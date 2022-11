CGTN: China se compromete com o crescimento global e a governança durante a cúpula do G20 e na reunião da APEC

PEQUIM, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na semana passada, a China enviou uma forte mensagem a favor do desenvolvimento e da governança globais na 17ª Cúpula do G20 e na 29ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

Ao discursar em reuniões multilaterais e conversar com líderes de outros países nos eventos, o presidente da China, Xi Jinping ,enviou um forte sinal de que a China sempre promoverá a paz e o desenvolvimento mundiais e aprofundará a cooperação internacional, disse Wang Yi, conselheiro de Estado e Ministro das Relações Exteriores da China.

Apoiando o multilateralismo

Durante sua viagem de seis dias, Xi participou de mais de 30 eventos. Na Cúpula do G20, Xi propôs a construção de uma parceria global para a recuperação econômica e a Iniciativa de Cooperação Internacional em Segurança Alimentar Global, além de apoiar a adesão da União Africana ao G20, com respostas calorosas de países em desenvolvimento.

Na Reunião dos Líderes Econômicos da APEC, Xi anunciou que a China está considerando organizar, no próximo ano, o terceiro Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional para dar um novo impulso ao desenvolvimento e prosperidade da Ásia-Pacífico e do mundo.

Promovendo o desenvolvimento regional

A viagem à Indonésia foi a primeira visita de Xi ao exterior desde o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. Durante suas viagens para a Indonésia e a Tailândia, foi obtido um importante consenso sobre o esforço para construir uma comunidade humana com um futuro compartilhado.

Xi também entrou em acordo com os líderes das Filipinas, Singapura, Brunei e outros países vizinhos para consolidar ainda mais a amizade de boa vizinhança, aprofundar a cooperação mutuamente benéfica e construir relacionamentos bilaterais mais estáveis e fortes.

Colocando as relações entre China e EUA no rumo certo para a paz mundial

Xi realizou uma reunião presencial com o Presidente dos EUA, Joe Biden, em Bali, onde tiveram uma troca de opiniões sinceras e aprofundadas sobre questões de importância nas relações entre China e EUA e sobre a paz e desenvolvimento mundial.

De acordo com Xi, o estado atual das relações entre a China e os Estados Unidos não é do interesse fundamental dos dois países e povos, nem o que a comunidade internacional espera.

A China e os EUA precisam ter um senso de responsabilidade pela história, pelo mundo e pelas pessoas, explorarem o caminho certo para se entenderem na nova era, colocarem o relacionamento no rumo certo e levá-lo de volta ao caminho do crescimento saudável e estável em benefício dos dois países e do mundo como um todo, disse Xi.

FONTE CGTN

