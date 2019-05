CenturyLink Posicionada en el Cuadrante de los Visionarios del Cuadrante Mágico de Gartner 2019, por sus Servicios Gerenciados de Seguridad a Nivel Mundial

MONROE, Luisiana, 7 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El proveedor global de servicios de red CenturyLink, Inc. (NYSE:CTL) quedó posicionado en el cuadrante de los Visionarios del Cuadrante Mágico de Gartner de abril 2019 por sus Servicios Gerenciados de Seguridad a nivel mundial. El informe evaluó a 14 proveedores de servicios gerenciados de seguridad respecto de la integridad de su visión y de su capacidad para ejecutarla.

Lea el Cuadrante Mágico de Gartner de abril 2019 sobre Servicios Gerenciados de Seguridad a nivel mundial: http://www.gartner.com/reprints/caroline-adams-flex-reprints?id=1-6MRLGPG&ct=190506&st=sb.

"Debido a las presiones a las que se enfrentan nuestros clientes globales cuando se trata de proteger el negocio digital, CenturyLink está comprometida a entregar soluciones integradas que simplifiquen la experiencia de seguridad," comentó Chris Smith, vicepresidente de servicios globales de seguridad de CenturyLink. "En nuestra visión, estar posicionados dentro del cuadrante de los Visionarios refleja nuestra estrategia de apalancar una de las redes troncales de IP más grandes del mundo y el conocimiento que nos provee nuestra división de investigación y operaciones sobre amenazas, Black Lotus Labs, para transformar la red en un sensor de amenazas con la capacidad de prevenir, detectar y responder ante las amenazas presentes y futuras a las que se enfrentan nuestros clientes."

Hechos Clave

El Cuadrante Mágico evalúa el mercado global de servicios gerenciados de seguridad y la capacidad de los proveedores de proporcionar servicios gerenciados de seguridad, definidos como el monitoreo en forma remota y 24/7 de eventos de seguridad y fuentes de datos relacionadas con la seguridad, administración de tecnologías de seguridad de TI y la entrega de capacidades para operaciones de seguridad a través de servicios compartidos desde centros remotos de operaciones de seguridad (SOC); no a través de personal en el sitio ni de servicios remotos entregados de forma individualizada a un solo cliente."

Acerca de los proveedores en el cuadrante de visionarios: "Las compañías en el cuadrante de visionarios han demostrado la capacidad de convertir un fuerte enfoque en la seguridad administrada en ofertas de servicios de alta calidad para el mercado de MSS. Estos proveedores de servicios a menudo son fuertes contendientes para las empresas que requieren acceso y soporte para tecnología "de vanguardia", opciones de entrega de servicios flexibles y un servicio al cliente sólido. Los MSSP en el cuadrante de Visionarios tienen menos cobertura de mercado en comparación con los proveedores en el cuadrante de Líderes". (Gartner, Cuadrante Mágico para Servicios de Seguridad Administrados, en todo el mundo, Toby Bussa , Kelly Kavanagh , Sid Deshpande , Pete Shoard , 2 de mayo de 2019.)

Recursos Adicionales

Conozca Black Lotus Labs, la división de investigación y operaciones sobre amenazas de CenturyLink: https://www.multivu.com/players/English/8238355-centurylink-black-lotus-labs/.

Explore la infraestructura global expandida de los SOC de CenturyLink: http://news.centurylink.com/2019-01-16-CenturyLink-Adds-Singapore-to-Global-Security-Operations-Center-Footprint.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner niega todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular.

Acerca de CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) es el segundo mayor proveedor de comunicaciones de los Estados Unidos para clientes corporativos globales. Con clientes en más de 60 países, e Intensamente focalizada en la experiencia del cliente, CenturyLink se esfuerza para ser la mejor compañía de redes del mundo, resolviendo la creciente demanda de los clientes por conexiones confiables y seguras. Asimismo, la empresa actúa como socio de confianza de sus clientes, ayudándolos a administrar las crecientes complejidades de red y de TI, y brindando soluciones gerenciadas de red y de ciberseguridad que los ayuden a proteger sus negocios.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325657/centurylink_logo.jpg

FUENTE CenturyLink, Inc.

Related Links

http://www.centurylink.com



SOURCE CenturyLink, Inc.