Panasonic destaca tecnologias que contribuem para minimizar o aquecimento global na COP 28 e reforça iniciativas no Brasil

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Panasonic Holdings Corporation está presente na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), com a participação no Pavilhão do Japão, organizado pelo Ministério do Meio Ambiente do Japão (MOE). O evento será realizado em Dubai, Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023.

Durante a conferência, a Panasonic apresentará o Panasonic GREEN IMPACT (PGI), uma iniciativa que busca reduzir as emissões de CO2 em sua cadeia de valor e na sociedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover um ambiente global sustentável.

Exposição

No COP 28, a Panasonic destacará a exposição "Soluções de Energia Independente e Distribuída", focando nas tecnologias que possibilitam o PGI. Estas incluem inovações em geração de energia, como células solares de perovskita, geração de hidrogênio verde e células de combustível de hidrogênio puro, além de dispositivos avançados para armazenamento de hidrogênio. A sua tecnologia de gerenciamento de energia para integrar dispositivos de geração e armazenamento, também oferece suporte em casos de desastres naturais, fornecendo energia de reserva e abastecimento nas áreas afetadas.

Além da Exposição, o CEO do Grupo, Yuki Kusumi, e outros executivos da Panasonic participarão de painéis organizados pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI).

Painéis

A Panasonic estará presente em painéis na COP 28, trazendo ao palco tecnologias e inovações que podem contribuir para conter o aquecimento global. Serão abordados temas como o desenvolvimento e a difusão global de tecnologias japonesas para mitigação das emissões de gases de efeito estufa, enfatizando a importância da redução de emissões, bem como a necessidade de padronização internacional.

3 de dezembro, das 13h às 14h15: Hirotoshi Uehara, Diretor Executivo de Qualidade e Meio Ambiente da CS, Panasonic Operational Excellence Co., participará do painel "Appropriate Evaluation of Avoided Emissions Towards Net Zero Society".

5 de dezembro, das 10h30 às 11h45: O painel "Tech for Transition contará com a presença de Yuki Kusumi, Presidente e CEO da Panasonic.

No Brasil

Redução de Emissões de CO2: A Panasonic Brasil compensa 100% de suas emissões de CO2. No último ano, foram compensadas aproximadamente 6 toneladas de CO2 e entre as próximas metas estão reduzir mais de 300 milhões de toneladas de emissões de CO₂ (cerca de 1% do total de emissões globais), além de zerar as emissões das suas operações até 2050. Em parceria com a empresa Pontoon Clean Tech, a partir de 2024, mais de 50% da energia utilizada pela Panasonic Brasil será proveniente de autoprodução solar.

Economia de Água: As máquinas de lavar Panasonic, por exemplo, apresentam um dos modelos mais econômicos do mercado na categoria, como o modelo de 16kg que pode economizar até 63L de água por lavagem em comparação com máquinas de lavar de mesma capacidade (em kg). Além disso, a água da chuva é utilizada em suas unidades de produção para reduzir o consumo de água potável.

Economia de Energia: No âmbito de economia de energia, a Panasonic produz algumas das geladeiras mais econômicas do mercado. Cerca de 90% das geladeiras estão definidas na categoria A+++ do Inmetro, graças às tecnologias Inverter e Smartsense. Isso representa uma economia significativa para os consumidores ao longo dos anos. Desde 2014 a companhia produziu e vendeu mais de 2 milhões de geladeiras, gerando potencialmente para o consumidor brasileiro uma economia somada de cerca de R$250 milhões na conta de luz, no decorrer dos anos de uso.

Descarte Ecológico: A Panasonic implantou um programa nacional para a coleta e reciclagem responsável de eletrodomésticos de grande porte, em parceria com a Ecoassist, uma empresa especializada em Logística Reversa, Descarte Ecológico e soluções ESG, com objetivo de evitar que sejam descartados de forma irregular e contaminem o meio ambiente. Os produtos são coletados na casa do consumidor e, após isso, todo material retorna para a cadeia produtiva como matéria-prima, colaborando para a economia circular.

Além disso, em parceria com a Green Eletron, a empresa conta com um sistema coletivo para operacionalizar a Logística Reversa de suas associadas de forma mais eficiente e econômica, e possui 6 mil pontos de coleta de pilhas espalhadas pelo País. A fábrica de pilhas em São José dos Campos enviou, só em 2022, mais 20 toneladas de pilhas para recuperação correta após o uso. O zinco, uma das suas principais matérias-primas, é resgatado e utilizado novamente no processo de fabricação de pilhas.

Panasonic Brasil e Union Rhac – Eficiência energética e descarbonização

A Union Rhac, uma empresa do Grupo Panasonic, especializada em eficiência energética também contribui para a descarbonização. Entre os projetos está a transformação de gases quentes em energia térmica, utilizada para refrigerar o sistema produtivo. Como exemplo, uma indústria no interior de São Paulo/BR produziu uma economia no consumo de energia elétrica do cliente de 1.728 MW/ano e uma redução na temperatura dos gases descartados na atmosfera em cerca de 50%. Uma economia global aproximada de US$ 148.114,00/ano.

A Union Rhac também desenvolve e instala plantas de geração de energia através do biogás em aterro sanitários e utilizando a vinhaça das usinas de açúcar e álcool.

As unidades já implantadas somadas produzem 30 MW de energia por hora, gerando um total de 259.200 MW/ano de energia limpa, correspondendo ao consumo de 1.036.800 residências.

A Panasonic é líder global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para os setores de eletroeletrônicos, habitação, automotivo, indústria, comunicações e energia. A partir de abril de 2022, a empresa migrou para Panasonic Holdings Corporation, contando com oito empresas sob sua responsabilidade. Fundado em 1918, o Grupo está comprometido com o bem-estar das pessoas e da sociedade e conduz seus negócios com base em princípios fundadores aplicados para gerar novo valor e oferecer soluções sustentáveis para o mundo atual.

