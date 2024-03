Cerebras et G42 dévoilent Condor Galaxy 3, un supercalculateur d'IA de 8 exaFLOPs

Doté de 64 systèmes Cerebras CS-3, Condor Galaxy 3 double les performances à puissance et coût égaux

SUNNYVALE, Californie, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Cerebras Systems , le pionnier de l'accélération de l'IA générative, et G42 , le groupe de holding technologique de premier plan basé à Abu Dhabi, ont annoncé aujourd'hui la construction de Condor Galaxy 3 (CG-3), le troisième cluster de leur constellation de supercalculateurs d'IA, Condor Galaxy. Doté de 64 systèmes CS-3 récemment annoncés par Cerebras - tous équipés de la puce d'IA la plus rapide de l'industrie, le Wafer-Scale Engine 3 (WSE-3) - Condor Galaxy 3 fournira 8 exaFLOPs d'IA avec 58 millions de cœurs optimisés par l'IA.

Condor Galaxy-3 AI Supercomputer

Le partenariat stratégique entre Cerebras et G42 a déjà fourni 8 exaFLOPs de performance de supercalculateur d'IA grâce à Condor Galaxy 1 et Condor Galaxy 2, chacun étant l'un des plus grands supercalculateurs d'IA au monde. Situé à Dallas, au Texas, Condor Galaxy 3 porte le total actuel du réseau Condor Galaxy à 16 exaFLOPs.

« Avec Condor Galaxy 3, nous continuons à réaliser notre vision commune de transformer l'inventaire mondial de l'intelligence artificielle grâce au développement des superordinateurs d'IA les plus grands et les plus rapides au monde », a déclaré Kiril Evtimov, directeur technique du groupe de G42. « Le réseau Condor Galaxy existant a formé certains des meilleurs modèles open-source de l'industrie, avec des dizaines de milliers de téléchargements. En doublant la capacité à 16 exaFLOPs, nous sommes impatients de voir la prochaine vague d'innovation que les supercalculateurs Condor Galaxy peuvent permettre. »

Au cœur de Condor Galaxy 3 se trouvent 64 systèmes Cerebras CS-3. Chaque CS-3 est alimenté par le nouveau WSE-3 de 4 billions de transistors et 900 000 cœurs IA. Fabriqué par TSMC au nœud de 5 nanomètres, le WSE-3 offre des performances deux fois supérieures à celles de la génération précédente, pour la même puissance et le même prix. Conçu pour l'entraînement des plus grands modèles d'IA de l'industrie, le WSE-3 offre une performance d'IA maximale de 125 pétaflops par puce.

« "Nous sommes fiers que nos systèmes CS-3 annoncés récemment jouent un rôle essentiel dans notre partenariat stratégique pionnier avec G42, a déclaré Andrew Feldman, président-directeur général et cofondateur de Cerebras. « Condor Galaxy 3 et les supercalculateurs suivants fourniront ensemble des dizaines d'exaflops de calcul d'IA. Cela marque une étape importante dans l'informatique d'IA, car elle offre une puissance de traitement et une efficacité inégalées. »

Condor Galaxy a formé des modèles d'IA générative de pointe, notamment Jais-30B, Med42, Crystal-Coder-7B et BTLM-3B-8K. Jais 13B et Jais30B sont les meilleurs modèles arabes bilingues au monde, désormais disponibles sur Azure Cloud. BTLM-3B-8K est le principal modèle 3B sur HuggingFace, offrant une performance de 7B paramètres dans un modèle de paramètre 3B léger pour l'inférence. Med42, développé avec M42 et Core42, est un LLM clinique de premier plan, entraîné sur Condor Galaxy 1 en un week-end et qui surpasse MedPaLM en termes de performance et de précision.

Condor Galaxy 3 sera disponible au deuxième trimestre de 2024. Pour en savoir plus sur sur Condor Galaxy, veuillez consulter notre site Web .

À propos de Cerebras Systems

Cerebras Systems est une équipe pionnière d'architectes informatiques, d'informaticiens, de chercheurs en apprentissage profond et d'ingénieurs de tous types. Nous nous sommes réunis pour accélérer l'IA générative en construisant à partir de rien une nouvelle classe de supercalculateur d'IA. Notre produit phare, le système CS-3, est alimenté par le processeur d'IA le plus grand et le plus rapide au monde, notre Wafer-Scale Engine-3. Les CS-3 sont rapidement et facilement regroupés pour former les plus grands supercalculateurs d'IA au monde et simplifier à l'extrême l'entraînement de modèles sur les supercalculateurs en évitant la complexité de l'informatique distribuée. Des entreprises de premier plan, des instituts de recherche et des gouvernements utilisent les solutions Cerebras pour développer des modèles propriétaires révolutionnaires et pour entraîner des modèles open-source ayant fait l'objet de millions de téléchargements. Les solutions Cerebras sont disponibles via le Cerebras Cloud et sur site. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.cerebras.net.

À propos de G42

G42 est un leader mondial dans la création de capacités d'intelligence artificielle visionnaires pour un avenir meilleur. Né à Abu Dhabi et présent dans le monde entier, G42 défend l'IA comme une force puissante au service du bien. Son personnel réinvente constamment ce que la technologie peut faire, en appliquant la pensée avancée et l'innovation pour accélérer le progrès et s'attaquer aux problèmes les plus urgents de la société.

G42 s'associe à des nations, des entreprises et des particuliers pour créer l'infrastructure du monde de demain. De la biologie moléculaire à l'exploration spatiale et tout le reste, G42 concrétise déjà des possibilités exponentielles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.g42.ai .

Contact

Ulviyya Hasanzade, directrice de la communication d'entreprise

[email protected]