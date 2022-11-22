CGTN: Китай поддержал глобальный рост и управление на саммите G20 и встрече АТЭС

ПЕКИН, 22 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- На прошлой неделе Китай решительно выступил в поддержку глобального развития и глобального управления на 17-м саммите G20 и 29-й встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Выступая на многосторонних встречах и общаясь с лидерами других стран на этих мероприятиях, председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что Китай всегда будет поддерживать мир и развитие во всем мире и углублять международное сотрудничество, заявил член Государственного совета и министр иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi).

Поддержка многостороннего подхода

Во время своей шестидневной поездки Си Цзиньпин принял участие в более чем 30 мероприятиях. На саммите «Большой двадцатки» Си Цзиньпин предложил создать глобальное партнерство для восстановления экономики и Инициативу международного сотрудничества в области глобальной продовольственной безопасности, а также поддержал вступление Африканского союза в G20, что вызвало теплый отклик со стороны развивающихся стран.

На встрече лидеров стран АТЭС Си Цзиньпин объявил, что Китай рассматривает возможность проведения в следующем году третьего Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», чтобы придать новый импульс развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира.

Содействие региональному развитию

Поездка в Индонезию стала первым зарубежным визитом Си Цзиньпина после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Во время его поездок в Индонезию и Таиланд был достигнут важный консенсус в отношении стремления к построению человеческого сообщества с общим будущим.

Си Цзиньпин также договорился с лидерами Филиппин, Сингапура, Брунея и других соседних стран о дальнейшем укреплении добрососедской дружбы, углублении взаимовыгодного сотрудничества и выстраивании более стабильных и прочных двусторонних отношений.

Перевод китайско-американских отношений в правильное русло ради мира во всем мире

Си Цзиньпин провел на Бали личную встречу с президентом США Джо Байденом, на которой состоялся откровенный и углубленный обмен мнениями по вопросам, имеющим важное значение для китайско-американских отношений и для мира и развития во всем мире.

Си Цзиньпин отметил, что нынешнее состояние китайско-американских отношений не отвечает ни фундаментальным интересам обеих стран и их народов, ни ожиданиям международного сообщества.

По словам Си Цзиньпина, Китай и США должны нести ответственность за историю, за мир и за людей, найти правильный путь к сосуществованию в новую эпоху, направить отношения в правильное русло и вернуть их на путь здорового и стабильного роста на благо двух стран и всего мира.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-21/China-commits-to-global-growth-governance-at-G20-Summit-APEC-meeting-1f7zKRrDi3C/index.html

SOURCE CGTN