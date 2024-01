CES 2024: Panasonic revela produtos e novas tecnologias para estilos de vida futuros e soluções sustentáveis inovadoras

Entre os lançamentos estão as categorias de cuidados pessoais, metaverso e áudio, com destaque para ações do Panasonic Green Impact, como soluções de energia renovável usando o hidrogênio, sistemas de baterias de armazenamento e células solares de Perovskita

LAS VEGAS, 10 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- Durante a CES 2024, o Grupo Panasonic destacará seu compromisso com o futuro através de tecnologias e produtos inovadores, sob o lema "Criar Hoje, Enriquecer o Amanhã".

Com foco em três vertentes - "Energia Sustentável", "Economia Circular" e "Otimização de Recursos" – a empresa demonstrará iniciativas que visam materializar sua visão para estilos de vida do futuro. Além disso, o evento será palco para revelar os mais recentes produtos e soluções da Panasonic, projetadas para elevar a qualidade de vida das pessoas e do planeta.

Como parte de sua visão ambiental de longo prazo, Panasonic Green Impact (PGI), a empresa está adotando uma abordagem sustentável também no design do seu espaço na CES 2024, como o uso de "kinari", um material de fibra de celulose concentrada, nas mesas de exibição. Além de serem usadas na feira, as mesas farão parte de futuras exposições. A Panasonic também está empenhada em reduzir o uso de materiais de construção tradicionais e carpetes, reforçando sua postura pró-ambiental.

LANÇAMENTOS GLOBAIS EM TECNOLOGIA

Os lançamentos globais da Panasonic na CES 2024 estão divididos em quatro pilares – Coma Bem, Sinta-se Bem, Conecte-se Bem, e Mova-se Bem, refletindo o compromisso da marca em criar um futuro em que a tecnologia melhora, de forma tangível e significativa, todos os aspectos da vida cotidiana. Complementando as categorias, a Panasonic traz também lançamentos das linhas Lumix, Technics e Metaverso.

A seleção dos produtos que serão introduzidos no Brasil se dará com base na análise do mercado nacional, assegurando lançamentos que se alinhem às demandas e tecnologias locais.

COMA BEM

Através de uma cultura alimentar adaptada às necessidades e gostos de cada indivíduo, a Panasonic ajudará as pessoas a adotarem um estilo de vida saudável.

Forno de Micro-ondas

Como uma das principais marcas de micro-ondas com tecnologia Inverter, a Panasonic está constantemente se esforçando para tornar mais fácil para as famílias se alimentarem bem e chega com um produto revolucionário na feira.

SINTA-SE BEM

Através do autocuidado diário fácil, Panasonic ajudará a manter os corpos saudáveis.

Secador de cabelo EH-NA0J

O secador de cabelo Panasonic EH-NA0J, equipado com nanoe™ MOISTURE+ e mineral, fornece umidade para o interior do cabelo, enquanto os íons minerais cuidam das cutículas, levando a um acabamento suave e resistente a danos. Com o uso contínuo, reduz os danos causados pelo atrito da escovação, ajudando a obter cabelos lisos e sedosos. Esta tecnologia avançada, combinada com o seu design compacto, sensoriamento inteligente e vários modos, torna-o uma ferramenta ideal para o cuidado do cabelo.

Sistema modular MULTISHAPE e acessórios

O MULTISHAPE da Panasonic evoluiu para um dispositivo de higiene abrangente e sustentável para diversas rotinas de cuidados pessoais. O aparelho agora reúne novos acessórios para cuidados com a pele e os pés, oferecendo escovas esfoliantes e de limpeza, além de uma ferramenta que remove os calos. Além disso, a Panasonic também está introduzindo novos acessórios de aparador de pelos e cortador de cabelos, que expandem ainda mais as possibilidades do sistema de limpeza modular, usando uma única base recarregável, reduzindo em 60% o consumo de energia.

Barbeador ARC3 STAR WARS™

Com inspiração na clássica trilogia Star Wars, o Panasonic ARC3 3-Blade Shaver é desenvolvido com tecnologia de ponta e um design premium, inspirado na armadura icônica de um stormtrooper de Star Wars™. O ES-SWLT2W inclui três lâminas avançadas de aço inoxidável japonesas, projetadas para uso em todos os tipos de barba, proporcionando um barbear confortável, mesmo com o uso diário.

Palm Shaver

O Palm Shaver da Panasonic é um barbeador luxuoso, que redefine a experiência de barbear. Com design 70% menor em comparação aos barbeadores tradicionais, proporcional ao tamanho da palma da mão, este dispositivo inovador incorpora o avançado sistema de 5 lâminas e a tecnologia de detecção da Panasonic para um barbear mais próximo e intuitivo. O uso de NAGORI®, um material sustentável de minerais marinhos, em sua construção não só ajuda a reduzir o consumo de plástico, mas também proporciona uma experiência única semelhante à cerâmica.

CONECTE-SE BEM

A Panasonic ajudará a tornar os espaços mais confortáveis com as novas tecnologias de áudio.

GNW10 alto-falante para jogos sem fio

Projetado para jogadores de gamers, o GNW10, da família SoundSlayer de produtos de áudio para jogos, oferece um som realista.

MOVA-SE BEM

Sistema de Áudio Automotivo de alta qualidade.

-INFINITI QX80 + Klipsch

A Panasonic Automotive revela sua colaboração com a Infiniti para estrear o Klipsch Premier Audio System, na Monografia Infiniti QX80 de 2025, para melhorar o luxo e o desempenho do áudio.

-Fisker Ocean Um

O premiado ELS STUDIO 3D® PREMIUM AUDIO da Panasonic Automotive, desenvolvido em parceria com a Fisker Ocean One, combina o melhor desempenho de áudio da categoria, com design focado na sustentabilidade. Projetos de circuitos magnéticos de neodímio são usados para reduzir o peso total de cada alto-falante individual em 30/60%. Estima-se que o sistema ELS STUDIO 3D® PREMIUM AUDIO consome até 60% menos energia do que um sistema de áudio típico com saída acústica semelhante.

LUMIX

LUMIX S 100mm F2.8 MACRO é a menor e mais leve lente macro de distância focal fixa de telefoto média* do mundo. É desenvolvida com as tecnologias de ponta da Panasonic, para alcançar a compacidade excepcional sem comprometer seu desempenho.

*Entre as lentes intercambiáveis para câmeras full-frame mirrorless compatíveis com AF e lentes macro com uma proporção de ampliação de 1:1 com uma distância focal de 90mm ou mais.

TECHNICS

Technics SL-1200GR2 HiFi Toca-discos

SL-1200GR2/SL-1210GR2 Introduzida em 1970 com o SP-10, a Technics alcançou o primeiro lugar no mundo em tecnologia de mesa giratória com seus sistemas Direct Drive. Ao longo de mais de meio século, essa tecnologia evoluiu continuamente, sempre buscando o auge da reprodução de registros analógicos, aperfeiçoada com os últimos avanços de cada época. Agora, com o desenvolvimento da nova geração da tecnologia "ΔΣ (Delta Sigma)-Drive", que reduz minúsculas irregularidades rotacionais e microvibrações, o SL-1200GR2 representa uma nova fronteira no som. Combinando a experiência da Technics em tecnologia de fonte de alimentação de baixo ruído, o SL-1200GR2 marca uma evolução significativa, anunciando uma nova era em excelência de áudio.

Technics SU-GX70 amplificador de áudio de rede

O amplificador de áudio de rede SU-GX70 permite que se desfrute de qualidade de som superior de várias fontes, incluindo a constante expansão de serviços de streaming de música e vídeo e registros analógicos. A renomada tecnologia de áudio digital da Technics oferece uma experiência de som mais rica e imersiva.

Technics AZ80/AZ60II/AZ40II/A800 True Wireless Fones de ouvido

Concebidos para pensar no conforto, os fones de ouvido Technics proporcionam-lhe um som superior onde quer que esteja, independentemente do que estiver a fazer.

SILKY FINE MIST

A Panasonic desenvolveu a tecnologia de névoa ultrafina Silky Fine Mist, com tamanho médio de uma partícula de 6 mícrons. As partículas de água do Airbourne são ideais para efeitos especiais, resfriamento ao ar livre e umidificação, graças à emissão por meio de um sistema de névoa pneumática.

SHIFTALL (PRODUTOS METAVERSO)

HaritoraX Wireless R (Rastreador de corpo inteiro para o metaverso)

O HaritoraX Wireless R é um novo dispositivo de rastreamento de corpo inteiro, totalmente sem fio, que adota sensores de última geração e corrige automaticamente erros (drift) com câmeras. A correção óptica elimina um aspecto negativo da IMU, ou seja, a deriva, ao mesmo tempo em que oferece os benefícios de peso leve, tamanho pequeno e bateria de longa duração.

HaritoraX Wireless (Rastreador de corpo inteiro para o metaverso)

HaritoraX Wireless é um dispositivo de rastreamento de corpo inteiro, compatível com SteamVR, totalmente sem fio para mergulhos no metaverso. De tamanho minúsculo, dura até 20 horas. Pode ser expandido para rastreamento de 11 pontos com sensores de cotovelo adicionais.

Superluz MeganeX (VR headset)

MeganeX superlight é um novo modelo de um fone de ouvido VR leve compatível com SteamVR, projetado para ter aproximadamente 50% do peso do MeganeX original. O ajuste leve e extensivo melhora significativamente o conforto, preservando a qualidade de imagem de ponta com painéis OLED HDR de 5,2K. O novo design omite câmeras, alto-falantes e templos Inside-Out e adota uma lente totalmente em resina. Compatível com a Estação Base SteamVR, permitindo rastreamento de alta precisão.

MeganeX (fone de ouvido VR)

O MeganeX é um headset VR ultraleve compatível com 6DoF compatível com SteamVR com uma tela micro OLED de 5,2K/10bit/HDR para uma experiência visual de classe mundial. Suporta rastreamento baseado em câmera Inside-Out ou rastreamento Outside-In usando a Estação Base SteamVR para rastreamento altamente preciso.

MeganeX Business Edition (fone de ouvido VR)

Esta versão foi projetada para uso compartilhado por várias pessoas em um ambiente de negócios. Para aplicações B2B, é equipado com ajuste dióptrico, possibilitando que pessoas com diferentes níveis de visão utilizem a mesma unidade.

A demonstração permite que você experimente um vídeo VR 360° 11K de Kyoto filmado em formato HDR de alta definição.

FlipVR (controlador VR)

FlipVR é um controlador de estilo completamente novo para VR que suporta SteamVR Base Station. No estado invertido, é possível pegar uma bebida, usar um teclado ou mouse, ou tocar um instrumento no mundo real, sem perder o rastreamento da posição da mão. Basta invertê-lo de volta para retorná-lo ao seu estado original (o mesmo que o controlador padrão).

Mutalk 2 (microfone Bluetooth à prova de som)

Mutalk 2 é um novo modelo do microfone Bluetooth à prova de som que evita vazamento de voz e ruído ambiente. É um dispositivo ideal para uso em videoconferências, metaverso e jogos online. Apresenta uma nova estrutura que impede vozes nasais. O som de áudio de alta qualidade, com baixa latência quando conectado sem fio através de um dongle de comunicação dedicado, também suporta conexões com fio (USB Audio).

PANASONIC GREEN IMPACT

Na CES 2024 o Grupo Panasonic apresenta as ações do "Panasonic GREEN IMPACT", o compromisso em alcançar uma vida melhor para as pessoas e um ambiente global sustentável, ao ajudar a reduzir as emissões de carbono e realizar uma economia circular.

Energia Sustentável

Ao promover a difusão da eletrificação da casa das pessoas para a sociedade, a Panasonic ajudará a criar uma sociedade zero-CO2 que não requer combustíveis fósseis e que usa apenas energia renovável para atividades sociais. Estes produtos e soluções serão introduzidos utilizando dioramas de mapeamento de projeção.

Dispositivos e soluções para veículos elétricos

O Grupo Panasonic apresentará uma ampla gama de soluções que contribuem para a adoção de veículos elétricos. No espaço da CES 2024, luzes e painéis de toque demonstrarão intuitivamente como os produtos e tecnologias da Panasonic são usados nos automóveis para resolver questões ambientais e contribuir para o conforto, segurança e proteção dos usuários.

Bomba de calor ar-água

A Bomba de Calor Ar-Água da Panasonic é um sistema de aquecimento ecológico, que recolhe e troca calor do ar ambiente; que auxilia na redução das emissões de CO 2, em comparação com equipamentos de aquecimento convencionais que usam combustíveis fósseis.

Também é possível monitorar remotamente o status operacional do sistema, por um sistema estabelecido pela Panasonic, que pode atender rapidamente em caso de problema. A Panasonic trouxe sua linha pela primeira vez para o mercado europeu em 2008 e, em maio de 2023, tornou-se a primeira fabricante japonesa a introduzir produtos que usam o refrigerante natural ecológico, R290.

Produção de hidrogênio verde

A Panasonic está desenvolvendo eletrodos de alto desempenho para sistemas de eletrólise de água, usados na produção de hidrogênio verde. Esses eletrodos apresentam um material catalisador de alta atividade, feito de hidróxido duplo lamelar de níquel-ferro (Ni-Fe LDH), que alcança alto desempenho sem o uso de metais preciosos. A utilização de eletrodos torna possível melhorar significativamente o desempenho dos sistemas contemporâneos de eletrólise da água e reduzir substancialmente o custo de produção do hidrogênio verde.

Ar-Condicionado Central

Em comparação com o ar-condicionado padrão das casas, que bombeia o ar toda vez que a temperatura interna muda, o sistema de ar-condicionado central circula constantemente o ar na temperatura preferida, garantindo uniformidade em toda a estrutura. A tecnologia de ventilação também ajuda a proporcionar um ambiente de ar confortável e limpo.

DERMS: Sistema de Gestão de Recursos Energéticos Distribuídos

As soluções DERMS da Panasonic contribuirão para acelerar a implementação de energia renovável em toda a sociedade, utilizando os mais recentes recursos de TI para gerenciar a geração e o fornecimento de energia verde de origem local. As soluções ajudarão também a contrariar a instabilidade inerente à produção de energias renováveis, melhorando as capacidades de armazenamento e fornecimento de energia e a garantia de segurança dpor meio de monitoramento e detecção rápida de ataques cibernéticos.

Solução de energia renovável usando hidrogênio

Esta solução de energia renovável usa geradores de célula de combustível de hidrogênio puro de 5 kW, que podem ser conectados em redes de até 250 unidades, dependendo da demanda de energia e localização. A solução integra geradores fotovoltaicos e baterias de armazenamento, adicionado a um sistema de baterias, para gerenciar o equilíbrio entre oferta e variações na demanda de energia e condições climáticas que afetam a produção de energia renovável.

A empresa planeja iniciar demonstrações nas bases da Panasonic no Reino Unido, Alemanha em FY2025.

Sistema de bateria de armazenamento V2H

A primeira solução na indústria a suportar a carga e descarga simultâneas de veículos elétricos e baterias de armazenamento. A integração com o AiSEG2 melhora o autoconsumo de energia fotovoltaica. Apresenta carregamento automático de veículos elétricos e baterias de armazenamento com base em avisos meteorológicos e produção autossustentável líder do setor durante quedas de energia, para apoiar um estilo de vida quase normal.

Células Solares de Perovskita (PSCs)

A Panasonic pretende responder às necessidades dos clientes integrando energia solar em espaços não convencionais, como janelas e paredes. Os PSCs representam um avanço inovador na tecnologia solar, oferecendo uma vantagem distinta em termos de sua aplicabilidade.

O material exclusivo e a tecnologia de revestimento a jato de tinta industrial permitem a criação de células solares integradas ao vidro, permitindo projetos personalizáveis e versáteis com alta eficiência de conversão. Os módulos solares de perovskita de tamanho prático (>800 cm2) têm a maior eficiência de conversão de classe do mundo1. Com o potencial de incorporar perfeitamente a geração de energia solar em estruturas de vidro, como janelas, paredes e fachadas, os PSCs redefinem as possibilidades de integração de energia renovável.

1 Certificado pela Panasonic e um terceiro independente

Economia Circular

Intensificar a utilização dos recursos, prolongar a vida útil dos produtos e acelerar estilos de vida circulares com baixo impacto ambiental através de sistemas e serviços que mantêm os clientes ligados durante muito tempo. A abordagem futura da Panasonic para a fabricação de eletrônicos de consumo será apresentada na CES 2024 por meio de imagens.

Redução de plástico

A Panasonic está avançando com iniciativas para reduzir o uso de resina (plástico) com base nas características de produtos individuais.

Produtos Retrabalhados

Com o objetivo de contribuir para a economia circular, uma exposição e apresentação em vídeo apresentará as tecnologias que viabilizam a remodelação. Aplicando o conhecimento de fabricação e experiência cultivada ao longo de muitos anos, a Panasonic tem a tecnologia para reciclar produtos usados e o conhecimento para garantir a qualidade através de inspeções e testes de desempenho. No Japão, a Panasonic está agora testando a reciclagem em algumas de suas TVs e máquinas de lavar, para reduzir o número de descartes e para estabelecer um esquema de circulação de produtos.

Reciclagem de Recursos

A Panasonic está construindo um ciclo de recursos, desde a fabricação até a reciclagem e a resina reciclada, com base no conceito de "Do Produto ao Produto". Ao determinar as características de cada PP (Polipropileno), OS (Poliestireno) e ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) reciclados, a empresa estabeleceu técnicas que usam formulações ideais para peças de resina, como adicionar antioxidantes do próprio grupo e misturar resina reciclada com novos materiais resinosos. Isso permite a reprodução em um nível adequado para eletrodomésticos.

Otimização de Recursos

A Panasonic visa reduzir seu impacto ambiental global e construir um melhor relacionamento com o meio ambiente, otimizando o uso de resíduos e carbono em toda a organização.

Bio CO2 Tecnologia de Crescimento de Culturas

Um microrganismo fotossintético recém-desenvolvido transforma o CO2 atmosférico em moléculas promotoras do crescimento vegetal, que estimulam o metabolismo relacionado à fotossíntese das culturas e aumentam a produtividade. Os processos de transformação do CO 2 baseados na fotossíntese abordam a crescente necessidade mundial de alimentos enquanto adotam uma abordagem circular para a neutralidade de carbono.

kinari™ Resina

Desenvolvimento de materiais moldáveis (pellet-like) feitos a partir de fibras naturais extraídas de recursos vegetais como madeira desbastada e resíduos de madeira misturados com resina. Como as resinas convencionais, pode ser moldado, colorido e processado, e projeta-se aplicações em uma variedade de produtos.

Reduzir o desperdício de alimentos

Reduzir o desperdício de alimentos aumentando a conscientização e o valor dos alimentos locais. Em cooperação com os governos, a empresa fornecerá uma plataforma de serviços de compartilhamento de alimentos e subsidiará o empréstimo de equipamentos de descarte de resíduos de cozinha aos moradores.

CES 2024 Press Kit:

Os materiais e fotos da Panasonic CES 2024 estão disponíveis no https://na.panasonic.com/us/ces.

Iniciativas ambientais do Grupo Panasonic

O Grupo Panasonic estabeleceu sua visão ambiental de longo prazo, "Panasonic GREEN IMPACT", com o objetivo de alcançar uma vida melhor e um ambiente global sustentável para todos. Sob o PGI, o Grupo Panasonic se esforça para alcançar zero emissões líquidas de CO2 em suas operações até 2030 e contribuirá com um impacto de mais de 300 milhões de toneladas1 de CO2 reduzido e evitado, o que equivale a cerca de 1% do total global atual de aproximadamente 31,7 bilhões de toneladas2 até 2050. O grupo também trabalha em atividades empresariais para realizar uma economia circular em que a eficiência de recursos contribui para a descarbonização e reduz o consumo de recursos naturais limitados.

1 Fator de emissão de CO2 com base em 2020

2 31,7 bilhões de toneladas de emissões de CO2 derivadas de energia em 2020 (Fonte: IEA)

Panasonic GREEN IMPACT - Informações Corporativas - Panasonic Holdings (holdings.panasonic)

SERVIÇO

Transmissão ao vivo da conferência de imprensa da Panasonic:

A conferência de imprensa Panasonic CES 2024, que acontece na segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, 10:00-10:45 PST e 15h às 15h45 BR, será transmitida online em https://panasonic.com/CES.

Panasonic na CES 2024

Período: terça-feira, 9 a 12 de janeiro de 2024

terça-feira, 9 a 12 de janeiro de 2024 Local: Centro de Convenções de Las Vegas (LVCC), Salão Central (#17609)

Centro de Convenções de (LVCC), Salão Central (#17609) Tamanho do estande: 1.412 m2

Sobre o Grupo Panasonic

Fundado em 1918, e hoje líder global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para aplicações abrangentes nos setores de eletrônicos de consumo, habitação, automotivo, indústria, comunicações e energia em todo o mundo, o Grupo Panasonic mudou para um sistema operacional de empresa em 1º de abril de 2022, com a Panasonic Holdings Corporation servindo como uma holding e oito empresas posicionadas sob seu guarda-chuva. O grupo reportou vendas líquidas consolidadas de 8.378,9 bilhões de ienes para o ano encerrado em 31 de março de 2023. Para saber mais sobre o Grupo Panasonic, visite: https://holdings.panasonic/global/.

Saiba mais sobre a Panasonic:

Acompanhe a empresa pelo site www.panasonic.com/br

Facebook: https://www.facebook.com/leopilhaspanasonic/

Instagram: https://www.instagram.com/leo_pilhas

Tiktok: https://www.tiktok.com/@panasonicbr

YouTube: https://www.youtube.com/@panasonicdobrasil

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/panasonic-do-brasil-ltda-/

Global: https://www.panasonic.com/global

FONTE Panasonic