CGTN: Čína sa na summite G20 a zasadnutí APEC zaviazala ku globálnemu rastu a správe vecí verejných

PEKING, 22. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Čína minulý týždeň, na 17. samite G20 a 29. stretnutí hospodárskych lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), vyslala jasný signál v prospech globálneho rozvoja a globálneho riadenia.

Čínsky prezident Si Ťin-pching počas vystúpení na multilaterálnych stretnutiach a počas rozhovorov s lídrami iných krajín na týchto podujatiach vyslal silný signál, že Čína bude vždy podporovať svetový mier a rozvoj a prehlbovať medzinárodnú spoluprácu, uviedol čínsky štátny radca a minister zahraničných vecí Wang YI.

Presadzovanie multilateralizmu

Počas svojej šesťdňovej cesty sa Si Ťin-pching zúčastnil na viac ako 30 podujatiach. Na summite G20 Si Ťin-pching navrhol vytvoriť globálne partnerstvo pre hospodársku obnovu a medzinárodnú iniciatívu spolupráce v oblasti globálnej potravinovej bezpečnosti a podporil vstup Africkej únie do skupiny G20, čo sa stretlo s vrelou odozvou rozvojových krajín.

Na stretnutí ekonomických lídrov APEC Si Ťin-pching oznámil, že Čína uvažuje o usporiadaní tretieho fóra v rámci iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta" pre medzinárodnú spoluprácu v budúcom roku, aby poskytla nový impulz pre rozvoj a prosperitu ázijsko-tichomorskej oblasti a celého sveta.

Podpora regionálneho rozvoja

Cesta do Indonézie bola prvou zahraničnou návštevou Si Ťing-pchinga od 20. celoštátneho zjazdu Komunistickej strany Číny. Počas jeho ciest do Indonézie a Thajska sa dosiahol dôležitý konsenzus o budovaní ľudského spoločenstva so spoločnou budúcnosťou.

Si Ťin-pching sa tiež dohodol s vedúcimi predstaviteľmi Filipín, Singapuru, Bruneja a ďalších susedných krajín na ďalšom upevňovaní dobrého susedského priateľstva, prehlbovaní vzájomne prospešnej spolupráce a budovaní stabilnejších a silnejších bilaterálnych vzťahov.

Nasmerovanie vzťahov medzi Čínou a USA na správny kurz pre svetový mier

Si Ťin-pching sa na Bali osobne stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom, s ktorým si úprimne a do hĺbky vymenili názory na otázky dôležité pre čínsko-americké vzťahy a pre svetový mier a rozvoj

Si Ťin-pching poukázal na to, že súčasný stav čínsko-amerických vzťahov nie je v základnom záujme oboch krajín a národov a nie je taký, aký očakáva medzinárodné spoločenstvo.

Čína a USA musia mať zmysel pre zodpovednosť za históriu, za svet a za ľudí, preskúmať správny spôsob, ako spolu v novej ére vychádzať, nasmerovať vzťahy správnym smerom a vrátiť ich na cestu zdravého a stabilného rastu v prospech oboch krajín a celého sveta, povedal Si Ťin-pching.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-21/China-commits-to-global-growth-governance-at-G20-Summit-APEC-meeting-1f7zKRrDi3C/index.html

SOURCE CGTN