Centric Software annuncia le rivoluzionarie Visual Studio Boards

Basandosi su una strategia intesa a sviluppare innovazioni che guidino la retail transformation per marchi, rivenditori e produttori, Centric Software, il leader del PLM, annuncia la novità che va ad arricchire Centric Visual Innovation Platform (Centric VIP). Le Visual Studio Boards rivitalizzano la creazione e la condivisione di idee tra studi di design e team di produzione. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a raggiungere obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Centric VIP, per dispositivi touch quali tablet e grandi schermi touchscreen, è completamente integrata a Centric PLM ed è una piattaforma dedicata a moodboard, tavole di materiali, stili, allocazione, merchandising, linee di prodotti e vendite. Questa innovativa piattaforma guida la trasformazione digitale e il processo decisionale, riducendo drasticamente il time to market e introducendo significativi risultati in termini di produttività per team creativi e tecnici oltre che per i dirigenti.

Visual Studio Boards è un ambiente sandbox grafico altamente collaborativo all'interno del quale i designer possono spingere al massimo e anche giocare con la creatività, ma altresì condividere idee con altri team. I designer possono trasferire schizzi, immagini, colori, materiali e altro da precedenti collezioni e da file desktop o direttamente da un browser Web, come ad esempio da un sito di ricerca di immagini o un sito di trend. Possono creare nuove informazioni al volo e sviluppare idee per prodotti e collezioni. A mano a mano che le idee maturano i team di sviluppo prodotto e di produzione aggiungono i propri input e il tutto si traduce in prodotti più creativi, maggiore qualità e margini più elevati.

Le informazioni si sincronizzano perfettamente fornendo ai team una visione globale su materiali, colori e stili e consentendo loro di prendere decisioni ed assistere alle modifiche in tempo reale. I team possono trovarsi nella stessa stanza o sparsi per il mondo e, dato che Centric VIP è indipendente dal sistema, è possibile estrarre informazioni da Centric 8 PLM o da altri sistemi aziendali come ERP, PIM, DAM, ecc.

Oggi il processo di design ruota intorno ad obsoleti metodi di lavoro basati su sistemi cartacei: fogli di lavoro stampati che diventano 'Books' e grandi pannelli di polistirene riempiti con ritagli, note scritte a mano, post-it, adesivi e altre informazioni. Questi metodi di lavoro analogici richiedono tempi infiniti di compilazione e sono soggetti a errori, con output impossibili da comunicare ed eseguire in modo rapido e accurato. La creatività è spesso ostacolata dalla mancanza di informazioni chiare e facilmente comprensibili e il tempo viene sprecato nella ricerca di dettagli.

Le Visual Studio Boards facilitano il passaggio di idee dai designer ai team di prodotto per la commercializzazione e la produzione. In questo nuovo spazio digitale, designer e altri team possono ideare senza limiti, sviluppare pienamente concetti e portarli ad attuazione collaborando l'uno con l'altro per promuovere l'innovazione e la qualità, riducendo drasticamente il time to market.

"Le Visual Studio Boards sono un'innovazione rivoluzionaria, completamente guidata dalle esigenze del mercato, che trasforma il processo di progettazione e ideazione," afferma Chris Groves, President e CEO di Centric Software. "Permettono alla creatività di fiorire, mentre si avvalgono di competenze tecniche e produttive per ridurre il time to market, promuovere l'innovazione e migliorare la qualità dei prodotti."

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, retail, calzature, articoli per esterni, beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l'esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l'offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi riconoscimenti del settore, tra cui il Global Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, il titolo di Fashion and Apparel PLM nel 2016 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

