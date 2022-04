Le National Genome Center danois s'associe à Lifebit pour offrir une médecine personnalisée à l'échelle nationale

Le NGC danois, une agence gouvernementale et une autorité au sein du système de santé danois, a été créé pour mettre en œuvre la stratégie nationale de médecine personnalisée du gouvernement danois. La vision centrale du NGC est de développer un diagnostic plus précis, un traitement ciblé et de renforcer la recherche au sein du système de santé danois. Au cours de la première phase de la stratégie, le National Genome Center danois et ses collaborateurs recruteront et séquenceront les génomes entiers de 60 000 patients atteints de cancer, de maladies auto-immunes et de maladies rares d'ici 2024.

La plateforme fournira une infrastructure de calcul de nouvelle génération au sein du centre danois de supercalculateurs sur site, ce qui permettra au NGC de réaliser sa vision consistant à établir et à exploiter une infrastructure nationale de pointe pour la médecine personnalisée tout en conservant les données à tout moment dans l'infrastructure nationale sécurisée. Seule Lifebit, avec son expertise en matière de données génomiques et sa capacité internationalement prouvée à gérer des environnements gouvernementaux aussi complexes grâce à son système d'exploitation breveté Lifebit CloudOS, a été jugée capable de mener à bien ce projet.

La plateforme permettra ainsi aux chercheurs d'accéder, d'interroger et d'analyser en toute sécurité ces données clinico-génomiques sensibles, de manière totalement évolutive et flexible, et de collaborer à l'échelle mondiale.

La Fédération jouera un rôle crucial en permettant la possibilité future de collaborer avec des partenaires internationaux tels que Genomics England, France Génomique, Genomic Medicine Sweden et d'autres biobanques du monde entier. Le fait de relier virtuellement ces ensembles de données sensibles, permettant une analyse conjointe qui est toutefois effectuée in situ sans déplacer les données, peut mener à des résultats de recherche plus élevés de manière exponentielle. Dans certains cas, on peut observer qu'en augmentant de 10 fois le nombre de patients dans une étude, on obtient environ 100 fois plus de résultats scientifiques et d'associations génomiques, ce qui montre clairement l'importance de la connectivité réelle de ces ensembles de données.

« Lifebit continue de guider et d'alimenter les plus grands programmes nationaux et privés de médecine de précision au monde. Nous sommes extrêmement fiers de mettre en œuvre ce programme phare pour le Danemark. Cet environnement de recherche de confiance fédéré permettra aux chercheurs de collaborer plus efficacement sur cet ensemble de données à grande échelle et favorisera la collaboration internationale entre d'autres initiatives gouvernementales, dont bon nombre tirent déjà parti de la technologie fédérée de Lifebit », a déclaré Thorben Seeger, responsable du développement commercial chez Lifebit.

Parmi les autres exemples d'utilisation de la plate-forme de données de Lifebit, citons Genomics England , NIHR Cambridge et le Hong Kong Genome Institute .

À propos de Lifebit Biotech, Ltd.

Lifebit construit des plateformes de données d'entreprise destinées à être utilisées par des organismes disposant d'ensembles de données biomédicales complexes et sensibles. La technologie fédérée brevetée de Lifebit déverrouille en toute sécurité l'accès aux données biomédicales. Qu'il s'agisse de fournir des environnements de recherche fiables pour les programmes nationaux de médecine de précision ou de permettre aux entreprises pharmaceutiques de découvrir plus rapidement de nouvelles cibles médicamenteuses, Lifebit permet à ses clients de transformer la façon dont ils exploitent les données biomédicales sensibles.

