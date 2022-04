Das dänische National Genome Center arbeitet mit Lifebit zusammen, um landesweit personalisierte Medizin anzubieten

Die Plattform wird eine Recheninfrastruktur der nächsten Generation innerhalb des dänischen Supercomputing-Zentrums vor Ort bereitstellen, die es dem NGC ermöglicht, seine Vision zu verwirklichen, eine hochmoderne nationale Infrastruktur für die personalisierte Medizin aufzubauen und zu betreiben, wobei die Daten jederzeit in der sicheren nationalen Infrastruktur verbleiben. Nur Lifebit mit seiner Expertise im Bereich der Genomdaten und seiner international bewährten Fähigkeit, solch komplexe Regierungsumgebungen mit Hilfe seines patentierten Betriebssystems Lifebit CloudOS zu verwalten, war in der Lage, dieses Projekt durchzuführen.

Die Plattform ermöglicht den Forschern den sicheren Zugang, die Abfrage und die Analyse dieser sensiblen klinisch-genomischen Daten in einer vollständig skalierbaren und flexiblen Weise und ermöglicht ihnen auch die Zusammenarbeit auf globaler Ebene.

Die Föderation wird eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, in Zukunft mit internationalen Partnern wie Genomics England, France Genomique, Genomic Medicine Sweden und anderen Biobanken aus aller Welt zusammenzuarbeiten. Die virtuelle Verbindung dieser sensiblen Datensätze, die eine gemeinsame Analyse ermöglicht, die jedoch an Ort und Stelle durchgeführt wird, ohne die Daten zu verschieben, kann zu exponentiell höheren Forschungsergebnissen führen. In einigen Fällen konnte beobachtet werden, dass eine Verzehnfachung der Patientenzahl in einer Studie zu einer ~100-fachen Anzahl wissenschaftlicher Erkenntnisse und genomischer Assoziationen führte, was deutlich macht, wie wichtig die tatsächliche Konnektivität dieser Datensätze ist.

„Lifebit leitet und unterstützt weiterhin die weltweit größten nationalen und privaten Programme für Präzisionsmedizin. Wir sind sehr stolz darauf, dieses Vorzeigeprogramm für das Land Dänemark durchzuführen. Diese föderierte vertrauenswürdige Forschungsumgebung wird es Forschern ermöglichen, effektiver mit diesem umfangreichen Datenbestand zusammenzuarbeiten und die internationale Zusammenarbeit zwischen anderen Regierungsinitiativen voranzutreiben - von denen viele bereits die föderierte Technologie von Lifebit nutzen." Thorben Seeger, Vorstand für Geschäftsentwicklung bei Lifebit

Weitere Beispiele für den Einsatz der Datenplattform von Lifebit sind Genomics England , NIHR Cambridge und das Hong Kong Genom Institute .

Lifebit entwickelt Unternehmensdatenplattformen für Organisationen mit komplexen und sensiblen biomedizinischen Datensätzen. Die patentierte föderierte Technologie von Lifebit ermöglicht einen sicheren Zugang zu biomedizinischen Daten. Von der Bereitstellung vertrauenswürdiger Forschungsumgebungen für nationale Programme zur Präzisionsmedizin bis hin zur schnelleren Entdeckung neuer Wirkstoffziele ermöglicht Lifebit seinen Kunden, die Nutzung sensibler biomedizinischer Daten zu verändern.

