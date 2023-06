PEQUIM, 5 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Em setembro de 2021, um morador de Pequim ligou para uma linha direta da cidade para informar que não havia rotas de ônibus perto de uma escola recém-construída na Área de Desenvolvimento Econômico-tecnológico de Pequim.

Dois meses depois, foi lançada uma nova rota de ônibus.

CGTN: Por que o desenvolvimento centrado nas pessoas é crucial para a China?

A capital chinesa, uma metrópole que abriga mais de 20 milhões de pessoas, vem adotando uma nova abordagem para a gestão urbana desde o ano de 2019. Atualmente, ela trabalha com 49 empresas e instituições de serviços públicos estatais para oferecer um importante serviço de linha direta da cidade.

Ao todo, 750 linhas recebem dúvidas e reclamações relacionadas aos serviços públicos dos moradores da região, 24 horas por dia.

"Tomamos conhecimento dos problemas ou demandas da cidade mais frequentemente relatados, com base em todas as chamadas de linha direta que recebemos e, em seguida, agimos", disse Geng Yu, diretor da divisão de reforma "Lidando com uma reclamação após o seu recebimento" na Beijing Municipal Administration of Government Affairs Services. "Colocamos as pessoas no centro, independentemente de se tratar de governança urbana ou de prestar serviços ao povo".

A abordagem dos gestores municipais para resolver os problemas dos moradores revela muito sobre a mentalidade de um governo em relação à gestão urbana e à maneira como trata sua população.

Há um antigo ditado bem conhecido na China: "A água que mantém um navio flutuando também pode naufragá-lo". O presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Communist Party of China (CPC) , o citou uma vez para descrever a relação entre o povo e o partido. Nesse caso, água se refere ao povo enquanto o barco se refere à liderança do partido.

O ditado sugere que, somente cuidando bem das necessidades das pessoas, o CPC pode receber seu apoio. É por isso que o CPC tornou um princípio básico servir ao povo incansavelmente.

Xi insistiu que "o enfrentamento de problemas que estimulem a reação pública mais forte e ameacem minar a própria base de governança do partido" deve ser priorizado.

No relatório que Xi entregou ao 20º Congresso Nacional do CPC em 2022, ele disse: "Devemos proteger os interesses fundamentais do povo, melhorar seu bem-estar e trabalhar incansavelmente para garantir que o desenvolvimento seja para o povo e pelo povo e que seus frutos sejam compartilhados pelo povo. Devemos fazer um trabalho melhor para garantir que os ganhos da modernização beneficiem todo o nosso povo de maneira justa."

Xi também enfatizou a importância de um princípio básico: "As aspirações das pessoas de viverem uma vida melhor devem sempre ser o foco de nossos esforços. Devemos continuar nos esforçando com uma energia interminável em direção ao grande objetivo de rejuvenescimento nacional".

FONTE CGTN

