché des solutions PLM (Product Lifecycle Management ou gestion du cycle de vie des produits) annonce un nouvel ajout à Centric Visual Innovation Platform (Centric VIP). Les Visual Studio Boards dynamisent la créativité et le partage du studio et des équipes de production. Centric Software offre les solutions métiers les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Centric VIP, innovation visuelle pour les écrans tactiles tels que les tablettes ou autres télévisions tactiles, est entièrement connectée au PLM de Centric et est dédiée aux planches de tendances, de matières, de styles, de répartition, de merchandising, de planning et de ventes. Cette plateforme innovante stimule la transformation digitale et la prise de décision, en réduisant considérablement les délais de commercialisation et en générant d'importants gains de productivité tant pour les équipes créatives et techniques que pour les dirigeants.

Hautement collaboratifs, les Visual Studio Boards offrent un environnement visuel de "sandbox" dans lequel les designers peuvent laisser libre cours à leur créativité et jouer mais aussi partager des idées avec d'autres équipes. Les designers peuvent importer les croquis, les images, les couleurs, les matières et autres des saisons précédentes ou des fichiers du bureau aussi aisément qu'à partir d'un navigateur internet pour une recherche d'images ou d'un site de tendances. Ils peuvent créer de nouvelles informations en un clin d'œil et développer des idées concernant les produits et les collections. Au rythme de l'évolution de l'idée, les équipes de développement produit et de production ajoutent leur contribution ainsi résultant en produits plus innovants, de meilleure qualité et avec une marge plus élevée.

La synchronisation parfaite des données permet incontestablement aux équipes de disposer d'une vue d'ensemble sur les matières, les couleurs et les styles mais également de prendre des décisions et de voir les changements en direct. Les équipes peuvent se situer dans la même pièce ou à l'autre bout du monde, et, Centric VIP étant un système agnostique, l'information peut être extraite de Centric 8 PLM ou d'autres systèmes comme les ERP, PIM, DAM…

Aujourd'hui, le processus de design tourne autour d'une base papier et de méthodes de travail laborieuses : feuilles de calcul imprimées rassemblées en « petits livres », planches remplies de découpes, notes écrites à la main, post-it, étiquettes et autres morceaux d'information. Ces méthodes sont extrêmement chronophages pour rassembler les données et sont particulièrement propices aux erreurs, avec pour résultat l'impossibilité de communiquer et d'agir rapidement et précisément. La créativité est souvent entravée par le manque de compréhension, d'informations claires et la perte de temps à rechercher des détails.

Les Visual Studio Boards permettent faire circuler les idées en douceur entre les designers et les équipes produit pour la commercialisation et la production. Dans ce nouvel espace digital, les designers et les autres équipes peuvent créer sans limite, faire évoluer le concept jusqu'à maturité et le mettre en œuvre, en collaboration les uns avec les autres, pour stimuler l'innovation et la qualité tout en diminuant considérablement les délais de commercialisation.

« Ces Visual Studio Boards sont une innovation révolutionnaire entièrement dictée par le marché qui transforme le processus de design et d'idéation », déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « Ils laissent la créativité fleurir tout profitant d'un savoir-faire technique et d'une expertise de production dans le but d'accélérer la commercialisation, de stimuler l'innovation et d'améliorer la qualité des produits. »

