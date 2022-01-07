CES 2022: новейшие решения Coway улучшают жизнь в Европе

«Наша миссия всегда заключалась в том, чтобы сделать жизнь людей лучше и здоровее, и мы рады представить наши новейшие разработки на CES 2022 и в режиме онлайн, — заявил управляющий директор компании Coway Europe B.V. Родни Рю (Rodney Ryu). — В настоящее время создание здоровых условий в доме приобретает как никогда жизненно важное значение, и улучшение качества воздуха, воды и сна может стать преобразующим фактором. Мы надеемся, что наши продукты для умных домов позволят пользователям вести более здоровый образ жизни».

Эффективные решения Coway для очистки воздуха завоевывают Европу

Coway — корейская компания-производитель бытовой техники, обладающая более чем 30-летним опытом производства воздухоочистителей, водоочистителей, биде, матрасов и пр. Компания Coway имеет крупнейший в Азии специализированный научно-исследовательский центр воздухо- и водоочищающих устройств и более 4200 объектов интеллектуальной собственности и патентов. Компания Coway, ежегодно продающая более миллиона очистителей воздуха более чем в 60 странах, является одним из лидеров в сфере фильтрации воздуха.

С момента выхода на рынок в 2010 году компания Coway занимает доминирующее положение в секторе очистки воздуха в Северной Европе. Линейка "Airmega" премиум-класса стала хитом среди скандинавских домохозяйств, получивших высокую оценку за выдающиеся возможности фильтрации воздуха и удобную для клиентов функциональность. В 2021 году компания Coway расширила географию своей деятельности в Европе, выпустив свою продукцию на Amazon.

Информация о воздухоочистителях Airmega — для всех домохозяйств и компаний

Компания Coway представила в Европе свои самые популярные воздухоочистители, включая Airmega 150(Cartridge), Airmega Jet(Mini Storm), Airmega Mighty, Airmega 300S и Airmega Hue&Healing.

Airmega 150 — новейшая легендарная модель Coway для спальни, получившая три самых престижных в мире премии за дизайн: iF Design Award (Германия), Good Design Award (Япония) и IDEA award (США). Airmega 150 имеет уникальный вытяжной предварительный фильтр, позволяющий пользователям менять фильтр без снятия крышек изделия. Это делает очистку фильтра чрезвычайно удобной, что обеспечивает максимальный срок службы основного фильтра GreenHEPA™.

— новейшая легендарная модель Coway для спальни, получившая три самых престижных в мире премии за дизайн: iF Design Award (Германия), Good Design Award (Япония) и IDEA award (США). Airmega 150 имеет уникальный вытяжной предварительный фильтр, позволяющий пользователям менять фильтр без снятия крышек изделия. Это делает очистку фильтра чрезвычайно удобной, что обеспечивает максимальный срок службы основного фильтра GreenHEPA™. Airmega Mighty (AP-1512HH) , с ионизатором для спальни и гостиной, уже семь лет подряд, включая 2022 год, входит в топ рейтинга Wirecutter по версии New York Times . Кроме того, в 2021 году Airmega Mighty вошла в число лидеров продаж в категории очистителей воздуха на Amazon в США.

, с ионизатором для спальни и гостиной, уже семь лет подряд, включая 2022 год, входит в топ рейтинга Wirecutter по версии . Кроме того, в 2021 году Airmega Mighty вошла в число лидеров продаж в категории очистителей воздуха на Amazon в США. Airmega Jet с революционными технологиями MegaJet™ и Airmega 300S являются флагманскими моделями с двойной мощностью всасывания и большой площадью охвата помещений. Airmega Hue&Healing представляет собой гибридный очиститель воздуха с естественным увлажняющим устройством.

Система фильтрации воздуха Coway HyperCaptive™

Отличительной чертой очистителей Coway является новейшая система фильтрации воздуха HyperCaptive™. Все воздухоочистители Coway Airmega работают на базе этой технологии, включающей в себя предварительный фильтр, фильтр с активированным углем и Green HEPA™. Система фильтрации воздуха HyperCaptive™ очищает воздух от наночастиц размером до 0,01 микрометра, включая аллергены, бактерии, частицы кожи, пыль, газ, споры плесени и вирусы для предотвращения загрязнения воздуха внутри помещения. Эта система доказала свою эффективность в независимых исследовательских лабораториях Кореи, Японии и США.

Стремясь сделать жизнь более здоровой и комфортной, компания Coway в 2022 году выпускает в Европе новые продукты, включая Airmega 250 и водоочистители.

Для получения более подробной информации о продукции Coway, доступной в настоящее время, посетите веб-сайт Coway и Amazon .

Информация о компании Coway Co., Ltd.

Компания Coway, основанная в Корее в 1989 году, «The Best Life Solution Company», является одним из ведущих производителей бытовой техники, обеспечивающих здоровый и комфортный образ жизни людей с помощью таких инновационных бытовых устройств, как водоочистители, воздухоочистители, биде и матрасы. С момента своего основания компания Coway стала одним из лидеров в сфере экологически чистой бытовой техники, которая занимается интенсивными исследованиями, проектированием, разработками и обслуживанием клиентов. Компания продемонстрировала приверженность инновациям за счет своей превосходной продукции, опыта в области производства бытовой техники, улучшающей здоровье пользователей, непревзойденной доли на рынке, удовлетворенности клиентов и признания бренда. Компания Coway продолжает внедрять инновации за счет диверсификации товарных линий и ускорения развития зарубежного бизнеса в Малайзии, США, Таиланде, Китае, Индонезии, Вьетнаме, Японии и Европе на основе успешного бизнеса в Корее.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.coway.com/ или http://newsroom.coway.com .

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1721254/Coway_Airmega.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

SOURCE Coway Co., Ltd.