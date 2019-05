CenturyLink Posicionada no Quadrante de Visionários do Quadrante Mágico da Gartner em 2019 para Serviços Gerenciados de Segurança, Mundialmente

MONROE, Louisiana, 7 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A provedora global de serviços de rede CenturyLink, Inc. (NYSE:CTL) está posicionada no quadrante de Visionários do Quadrante Mágico da Gartner de abril de 2019, para Serviços Gerenciados de Segurança, Mundialmente. O relatório avaliou 14 provedores de serviços gerenciados de segurança em relação à integridade de suas visões e às capacidades de execução dos mesmos.

Leia o Quadrante Mágico da Gartner de abril de 2019, para Serviços Gerenciados de Segurança, Mundialmente: http://www.gartner.com/reprints/caroline-adams-flex-reprints?id=1-6MRLGPG&ct=190506&st=sb.

"Dada a pressão enfrentada por nossos clientes globais quando se trata de proteger negócios digitais, a CenturyLink está comprometida a fornecer soluções integradas que simplificam a experiência de segurança", disse Chris Smith, vice-presidente de serviços globais de segurança para a CenturyLink. "Em nossa visão, estar posicionado no quadrante de Visionários é um reflexo de nossa estratégia de aproveitar um dos maiores backbones IP do mundo e os insights de nosso braço de operações e pesquisas sobre ameaças, o Black Lotus Labs, para transformar a rede em um sensor de ameaças com o poder de evitar, detectar e responder às ameaças que nossos clientes enfrentam agora e no futuro".

O Quadrante Mágico avalia o mercado global de serviços gerenciados de segurança e a capacidade dos provedores de fornecer serviços gerenciados de segurança, definidos como o monitoramento remoto 24/7 de eventos de segurança e de fontes de dados relacionadas à segurança, a administração de tecnologias de segurança de TI e a entrega de capacidades de operações de segurança através de serviços compartilhados a partir de centros de operações de segurança (SOCs) remotos; não por meio de pessoal no local nem serviços remotos entregues em uma base individual para um único cliente.

Sobre os provedores no quadrante Visionários: "As empresas no quadrante Visionários demonstraram a capacidade de focar fortemente a segurança gerenciada em ofertas de serviços de alta qualidade para o mercado de MSS. Esses provedores de serviços costumam ser fortes concorrentes para empresas que precisam de acesso e suporte para tecnologia de ponta, opções flexíveis de fornecimento de serviços e forte atendimento ao cliente. Os MSSPs no quadrante Visionários têm menos cobertura de mercado em comparação com os fornecedores no quadrante de Líderes." (Gartner, Quadrante Mágico para Serviços Gerenciados de Segurança, Worldwide, Toby Bussa , Kelly Kavanagh , Sid Deshpande , Pete Shoard , 2 de maio de 2019.)

Conheça o Black Lotus Labs, a divisão de operações e pesquisas sobre ameaças da CenturyLink: https://www.multivu.com/players/English/8238355-centurylink-black-lotus-labs/ .

. Explore a presença expandida do SOC global da CenturyLink: http://news.centurylink.com/2019-01-16-CenturyLink-Adds-Singapore-to-Global-Security-Operations-Center-Footprint .

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo, ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajuda a proteger seus negócios.

