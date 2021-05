Centrica nomme Cognizant comme partenaire exclusif pour la transformation des processus opérationnels de SAP

Cognizant consolide et gère l'environnement SAP pour la plus grande entreprise énergétique du Royaume-Uni, en améliorant l'efficacité commerciale et l'expérience client

TEANECK, New Jersey, 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été sélectionnée par Centrica, une société leader internationale de services et de solutions énergétiques, comme le seul partenaire de services technologiques pour gérer et transformer l'environnement SAP soutenant ses opérations au Royaume-Uni. Centrica fournit des services et approvisionnements énergétiques à 10 millions de clients commerciaux et résidentiels au Royaume-Uni, faisant de son système d'entreprise SAP l'un des déploiements SAP les plus importants de l'industrie énergétique britannique.

La consolidation de son système d'entreprise SAP par Cognizant permettra à Centrica de rationaliser les processus opérationnels et de réagir plus rapidement aux changements du marché et de la réglementation, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle ainsi que l'expérience utilisateur. Les clients de Centrica bénéficieront de mises à niveau des processus de gestion des comptes, d'une meilleure connaissance de la consommation d'énergie et de la gestion des tarifs, d'offres hautement personnalisées et d'un processus d'intégration plus fluide pour les nouveaux services.

« En tant que fournisseur de services énergétiques opérant à l'échelle mondiale, nous avons besoin de technologies agiles et d'une infrastructure qui peut s'étendre à l'ensemble de l'entreprise sans complexité », a déclaré Darren Miles, directeur informatique, Centrica. « Cognizant est un partenaire de confiance, éclairé, qui nous accompagne dans notre parcours depuis de nombreuses années. Au fil des ans, nous avons évolué pour améliorer notre efficacité opérationnelle et transformer nos offres axées sur la clientèle afin d'offrir un service plus personnalisé et attrayant à nos clients. »

« Les technologies révolutionnaires et la nouvelle concurrence transforment l'industrie de l'énergie », a déclaré Rob Walker, directeur général, UK&I, Cognizant. « La capacité de s'adapter rapidement au changement et de communiquer de façon significative avec les clients est essentielle. Nous sommes heureux d'aider Centrica à relever ces défis de front, en nous appuyant sur notre riche connaissance du domaine de l'industrie de l'énergie et des services publics, ainsi que sur notre vaste expertise en ingénierie et SAP. »

L'engagement pluriannuel s'appuie sur la relation de longue date de Cognizant avec Centrica. Depuis 2005, Cognizant fournit à Centrica un large éventail de services de conseil, de données, de cloud et d'ingénierie numérique. Cognizant tirera parti des équipes multidisciplinaires et de son expertise en méthodologie DevSecOps pour consolider et gérer l'environnement SAP de Centrica, répondant au besoin en agilité, vitesse et sécurité de l'infrastructure.

À propos de Centrica

Centrica est un fournisseur international de services et de solutions énergétiques de premier plan qui vise à répondre aux besoins changeants de ses clients et à faciliter la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. Notre entreprise est fondée sur 200 ans d'histoire au service des personnes. Nous fournissons de l'énergie et des services à plus de 26,2 millions de comptes clients principalement au Royaume-Uni, en Irlande et en Amérique du Nord grâce à des marques fortes, telles que British Gas, soutenues par environ 9 000 ingénieurs et techniciens.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) est l'une des principales entreprises de services professionnels au monde, transformant les modèles commerciaux, opérationnels et technologiques de ses clients pour l'ère numérique. Notre approche unique de consultation axée sur l'industrie aide les clients à envisager, à bâtir et à exploiter des entreprises plus novatrices et plus efficaces. Basée aux États-Unis, Cognizant est en 194e position au classement Fortune 500 et est régulièrement listée parmi les entreprises les plus admirées dans le monde. Découvrez comment Cognizant aide ses clients à diriger leur entreprise avec le numérique à www.cognizant.com ou suivez-nous @Cognizant.

