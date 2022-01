CES 2022: новейшие решения Coway улучшают жизнь в Европе

После успешной презентации на CES 2022 компания Coway стремится познакомить Европу с продуктами для умных домов для более здорового образа жизни

СЕУЛ (Южная Корея), 7 января 2022 г. /PRNewswire/ -- На этой неделе на выставке CES 2022 компания Coway Co., Ltd., «The Best Life Solution Company», представила свои новейшие разработки в области бытовой техники. Наиболее занимательными инновациями на выставке стали матрасы, водоочистители, воздухоочистители и биде.