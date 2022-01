Targi elektroniki CES 2022: najnowsze urządzenia Coway do oczyszczania powietrza zapewniają europejskim gospodarstwom domowym większy komfort życia

„Poprawa jakości życia i zdrowia zawsze była naszą misją, dlatego jesteśmy podekscytowani faktem, że możemy zaprezentować na targach CES 2022, a także w sieci, nasze najnowsze produkty i projekty – powiedział Rodney Ryu, dyrektor zarządzający Coway Europe B.V. – Stworzenie zdrowego otoczenia domowego jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a lepszej jakości powietrze, woda i sen mogą zmienić życie. Mamy nadzieję, że nasze inteligentne produkty dla domu pozwolą użytkownikom na życie w lepszym zdrowiu".

Wysoko wydajne produkty do oczyszczania powietrza Coway docierają do Europy

Coway to koreańska spółka projektująca i produkująca produkty prozdrowotne dla domu, posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji oczyszczaczy powietrza, wody, bidetów, materacy i wielu innych wyrobów. Coway posiada największy w Azji ośrodek specjalizujący się w działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie jakości powietrza i wody, jest właścicielem ponad 4200 praw własności intelektualnej i patentów. Coway jest liderem w branży filtrowania powietrza, który sprzedaje ponad milion oczyszczaczy powietrza rocznie w ponad 60 państwach.

Od wprowadzenia pierwszego produktu na rynek europejski w 2010 r. Coway nieprzerwanie zajmuje pozycję lidera sektora oczyszczania powietrza w Europie Północnej. Linia produktów klasy premium o nazwie „Airmega" stała się hitem w Skandynawii, nagrodzonym za nadzwyczajną wydajność filtrowania powietrza i przyjazną dla użytkownika funkcjonalność. W 2021 r. Coway rozszerzył obecność na rynku europejskim dzięki wprowadzeniu swoich produktów do oferty Amazon.

O oczyszczaczach powietrza Airmega – dla każdego gospodarstwa domowego i firmy

Coway wprowadziło do Europy najpopularniejsze i najlepiej sprzedające się oczyszczacze powietrza, w tym Airmega 150(Coway Cartridge), Airmega Jet(Coway Mini Storm), Airmega Mighty, Airmega 300S oraz Airmega Hue&Healing.

Airmega 150 (Coway Cartridge) to najnowszy, najbardziej popularny model Coway przeznaczony do sypialni, który nagrodzono trzema najbardziej prestiżowymi na świecie nagrodami dla najlepszego projektu: iF Design Award (Niemcy), Good Design Award (Japonia) oraz nagrodą IDEA ( USA ). Airmega 150 wyposażono w unikalny wysuwany filtr wstępny umożliwiający użytkownikom wymianę filtra bez konieczności demontowania obudowy urządzenia. Dzięki temu czyszczenie filtra jest niezwykle wygodne i przyczynia się do maksymalnego wydłużenia okresu przydatności do użycia filtra głównego GreenHEPA™.

System filtrowania powietrza Coway HyperCaptive™

To, co wyróżnia oczyszczacze powietrza firmy Coway na tle innych, to najnowszy system filtrowania powietrza HyperCaptive™. Technologię tę, obejmującą filtr wstępny, filtr z węglem aktywnym i filtr Green HEPA™, zastosowano we wszystkich oczyszczaczach powietrza Coway należących do linii Airmega. System filtrowania powietrza HyperCaptive™ usuwa cząstki nanocząstek o wielkości do 0,01 mikrometrów, w tym alergeny, bakterie, sierść i włosy, kurz, gazy, pleśnie i wirusy krążące w powietrzu i zanieczyszczające powietrze w pomieszczeniu. Jego skuteczność potwierdziły niezależne laboratoria badawcze w Korei, Japonii i USA.

Coway, głęboko zaangażowane w poprawę zdrowia i komfortu życia, w 2022 r. wprowadzi do Europy nowe produkty, między innymi Airmega 250 i oczyszczacze wody.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat aktualnie dostępnych produktów Coway, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Coway i Amazon.

Coway Co., Ltd.

Spółka Coway, „The Best Life Solution Company", założona w Korei w 1989 r., jest czołową spółką produkującą artykuły AGD, przyczyniającą się do poprawy zdrowia i jakości życia dzięki nowatorskim produktom dla domu, takim jak oczyszczacze wody, powietrza, bidety i materace. Od chwili powstania Coway zajmuje pozycję lidera w branży artykułów AGD, prowadzi intensywną działalność badawczą, technologiczną, rozwojową i dotyczącą doskonalenia poziomu obsługi klienta. Zaangażowanie spółki w innowacje potwierdzają nagrody przyznawane jej produktom, doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu prozdrowotnych artykułów dla domu, niezrównany udział w rynku, zadowolenie klientów oraz renoma marki. Bazując na sukcesie odniesionym w Korei, Coway kontynuuje innowacyjną działalność, dywersyfikując linie produktowe i rozwijając działalność zagraniczną w Malezji, USA, Tajlandii, Chinach, Indonezji, Wietnamie, Japonii i Europie.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.coway.com/ i http://newsroom.coway.com.

