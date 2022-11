PEKIN, 22 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W ubiegłym tygodniu podczas 17. szczytu G20 i 29. spotkania liderów organizacji Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku Chiny wyraźnie opowiedziały się za światowym rozwojem i globalnym ładem.

Podczas spotkań wielostronnych i rozmów z liderami innych krajów odbytych przy okazji tych wydarzeń prezydent Chin Xi Jinping wysłał mocny sygnał, że Chiny zawsze będą dążyć do ugruntowania pokoju na świecie i pogłębienia współpracy międzynarodowej, powiedział członek Rady Państwa i minister spraw zagranicznych Wang Yi.

Podtrzymanie multilateralizmu

W czasie sześciodniowej podróży Xi wziął udział w ponad 30 wydarzeniach. Na szczycie G20 Xi zaproponował zbudowanie globalnego partnerstwa na rzecz odbudowy gospodarczej oraz Inicjatywę współpracy gospodarczej na rzecz globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, wsparł też starania Unii Afrykańskiej o przystąpienie do G20, co spotkało się z przychylnością krajów rozwijających się.

Podczas spotkania liderów APEC Xi ogłosił, że Chiny rozważają zorganizowanie w przyszłym roku Forum Współpracy Międzynarodowej Pasa i Szlaku, które tchnęłoby nowego ducha w rozwój i dobrobyt nie tylko regionu Azji i Pacyfiku, ale i całego świata.

Promowanie rozwoju regionalnego

Podróż do Indonezji była pierwszą wizytą zagraniczną Xi od czasu 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin. Podróże do Indonezji i Tajlandii zaowocowały ważnym konsensusem dotyczącym dążenia do zbudowania wspólnoty ludzkiej o tożsamej przyszłości.

Ponadto Xi oraz przywódcy Filipin, Singapuru, Brunei i pozostałych państw ościennych zdecydowali o dalszej konsolidacji dobrosąsiedzkiej przyjaźni, pogłębieniu wzajemnie korzystnej współpracy oraz nawiązaniu bardziej stabilnych i silnych stosunków dwustronnych.

Sprowadzenia stosunków Chiny-USA na właściwe tory w trosce o pokój na świecie

Na Bali Xi odbył osobiste spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem, podczas którego obaj przywódcy wymienili się szczerymi i głębokimi przemyśleniami na sprawy istotne dla stosunków Chiny-USA, a także pokoju na świecie i światowego rozwoju.

Xi zauważył, że obecny stan stosunków Chiny-USA nie leży w interesie żadnego z obu krajów i narodów, nie jest też tym, czego wspólnota międzynarodowa oczekuje.

China i USA muszą wziąć odpowiedzialność za historię, świat i obywateli i znaleźć właściwą drogę, aby wspólnie wkroczyć w nową erę, sprowadzić wzajemne stosunki na tory zdrowego i stabilnego wzrostu korzystnego dla obu państw i całego świata, powiedział Xi.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-21/China-commits-to-global-growth-governance-at-G20-Summit-APEC-meeting-1f7zKRrDi3C/index.html

SOURCE CGTN