CESNET y Ribbon logran una prueba de concepto exitosa en redes ópticas con seguridad cuántica

Demuestra la viabilidad en el mundo real del cifrado cuántico sin comprometer el rendimiento.

PLANO, Texas, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN), un líder mundial en tecnología de comunicaciones en tiempo real y soluciones de redes ópticas IP, anunció hoy la finalización exitosa de una prueba de concepto de Distribución Cuántica Clave (QKD) con CESNET, operador de la red informática académica nacional de la República Checa. Ribbon se compromete a ayudar a proveedores de servicios, empresas y operadores de infraestructuras críticas en todo el mundo a modernizar y proteger sus redes y servicios.

"Nuestra misión es garantizar el máximo nivel de seguridad para las comunicaciones académicas y de investigación", afirmó Václav Novák, jefe del Departamento de Infraestructura de Redes de CESNET. "Esta exitosa prueba consolida nuestra larga colaboración con Ribbon y demuestra que el cifrado cuántico puede implementarse en redes ópticas reales sin comprometer el rendimiento".

El sistema de redes ópticas Apollo de Ribbon incorpora cifrado óptico de capa 1 con una latencia prácticamente nula y sin sobrecarga, bloqueando toda la información de carga útil y de direccionamiento. Esta configuración garantiza que las redes DWDM/OTN cifradas puedan transmitir cualquier servicio de cliente sin problemas de interoperabilidad. El cifrado óptico es una herramienta poderosa en la lucha contra las intrusiones no deseadas, y Apollo permite a los operadores utilizarlo internamente u ofrecerlo como un servicio de valor añadido a sus clientes.

"QKD representa el futuro de las redes seguras", declaró Christian Erbe, director de Ventas de Ribbon para EMEA. "Nos enorgullece apoyar a CESNET y ofrecer una solución de seguridad prácticamente impenetrable y preparada para la próxima generación de amenazas de red".

Acerca de Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq: RBBN) ofrece soluciones seguras de comunicaciones en la nube y redes IP y ópticas a proveedores de servicios, empresas y sectores de infraestructura crítica a nivel mundial. Colaboramos estrechamente con nuestros clientes, ayudándoles a modernizar sus redes para mejorar su posicionamiento competitivo y sus resultados comerciales en el mundo actual, inteligente, siempre conectado y con una gran demanda de datos. Nuestra cartera integral de software de comunicaciones y soluciones de redes IP y ópticas ofrece un valor superior e innovación al aprovechar arquitecturas nativas de la nube, herramientas de automatización y análisis, y seguridad de vanguardia. Mantenemos un firme compromiso con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), ofreciendo un Informe de Sostenibilidad anual a nuestros grupos de interés. Para obtener más información sobre Ribbon, visite rbbn.com

Información importante sobre las declaraciones prospectivas

La información contenida en este comunicado incluye declaraciones prospectivas sobre eventos futuros que implican riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones, excepto las que se refieren a hechos históricos, incluidas las relativas a los beneficios esperados del uso de los productos de Ribbon Communications, son declaraciones prospectivas. Los resultados reales de Ribbon Communications pueden diferir sustancialmente de los contemplados en dichas declaraciones. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Ribbon Communications, consulte la sección "Factores de riesgo" del informe anual o trimestral más reciente de Ribbon Communications presentado ante la SEC. Las declaraciones prospectivas reflejan la opinión de Ribbon Communications únicamente a la fecha de su emisión y no deben considerarse representativas de la opinión de Ribbon Communications en ninguna fecha posterior. Si bien Ribbon Communications podría optar por actualizar las declaraciones prospectivas en algún momento, se exime expresamente de cualquier obligación de hacerlo.

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