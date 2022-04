Centro Nacional de Genoma da Dinamarca faz parceria com Lifebit para oferecer medicamentos personalizados em todo o país

O NGC dinamarquês, uma agência governamental e autoridade dentro do sistema de saúde da Dinamarca, foi criado para implementar a Estratégia Nacional de Medicina Personalizada do governo dinamarquês. A visão central do NGC é desenvolver diagnósticos mais precisos, tratamentos direcionados e intensificar pesquisas no sistema de saúde dinamarquês. Durante a primeira fase da estratégia, o Centro Nacional de Genoma da Dinamarca e seus colaboradores recrutarão e sequenciarão genomas inteiros de 60 mil pacientes diagnosticados com câncer, doenças autoimunes e doenças raras até 2024.

A plataforma oferecerá uma infraestrutura computacional de última geração no centro de supercomputação local da Dinamarca, permitindo que o NGC atenda à sua visão de estabelecer e operar uma infraestrutura nacional de última geração para medicina personalizada, mantendo os dados permanentemente na infraestrutura nacional segura. Somente a Lifebit, com sua experiência em dados genômicos, bem como sua capacidade comprovada internacionalmente de gerenciar esses ambientes governamentais complexos por meio de seu sistema operacional patenteado Lifebit CloudOS, foi considerada capacitada a concretizar este projeto.

Assim, a plataforma permitirá aos pesquisadores acesso seguro, consulta e análise desses dados clínico-genômicos confidenciais de uma forma totalmente escalável e flexível, permitindo também que colaborem em escala global.

A federação desempenhará um papel crucial em viabilizar, no futuro, possíveis colaborações com parceiros internacionais como Genomics England, France Genomique, Genomic Medicine Sweden e outros biobancos de todo o mundo. Conectar virtualmente os conjuntos de dados confidenciais, permitindo uma análise conjunta que, no entanto, seja realizada in situ sem mover dados, pode levar a resultados de pesquisa exponencialmente maiores. Em alguns casos, observa-se que o aumento de dez vezes no número de pacientes em um estudo resultou em aumento de aproximadamente cem vezes no número de descobertas científicas e associações genômicas, deixando claro o quão importante é a conectividade real desses conjuntos de dados.

"A Lifebit continua a orientar e impulsionar os maiores programas nacionais e privados de medicina de precisão do mundo. Estamos extremamente orgulhosos de concretizar este programa pioneiro para a nação da Dinamarca. O ambiente de pesquisa confiável federado permitirá que os pesquisadores colaborem de com mais eficiência no rico conjunto de dados em escala e impulsionem a colaboração internacional entre outras iniciativas governamentais - muitas das quais já utilizam a tecnologia federada da Lifebit", disse Thorben Seeger, diretor de desenvolvimento de negócios da Lifebit

Outros exemplos da utilização de dados da plataforma de dados da Lifebit incluem Genomics England, NIHR Cambridge e o Hong Kong Genome Institute.

A partir de conjuntos de dados biomédicos complexos e confidenciais, a Lifebit constrói plataformas de dados empresariais para uso por organizações. A tecnologia federada patenteada da Lifebit oferece acesso a dados biomédicos com segurança. Desde o fornecimento de ambientes de pesquisa confiáveis para programas nacionais de medicina de precisão até a habilitação de empresas farmacêuticas para descobrir novos alvos de medicamentos com maior rapidez, a Lifebit capacita os clientes a transformar a forma como alavancam dados biomédicos confidenciais.

