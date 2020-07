CES 2021 transforma-se em uma experiência totalmente digital

ARLINGTON, Virginia, 28 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Consumer Technology Association (CTA)® anunciou hoje que a exposição CES® 2021, a ser realizada de 6 a 9 de janeiro de 2021, será uma experiência totalmente digital conectando expositores, clientes, líderes de pensamento e mídia de todo o mundo. O novo formato permitirá aos participantes aprender com inovadores da área de tecnologia, visualizar tecnologias de ponta e os lançamentos mais recentes de produtos, além de estabelecer relações com marcas e startups globais.

"Em meio às preocupações crescentes com a pandemia e a saúde global em relação à propagação da covid-19, não é possível reunir de maneira segura dezenas de milhares de pessoas em Las Vegas no início de janeiro de 2021 para que se conheçam e façam negócios presencialmente", disse Gary Shapiro, presidente e CEO da CTA. "A tecnologia nos ajuda a trabalhar, aprender e conectar-se durante a pandemia, e também nos auxiliará a reinventar a CES 2021 e reunir a comunidade tecnológica de uma forma significativa. Tornando-se uma plataforma totalmente digital em 2021, nós podemos proporcionar uma experiência única que ajuda nossos expositores a conectar-se com o público novo e o já existente."

A CES 2021 será uma experiência nova e envolvente, onde os participantes ocuparão um lugar privilegiado para descobrir e visualizar as tecnologias mais recentes. A experiência altamente personalizada levará o evento global até o conforto e a segurança de sua casa ou seu escritório.

Há mais de 50 anos, a CES atua como o palco global para a inovação. O objetivo da CTA é que a CES 2021 forneça uma plataforma envolvente onde empresas de pequeno e grande porte possam lançar produtos, desenvolver marcas e formar parcerias priorizando, ao mesmo tempo, a saúde e a segurança. Os membros da comunidade da tecnologia evoluem reunindo-se, compartilhando ideias e apresentando produtos que definirão nosso futuro.

Agende em seu calendário a realização da CES 2021 na primeira semana de janeiro e fique atento para receber mais notícias interessantíssimas sobre o evento. Planejamos retornar à Las Vegas na CES 2022 combinando os melhores elementos de uma exposição presencial e digital.

Agradecemos pelo seu contínuo suporte. Mantenha-se saudável e seguro.

Sobre a CES:

A CES® é o evento de tecnologia mais influente do mundo sendo a base comprovada para tecnologias avançadas e inovadores globais. É o lugar onde as maiores marcas do mundo fazem negócios e conhecem novos parceiros, além de ser o espaço onde os inovadores mais brilhantes marcam presença. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES oferece todos os aspectos do setor tecnológico. Para mais informações acesse CES.tech e siga-nos na rede social.

Sobre a Consumer Technology Association:

Como a maior associação profissional de tecnologia da América do Norte, a CTA® é o setor tecnológico. Nossos membros são os principais inovadores do mundo, desde startups até marcas globais, que ajudam a dar suporte a mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA produz e é proprietária da CES®, o evento de tecnologia mais influente do mundo. Para mais informações acesse CTA.tech. Siga-nos no @CTAtech.

