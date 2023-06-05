CGTN: развитие, ориентированное на человека, имеет решающее значение для Китая

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CGTN

05 Jun, 2023, 02:25 ET

ПЕКИН, 5 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- В сентябре 2021 года житель Пекина позвонил на городскую горячую линию и сообщил об отсутствии автобусных маршрутов возле недавно построенной школы в районе экономического и технологического развития Пекина.

Два месяца спустя был запущен новый автобусный маршрут.

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Why is people-centered development crucial to China?
Why is people-centered development crucial to China?

Китайская столица, мегаполис, в котором проживает более 20 миллионов человек, с 2019 года применяет новый подход к управлению городом. В настоящее время Пекин сотрудничает с 49 государственными предприятиями и учреждениями в целях предоставления важных услуг горячей линии города.

В общей сложности 750 линий круглосуточно принимают от местных жителей вопросы и жалобы, связанные с государственными услугами.

«Нам сообщают о городских проблемах или запросах на основе всех получаемых нами телефонных вызовов, а затем мы принимаем меры, — заявил Гэн Юй, руководитель отдела реформ по вопросам «рассмотрения жалоб после их получения» Пекинского муниципального управления государственных служб. — Мы ставим людей в центр внимания независимо от того, идет ли речь о городском управлении или предоставлении им услуг».

Подход, используемый городскими руководителями для решения проблем жителей, во многом свидетельствует о взгляде правительства на управление городским хозяйством и о том, как оно относится к своим гражданам.

Существует старая пословица, хорошо известная в Китае: «Вода, которая удерживает судно на плаву, также может его перевернуть». Председатель КНР Си Цзиньпин, он же генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), однажды воспользовался этой пословицей, чтобы описать отношения между народом и партией. В этом случае вода означает людей, тогда как лодка относится к руководству партии.

Эта пословица предполагает, что только забота о потребностях народа КПК может завоевать свою поддержку. Именно поэтому КПК сделала своим основным принципом служение народу всей душой.

Си настоятельно призвал «уделять приоритетное внимание решению проблем, вызывающих самую сильную реакцию общества и угрожающих разрушению самой основы руководствапартии».

В докладе Си, представленном на 20-м Всекитайском съезде КПК в 2022 году он заявил следующее: «Мы должны защищать основные интересы народа, улучшать его благосостояние и неустанно работать над тем, чтобы развитие осуществлялось для народа и силами народа, а также чтобы его результаты были общими для народа. Мы должны делать все возможное, чтобы убедиться в том, что преимущества модернизации на справедливой основе приносят пользу всему нашему народу».

Си также подчеркнул важность базового принципа: «Стремления народа к лучшей жизни всегда должны быть в центре наших усилий. Мы должны продолжать прилагать бесконечные усилия для достижения великой цели национального возрождения».

https://news.cgtn.com/news/2023-06-03/Why-is-people-centered-development-crucial-to-China--1kkmnFUe74Y/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=YcDsr0qk5NM

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=YcDsr0qk5NM

SOURCE CGTN

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