CESNET et Ribbon valident avec succès le principe d'un réseau optique à sécurité quantique

Une démonstration de la viabilité du chiffrement quantique dans le monde réel, sans compromis sur les performances

PLANO, Texas, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Ribbon Communications Inc. (Nasdaq : RBBN), leader mondial des technologies de communication en temps réel et des solutions de réseau optique IP, a annoncé aujourd'hui la réussite de la validation du principe de la distribution quantique de clé menée en partenariat avec CESNET, l'opérateur du réseau informatique universitaire national de la République tchèque. Ribbon s'attache à aider les prestataires de services, les entreprises et les opérateurs d'infrastructures critiques du monde entier à moderniser et à sécuriser leurs réseaux et leurs services.

« Notre mission est d'assurer aux communications universitaires et de recherche le plus haut niveau de sécurité », a déclaré Václav Novák, chef du service chargé de l'infrastructure de réseau chez CESNET. « La réussite de cet essai, fondé sur notre partenariat à long terme avec Ribbon, démontre que le chiffrement quantique peut être déployé dans les réseaux optiques du monde réel sans compromettre leurs performances. »

Le système de réseau optique Apollo de Ribbon ajoute un chiffrement optique de couche 1 à latence pratiquement nulle et sans surcharge pour bloquer toutes les informations sur les données utiles et l'adressage. Cette configuration garantit que les réseaux DWDM/OTN chiffrés peuvent acheminer n'importe quel service à la clientèle sans problème d'interopérabilité. Le chiffrement optique est un outil très performant pour lutter contre les intrusions indésirables, et Apollo permet aux opérateurs de l'utiliser en interne ou de le proposer à leurs clients comme un service à valeur ajoutée.

« La distribution quantique de clé représente l'avenir des réseaux sécurisés », a commenté Christian Erbe, directeur des ventes pour la région EMEA chez Ribbon. « Nous sommes fiers de soutenir CESNET en apportant une solution de sécurité pratiquement impénétrable, prête à faire face à la prochaine génération de menaces qui pèseront sur les réseaux. »

À propos de Ribbon

Ribbon Communications (Nasdaq : RBBN) fournit des solutions sécurisées de communication en nuage et de réseaux IP et optique aux prestataires de services, aux entreprises et aux secteurs des infrastructures critiques dans le monde entier. Nous nous engageons fermement auprès de nos clients en les aidant à moderniser leurs réseaux pour améliorer leur positionnement concurrentiel et leurs résultats commerciaux dans le monde intelligent et toujours connecté d'aujourd'hui, qui a besoin de plus en plus de données. Notre gamme complète de logiciels de communication et de solutions de réseau optique IP s'appuie sur des architectures conçues nativement pour le nuage, des outils d'automatisation et d'analyse et une sécurité de pointe pour allier valeur ajoutée et innovation d'excellence. Nous suivons en permanence les résultats de nos engagements en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et publions un rapport annuel sur le développement durable à l'attention de toutes les parties prenantes. Pour en savoir plus sur Ribbon, veuillez consulter le site rbbn.com

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