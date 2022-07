CEO da Perfect World: melhorar o preparo para o futuro com tecnologia, conteúdo e mentalidade interdisciplinar

BEIJING, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Com o tema "Enfrentando a Incerteza", teve início em 18 de julho o New Champion Dialogue, um painel virtual realizado durante o Fórum Econômico Mundial (FEM), com a participação de cerca de 1.100 líderes e especialistas de mais de 90 países.

Na sessão de "Promovendo a Agenda Empreendedora", o Dr. Robert H. Xiao, CEO da Perfect World, juntamente com outros três executivos corporativos, compartilhou suas percepções sobre como melhorar o preparo das PMEs para o futuro.

O Dr. Xiao disse que a Perfect World é, por natureza, uma empresa de tecnologia. "Portanto, a própria tecnologia é o centro de nosso desenvolvimento, e a segunda coisa é o conteúdo, como conteúdos de filmes, jogos, e-sports ou metaverso, todos têm uma história, e contar uma história bem tem muito a ver com criatividade, não exclusivamente com tecnologia", ele acrescentou.

As medidas e mudanças que devem ser adotadas para se sobreviver à recessão causada pela pandemia se tornaram um tema importante para as empresas, principalmente as PMEs. No que diz respeito à solução, o Dr. Xiao sugeriu que a digitalização e a cooperação interdisciplinar podem ser uma saída. "No caso da Perfect World, colocamos símbolos culturais como o Templo de Confúcio de Nanjing, as cavernas de Mogao de Dunhuang, o hanfu e a música tradicional chinesa em nossos produtos", disse o Dr. Xiao. "Enriqueceria o conteúdo trazer diferentes cenários e símbolos culturais para o conteúdo de nossos produtos", ele acrescentou.

À medida que o metaverso se torna uma palavra popular, o Dr. Xiao compartilhou algumas de suas opiniões sobre o metaverso. Ele acredita que o metaverso ainda está em estágio preliminar e ainda não formou um consenso no mercado. "Um metaverso completo envolveria várias plataformas de tecnologia fundamentais e um padrão uniformizado, para que todos pudessem construir seus próprios conteúdos do metaverso nas plataformas", ele afirmou.

Ao responder à pergunta de como as PMEs conseguem um desenvolvimento sustentável apesar da possível recessão causada pela pandemia da COVID-19, o Dr. Xiao enfatizou que a recessão também é um teste para uma empresa ver se tem determinação e se pode se concentrar em suas competências centrais.

"Além da resiliência e do foco na missão, as PMEs devem encontrar a direção correta e concentrar todos os recursos nessa direção. Além disso, devemos manter a fé no futuro e nos manter ágeis para responder às mudanças no mercado e no setor a fim de aceitar melhor os desafios e oportunidades", disse o Dr. Xiao.

FONTE Perfect World

