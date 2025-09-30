CeraVe et L'Oréal Groupe remportent le prestigieux prix de la recherche appliquée de l'IFSCC pour une étude révolutionnaire sur les pellicules

De nouvelles découvertes révèlent des facteurs microbiens critiques, des variations ethniques et de nouvelles voies pour des soins personnalisés du cuir chevelu.

NEW YORK, 30 septembre 2025 /PRNewswire/ -- CeraVe et L'Oréal Groupe ont annoncé aujourd'hui que leur étude collaborative sur la biologie du cuir chevelu a reçu l'Applied Research Award lors du 35th International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) Congress, en reconnaissance d'une avancée dans la compréhension des pellicules et de l'avancement de la science de la barrière du cuir chevelu.

« Recevoir le prix de la recherche appliquée de l'IFSCC témoigne de notre engagement commun en faveur de l'innovation scientifique et de la compréhension de la biologie complexe de la santé de la barrière cutanée et du cuir chevelu », a déclaré Gene Colón, Global Senior Vice President, Medical Affairs & Communications for CeraVe at L'Oréal. « Cette recherche révolutionnaire va au-delà de la vision traditionnelle des pellicules pour mettre en évidence le rôle de la déficience en céramides et du dysfonctionnement de la barrière du cuir chevelu, la composante bactérienne critique et l'impact de l'origine ethnique. Il élargit considérablement notre compréhension scientifique, enracinée dans notre science fondamentale des céramides, offrant de nouvelles perspectives et possibilités pour de futures innovations ».

Cette recherche primée - la première étude de ce type sur le cuir chevelu - a comparé des cuirs chevelus atteints de pellicules et des cuirs chevelus sains, en évaluant les symptômes cliniques, les profils de céramides, la composition du microbiome et les marqueurs inflammatoires, afin de fournir l'image la plus complète de la physiopathologie des pellicules à ce jour. Des chercheurs de L'Oréal ont évalué plus de 200 participants de diverses origines raciales et ethniques.

« Cette reconnaissance reflète le leadership des équipes de Recherche & Innovation de L'Oréal en matière d'innovation scientifique et notre mission de pionnier dans la science de la peau, des cheveux et du cuir chevelu », a déclaré Qian Zheng, Ph.D., Senior Vice President of Advanced Research for North America et Global Head for Regenerative Beauty chez L'Oréal Groupe. « En intégrant la recherche sur le microbiome et la biologie des barrières dans une optique inclusive, nos équipes sont à l'origine de nouvelles approches en matière de soins du cuir chevelu, traduisant des connaissances biologiques approfondies en solutions ciblées et efficaces pour les consommateurs du monde entier. »

Il est important de noter que cette nouvelle étude inédite s'appuie sur des recherches antérieures sur le microbiome , publiées dans le Journal of Drugs in Dermatology, tout en élargissant considérablement son champ d'application. Alors que des travaux antérieurs ont caractérisé le microbiome du cuir chevelu dans une population mondiale, l'étude reconnue par l'IFSCC va plus loin - elle fournit une analyse plus approfondie en examinant les différences entre les groupes ethniques et, pour la première fois, en explorant le profil fonctionnel du microbiome. Ces nouvelles dimensions - associées à la découverte de cibles microbiennes au-delà de Malassezia (un champignon naturellement présent sur le cuir chevelu et depuis longtemps associé aux pellicules) et de leur lien avec l'inflammation - représentent une avancée majeure dans la compréhension de la biologie des pellicules. Les principales découvertes sont les suivantes

Conducteurs bactériens : Staphylococcus aureus (S. aureus) et Staphylococcus capitis (S. capitis) - deux types de bactéries que l'on trouve couramment sur la peau - étaient systématiquement plus abondantes dans les pellicules, toutes ethnies confondues.

étaient systématiquement plus abondantes dans les pellicules, toutes ethnies confondues. Lien fort S. aureus : Une corrélation positive significative a été identifiée entre l'abondance de S. aureus et la présence et la gravité des pellicules.

: Une corrélation positive significative a été identifiée entre l'abondance de et la présence et la gravité des pellicules. Facteurs de virulence : Les cuirs chevelus à pellicules présentaient des niveaux de gènes de facteurs de virulence (FV) significativement plus élevés, en particulier dans les groupes latino-américains/hispaniques et asiatiques, avec de nombreux FV précédemment liés à S. aureus pathogénicité.

pathogénicité. Traitement personnalisé : Il s'agit de la première étude à caractériser la fonction du microbiome du cuir chevelu dans les différentes ethnies, soulignant la nécessité d'approches thérapeutiques diverses et personnalisées.

Variations ethniques : Les niveaux de Malassezia étaient plus élevés dans les pellicules dans tous les groupes ethniques, à l'exception des Américains d'origine asiatique, et Malassezia globosa, l'une des espèces les plus répandues associées à la santé du cuir chevelu, était présente sur les cuirs chevelus sains dans toutes les populations.

Le congrès de l'IFSCC, qui se tient chaque année et qui est reconnu comme l'événement international le plus prestigieux dans le domaine de la science cosmétique, rassemble des acteurs de premier plan pour présenter les avancées scientifiques les plus récentes.

A propos de CeraVe

Fondée en 2005 avec la mission de fournir des soins thérapeutiques pour tous, CeraVe crée des produits développés avec des dermatologues pour restaurer et maintenir la barrière naturelle de la peau. Toutes les formules de CeraVe sont enrichies de trois céramides identiques à ceux de la peau (céramides 1, 3 et 6-II) et certains produits sont dotés de la technologie MVE pour une hydratation contrôlée et durable. CeraVe est la première marque de soins de la peau recommandée par les dermatologues aux États-Unis1 et est recommandée par plus de 90 000 dermatologues dans le monde2. Il est désormais disponible dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez la marque sur Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave), ou visitez www.cerave.com.

1IQVIA, ProVoice Survey, rolling 12-month data as of February 2025

2Enquête menée sur le marché des dermocosmétiques par APLUSA et d'autres partenaires entre janvier 2025 et mai 2025, auprès de dermatologues de 29 pays.

A propos de L'Oréal

Depuis 115 ans, L'Oréal, premier acteur mondial de la beauté, se consacre à une seule chose : répondre aux aspirations des consommateurs du monde entier en matière de beauté. Notre objectif, créer la beauté qui fait bouger le monde, définit notre approche de la beauté comme essentielle, inclusive, éthique, généreuse et engagée dans la durabilité sociale et environnementale. Avec notre large portefeuille de 37 marques internationales et nos engagements ambitieux en matière de développement durable dans le cadre de notre programme L'Oréal pour l'avenir, nous offrons à chaque personne dans le monde le meilleur en termes de qualité, d'efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie pluralité.

Avec plus de 90 000 employés engagés, une empreinte géographique équilibrée et des ventes dans tous les réseaux de distribution (commerce électronique, grande distribution, grands magasins, pharmacies, parfumeries, salons de coiffure, magasins de marque et de voyage), le groupe a généré en 2024 des ventes s'élevant à 43,48 milliards d'euros sur le site . Avec 21 centres de recherche répartis dans 13 pays à travers le monde et une équipe dédiée à la recherche et à l'innovation composée de plus de 4 000 scientifiques et 8 000 talents numériques, L'Oréal s'attache à inventer l'avenir de la beauté et à devenir un acteur majeur de la Beauty Tech.

En 2025, le magazine Fortune a désigné L'Oréal Groupe comme l'entreprise la plus innovante d'Europe, parmi 300 entreprises, dans un classement couvrant 21 pays et 16 secteurs d'activité en Europe.

Plus d'informations sur https://www.loreal.com/en/mediaroom

