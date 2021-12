Cérémonie de remise des prix du 3e concours de courts métrages de l'initiative « Belt and Road » organisée à Pékin

Sous le thème « Partager des opportunités pour un avenir splendide », l'événement vise à partager des histoires liées à la construction de la « Belt and Road Initiative » (BRI) à l'ère post-pandémique par le biais de courtes vidéos et à démontrer l'appréciation des populations des pays situés le long des routes de la BRI envers l'initiative pour les opportunités de développement qu'elle a offertes.

Le concours raconte des histoires sur le thème de l'IRB sous une forme que les gens aiment et avec des mots faciles à comprendre, ce qui permet de renforcer les liens entre les peuples et de promouvoir la coopération internationale, a déclaré Zhu Jingjin, président de la division des produits biologiques de Sinopharm, qui soutient le concours.

Depuis son lancement en juin, le concours a reçu près de 1 000 candidatures provenant de 89 pays et régions du monde. Après un examen par le comité d'organisation, un vote du public et une évaluation par des experts, 70 lauréats ont été choisis pour 12 prix, dont un prix pour la lutte contre la pandémie par l'unité, un prix pour la promotion de l'intégration entre différentes civilisations, un prix pour faire entendre la voix de la génération Z et un prix pour faire avancer la charité sociale.

Organisé pour la première fois en 2019, le « Concours de courtes vidéos de la Belt and Road Initiative » a été organisé avec succès pour la troisième fois. Les vidéos devraient, du point de vue des constructeurs de projets BRI, raconter des histoires de projets BRI contribuant à libérer le potentiel économique local et à apporter des dividendes de développement aux populations locales. Le concours joue un rôle actif dans le renforcement des échanges et de la coopération entre les pays participant au BRI.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1714244/1.jpg

SOURCE GLOBAL TIMES ONLINE