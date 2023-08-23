CGTN: Как Китай и ЮАР вступают в «золотую эру» двусторонних отношений

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CGTN

23 Aug, 2023, 09:35 ET

ПЕКИН, 23 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Как показала встреча лидеров Китая и ЮАР в Претории во вторник, эти две крупнейшие развивающиеся страны мира, поддерживая братскую и товарищескую дружбу, намерены сделать еще один шаг вперед в своих двусторонних отношениях и начать более плодотворное сотрудничество в «золотую эру». 

В ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой председатель Си Цзиньпин напомнил о плодах двустороннего сотрудничества за последнее десятилетие, включая строительство завода китайской автомобилестроительной компании BAIC Group в ЮАР и создание Института Конфуция при Дурбанском технологическом университете в 2013 году. Он отметил, что ему приятно видеть прогресс, которого достигла ЮАР в национальном развитии.

В 2018 году Си Цзиньпин и Сирил Рамафоса представили по видеосвязи первый в истории автомобиль BAIC, собранный на африканской земле. В честь проведения в ЮАР XV саммита БРИКС завод BAIC Group South Africa должен начать локализованное производство автомобилей под собственными брендами BAIC в 2023 году.

Си Цзиньпин отметил, что видит активное развитие китайско-южноафриканских отношений, и во время своего четвертого государственного визита в ЮАР он выразил надежду, что обе страны продолжат развитие дружеских отношений и сотрудничества. 

Последние три государственных визита Си Цзиньпина в ЮАР состоялись в 2013, 2015 и 2018 годах. 

Развитие отношений

В этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и ЮАР. За последние 25 лет двусторонние отношения прошли путь от партнерства до стратегического партнерства, а затем и до всеобъемлющего стратегического партнерства.

В статье под названием «Плавание гигантского корабля китайско-южноафриканской дружбы и сотрудничества к большему успеху» (Sailing the Giant Ship of China-South Africa Friendship and Cooperation Toward Greater Success) Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Африкой являются одними из самых ярких в развивающемся мире, добавив, что они вступили в «золотую эру» с многообещающим будущим.

Объединение стран БРИК было расширено до БРИКС после того как в 2011 году ЮАР официально стала его единственным африканским членом. В 2015 году ЮАР стала первой африканской страной, подписавшей документ о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Сейчас, в новый исторический момент, Си Цзиньпин заявил, что готов сотрудничать со своим южноафриканским коллегой над выведением всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и ЮАР на новый уровень.

Углубление сотрудничества

Си Цзиньпин отметил, что двусторонние отношения находятся на новой отправной точке. Он также заявил, что углубление сотрудничества и согласование совместной работы — это общее стремление обеих стран и задача, поставленная временем.

Как заявил представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин (Shu Jueting), в первой половине 2023 года объем двусторонней торговли между Китаем и ЮАР достиг 28,25 млрд долларов, увеличившись на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. Он также добавил, что Китай сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера ЮАР в течение 14 лет подряд, а ЮАР остается крупнейшим торговым партнером Китая в Африке в течение 13 лет подряд.

По словам данного представителя, Китай с инвестиционным капиталом более 10 млрд долларов является одним из основных источников инвестиций в ЮАР.

В частности, по данным Министерства коммерции КНР, обе стороны совместно построили и ввели в эксплуатацию более 10 000 км железных дорог, около 100 000 км автомагистралей, а также целый ряд важных инфраструктурных проектов, включая аэропорты, доки, мосты и электростанции.

Кроме того, в последние годы эти две крупнейшие развивающиеся страны также сотрудничают по различным проектам, связанным с цифровой экономикой, высокими технологиями и экологически чистыми источниками энергии. 

Дальнейшее развитие дружеских отношений

Помимо бурно развивающейся двусторонней торговли, обе страны также могут похвастаться плодотворным сотрудничеством в сфере образования, культуры и других областях, что позволяет народам обеих стран лучше узнать друг друга.

По словам посла КНР в ЮАР Чэна Сяодуна (Chen Xiaodong), помимо проведения трех встреч в рамках Механизма обмена людьми на высоком уровне между ЮАР и Китаем, эти две страны также совместно развивают Luban Workshop — китайскую программу подготовки профессиональных кадров за рубежом для развития обменов и сотрудничества в области профессионального образования между двумя странами.

Посол ЮАР в Китае Сиябонга Киприан Квеле отметил, что народ ЮАР любит китайские фильмы и телепередачи, а также китайское кунг-фу и историю Китая. 

В последнее десятилетие все больше студентов из ЮАР и Китая обучаются в странах друг друга. 

Сиябонга Киприан Квеле упомянул, что в 2015 году ЮАР ввела преподавание китайского языка в свою государственную систему образования, и заявил, что многие южноафриканские гиды также изучают китайский язык.

В настоящее время более 10 университетов Китая установили партнерские отношения с университетами ЮАР, в том числе было установлено партнерство между Северо-Восточным педагогическим университетом города Цзилинь на северо-востоке Китая и Преторийским университетом в ЮАР в 2012 году. 

Си Цзиньпин высоко оценил глубокую дружбу «товарищей и братьев» между Китаем и Африкой, а также заявил, что развитие дружбы на новой исторической отправной точке является задачей, поставленной временем. 

https://news.cgtn.com/news/2023-08-22/How-China-S-Africa-usher-in-golden-era-for-bilateral-ties-1mtRFQB6wpi/index. html 

SOURCE CGTN

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