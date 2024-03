Cerebras i G42 rozpoczynają pracę nad superkomputerem AI Condor Galaxy 3 o wydajności 8 exaflopów

Składający się z 64 układów Cerebras CS-3, Condor Galaxy 3 podwaja swoją wydajność przy takim samym zużyciu energii i niezmiennych kosztach.

SUNNYVALE, Kalifornia, 14 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Cerebras Systems , pionier w dziedzinie przyspieszenia rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji i G42 , czołowa grupa spółek technologicznych z siedzibą w Abu Zabi, ogłosiły dzisiaj budowę superkomputera Condor Galaxy 3 (CG-3), trzeciego klastra z ich konstelacji superkomputerów AI z serii Condor Galaxy. Wyposażony w 64 nowo wprowadzone układy Cerebras CS-3, oparte na najszybszym w branży procesorze AI, Wafer-Scale Engine 3 (SE-3), Condor Galaxy 3 zapewni wydajność treningową sztucznej inteligencji na poziomie 8 exaflopów z 58 milionami optymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji rdzeni.

Condor Galaxy-3 AI Supercomputer

Strategiczne partnerstwo spółek Cerebras i G42 już zaowocowało dostarczeniem 8 exaflopów wydajności superkomputerów AI dzięki uruchomieniu Condor Galaxy 1 i Condor Galaxy 2, należących do największych superkomputerów AI na świecie. Dzięki superkomputerowi Condor Galaxy 3, znajdującemu się w Dallas, w stanie Teksas, obecna łączna wydajność sieci Condor Galaxy wynosi 16 exaflopów.

„Z Condor Galaxy 3 kontynuujemy realizację naszej wspólnej wizji transformacji światowego inwentarza mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji poprzez budowę największych i najszybszych superkomputerów AI na świecie - powiedział Kiril Evtimov, dyrektor ds. technologicznych grupy G42. - Dotychczasowa sieć Condor Galaxy była wykorzystywana do trenowania czołowych modeli open source w branży, z dziesiątkami tysięcy pobrań. Poprzez podwojenie wydajności do 16 exaflopów, oczekujemy na kolejną falę innowacji, którą mogą przynieść superkomputery Condor Galaxy".

Sercem superkomputera Condor Galaxy 3 są 64 układy Cerebras CS-3. Każdy układ CS-3 zasilany jest nowym procesorem WSE-3 z 4 bilionami tranzystorów i 900 000 rdzeniami zoptymalizowanymi pod katem sztucznej inteligencji. Wyprodukowany w 5-nanometrowym procesie technologicznym matrycy krzemowej TSMC, WSE-3 zapewnia dwukrotnie większą wydajność przy tych samych parametrach poboru energii i w tej samej cenie, co procesory poprzednich generacji. Stworzony specjalnie z myślą o trenowaniu największych w branży modeli AI, WSE-3 zapewnia imponującą maksymalną wydajność na poziomie 125 petaflopów na jeden procesor.

„Jesteśmy dumni, że nasze nowe układy CS-3 odegrają kluczową rolę w ramach tego pionierskiego strategicznego partnerstwa z G42 - powiedział Andrew Feldman, dyrektor generalny i współzałożyciel Cerebras. - Condor Galaxy 3 i kolejne superkomputery łącznie dostarczą dziesiątki exaflopów wydajności obliczeniowej AI. Jest to ważne osiągniecie w dziedzinie sztucznej inteligencji, ponieważ zapewnia niezrównaną moc obliczeniową i wydajność".

Superkomputery Condor Galaxy brały udział w trenowaniu najnowocześniejszych modeli generatywnej sztucznej inteligencji, w tym Jais-30B, Med42, Crystal-Coder-7B oraz BTLM-3B-8K. Jais 13B i Jais30B są najlepszymi dwujęzycznymi arabskimi modelami na świecie. Są obecnie dostępne w Azure Cloud. BTLM-3B-8K jest czołowym modelem o 3 mld parametrów (3B - 3 billion) na HuggingFace, oferując wydajność porównywalną z modelami o 7 mld parametrów w lekkim modelu o 3 mld parametrów na potrzeby wnioskowania. Med42, opracowany z M42 i Core42, jest czołowym klinicznym dużym modelem językowym, wytrenowanym na Condor Galaxy 1 w jeden weekend i przewyższającym MedPaLM pod względem wydajności i precyzji.

Superkomputer Condor Galaxy 3 będzie dostępny w drugim kwartale 2024 r. Szczegółowe informacje na temat superkomputerów Condor Galaxy znajdują się na naszej stronie internetowej .

Cerebras Systems

Cerebras Systems to zespół pionierskich architektów komputerowych, informatyków, badaczy specjalizujących się w obszarze uczenia głębokiego (deep learning) oraz techników różnych specjalności. Podjęliśmy współpracę aby przyspieszyć rozwój generatywnej sztucznej inteligencji poprzez stworzenie od samego początku nowej klasy superkomputerów AI. Nasz flagowy produkt, układ CS-3, opiera się na najszybszym procesorze AI na świecie, Wafer-Scale Engine-3. Układy CS-3 mogą łatwo zostać połączone w klastry, tworząc największe superkomputery AI na świecie i sprawiają, że umieszczenie modeli w superkomputerach staje się dziecinnie proste dzięki eliminacji złożonego procesu obliczeń rozproszonych. Największe korporacje, instytucje badawcze i organy rządowe wykorzystują rozwiązania firmy Cerebras do opracowania przełomowych zastrzeżonych modeli open source z milionami pobrań. Rozwiązania Cerebras dostępne są za pośrednictwem Cerebras Cloud i w ramach opcji on premise (dostęp lokalny). Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.cerebras.net.

G42

G42 to globalny lider w zakresie wizjonerskiej budowy potencjału sztucznej inteligencji na rzecz lepszego jutra. Założona w Abu Zabi i prowadząca działalność na całym świecie grupa G42 propaguje technologię sztucznej inteligencji jako potężną siłę dobra. Członkowie zespołu G42 nieustannie poszukują nowych zastosowań technologii, wykorzystując zaawansowane podejście i innowacje w celu przyspieszenia postępów i rozwiązania najpilniejszych problemów, przed którymi stoją społeczeństwa.

G42 łączy siły z narodami, korporacjami i ludźmi aby stworzyć infrastrukturę dla świata przyszłości. Od biologii molekularnej po eksplorację kosmosu, obejmując wszystko pomiędzy, G42 wykorzystuje mnożące się w tempie wykładniczym możliwości już dzisiaj.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.g42.ai.

KONTAKT:

Ulviyya Hasanzade, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej

e-mail: [email protected]