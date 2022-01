CES 2022: Najnovšie riešenia úpravy vzduchu od Coway pomáhajú európskym domácnostiam žiť lepšie

Po úspešnom predstavení na veľtrhu CES 2022 je teraz cieľom spoločnosti Coway predstaviť Európe produkty pre inteligentnú domácnosť a zdravší život

SOUL, Južná Kórea, 7. januára 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Coway Co., Ltd., „The Best Life Solution Company", tento týždeň na veľtrhu CES 2022 predstavila svoje najnovšie inovácie v oblasti spotrebičov pre zdravú domácnosť. Matrace, čističky vody, čističky vzduchu a bidety od spoločnosti boli považované za niektoré z inovácií podujatia, ktoré musíte vidieť.