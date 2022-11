CGTN : La Chine s'engage pour la croissance mondiale et la gouvernance au sommet du G20 et lors de la réunion de l'APEC

PÉKIN, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La semaine dernière, la Chine a envoyé un message fort en faveur du développement mondial et de la gouvernance mondiale lors du 17e sommet du G20 et de la 29e réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

Lorsqu'il a pris la parole à l'occasion des réunions multilatérales et lors d'échanges avec les dirigeants d'autres pays durant ces événements, le président chinois Xi Jinping a envoyé un signal fort, affirmant que la Chine œuvrerait toujours pour promouvoir la paix et le développement dans le monde et approfondir la coopération internationale, a déclaré Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois.

Défendre le multilatéralisme

Pendant son voyage de six jours, Xi Jinping a participé à plus de 30 événements. Au sommet du G20, Xi Jinping a proposé l'établissement d'un partenariat mondial pour la reprise économique et la mise en place de l'Initiative de coopération internationale en matière de sécurité alimentaire mondiale, et il a soutenu l'adhésion de l'Union africaine au G20, recevant des réponses chaleureuses de la part des pays en développement.

Lors de la réunion des dirigeants économiques de l'APEC, Xi Jinping a annoncé que la Chine envisageait d'organiser le troisième Forum « Ceinture et route » pour la coopération internationale l'année prochaine afin de donner un nouvel élan au développement et à la prospérité de l'Asie-Pacifique et du monde.

Promouvoir développement régional

Ce voyage en Indonésie était la première visite de Xi Jinping à l'étranger depuis le 20e Congrès national du Parti communiste chinois. Au cours de ses voyages en Indonésie et en Thaïlande, un consensus important sur la construction d'une communauté humaine avec un avenir partagé a été forgé.

Xi Jinping a également convenu avec les dirigeants des Philippines, de Singapour, de Brunei et d'autres pays voisins de consolider davantage les relations de bon voisinage, d'approfondir une coopération mutuellement bénéfique et de construire des relations bilatérales plus stables et solides.

Mettre les relations sino-américaines sur la bonne voie pour la paix mondiale

Xi Jinping s'est entretenu en face à face avec le président des États-Unis, Joe Biden, à Bali, où ils ont eu une conversation franche et approfondie sur des questions importantes relatives aux relations sino-américaines, à la paix dans le monde au développement mondial.

Xi Jinping a souligné que l'état actuel des relations sino-américaines n'était pas dans l'intérêt fondamental des deux pays et des peuples et ne correspondait pas aux attentes de la communauté internationale.

La Chine et les États-Unis doivent avoir un sens des responsabilités pour l'histoire, pour le monde et pour les peuples, trouver un moyen de s'entendre en cette nouvelle ère et remettre leurs relations sur la bonne voie, celle d'une croissance saine et stable au profit des deux pays et du monde entier, a déclaré Xi Jinping.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-21/China-commits-to-global-growth-governance-at-G20-Summit-APEC-meeting-1f7zKRrDi3C/index.html

