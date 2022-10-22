CGTN: Высококачественное развитие как приоритетная задача модернизации Китая

ПЕКИН, 22 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Китай будет в первую очередь стремиться к высококачественному развитию в целях модернизации страны, а китайская экономика получит новый мощный импульс роста после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), о чем было объявлено в ходе съезда.

Некоторые западные СМИ выдвигают ложные обвинения в адрес китайской экономики, начиная с сообщений об оттоке иностранного капитала из Китая, в которых утверждается, что экономический рост страны резко замедлился, и заканчивая обвинениями в том, что Китай несет ответственность за перебои в глобальных цепочках поставок.

Реальность заключается в том, что китайская экономика перешла от количественного роста к качественному. Китай продемонстрировал историческое укрепление экономической мощи и внес огромный вклад в мировую экономику. В течение следующих пяти лет страна посвятит свои усилия построению модернизированной и высококачественной открытой экономики.

От количества к качеству

Китай продвигает новую модель развития, которая предусматривает открытую двойную циркуляцию, охватывающую как внутренние, так и внешние рынки, реализует стратегию развития, ориентированную на инновации, и стимулирует развитие новых стратегических отраслей.

Страна совершила прорывы в разработке некоторых базовых технологий в ключевых областях, включая пилотируемые космические полеты, исследования Луны и Марса, глубоководные и глубокоземельные зонды, суперкомпьютеры, спутниковую навигацию, квантовую информацию, атомную энергетику, авиастроение и биомедицину.

Китай вошел в число мировых новаторов. Например, в стране была изобретена первая в мире стальная фольга толщиной 0,02 мм — выдающийся вклад в модернизацию высокотехнологичного производства. Она широко используется в складных мобильных телефонах, гибких дисплеях и аккумуляторах.

В Китае было также разработано два международных стандарта по проектированию инфраструктуры высокоскоростных железных дорог и энергоснабжению, которые были опубликованы Международным союзом железных дорог. Эти два стандарта продемонстрировали вклад Китая в содействие интернационализации стандартов высокоскоростных железных дорог.

Страна выпустила крупнейшую в мире машину для проходки туннелей, которая может использоваться для строительства мегапроектов в сфере транспорта. Производимые Китаем машины для проходки туннелей экспортируются более чем в 30 стран и регионов, а стоимость новых подписанных контрактов на их поставку за первые шесть месяцев выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фиксируемые в Китае объемы производства и продажи автомобилей, работающих на новых источниках энергии, уже семь лет подряд, начиная с 2015 года, превосходят общемировые показатели. В 2021 году китайские бренды заняли шесть мест в десятке самых продаваемых моделей автомобилей на новых источниках энергии на мировом рынке. Среди 10 ведущих компаний с точки зрения поставок аккумуляторных батарей шесть являются китайскими.

Кроме того, в Китае развернута крупнейшая в мире сеть 5G, а пользователи связи 5G в стране составляют более 80% от общего числа пользователей в мире. В 2021 году число промышленных роботов в стране увеличилось на 44,9% по сравнению с предыдущим годом.

Историческое укрепление экономической мощи

Экономические данные показывают, что за последнее десятилетие китайская экономика добилась позитивного роста с огромным потенциалом и доказанной устойчивостью, сохранив привлекательность для иностранного капитала, и что во время пандемии COVID-19 Китай был одним из главных стабилизаторов глобальной цепи поставок.

ВВП Китая вырос с 54 трлн юаней (7,5 трлн долл. США) в 2012 году до 114 трлн юаней (около 15,8 трлн долл. США) в 2021 году, а его доля в мировом ВВП достигла 18,5%, увеличившись на 7,2 процентного пункта. Страна остается второй по величине экономикой мира. В течение последнего десятилетия ее средний вклад в мировой экономический рост превышал 30%, что было лучшим показателем в мире.

Потребление стало основным фактором, способствующим экономическому росту страны, и в 2021 году на его долю пришлось 65,4% экономического роста, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2012 году. На протяжении последних девяти лет удерживает мировое первенство рынок онлайн-торговли Китая, а это страна с населением 1,4 миллиарда человек, из которых 400 миллионов относятся к группе со средним достатком.

Добавленная стоимость производственных предприятий в стране выросла с 16,98 трлн юаней (2,4 трлн долл. США) в 2012 году до 31,4 трлн юаней (4,4 трлн долл. США) в 2021 году, а доля Китая в общемировом показателе выросла с 22,5% почти до 30%. Производственный сектор Китая остается крупнейшим в мире на протяжении 12 лет подряд при увеличении доли высокотехнологичного производства с 9,4% до 15,1%, обеспечившем его модернизацию.

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китай увеличился со 111,7 млрд долл. США в 2012 году до 173,5 млрд долл. США в 2021 году. Иностранные инвесторы воспользовались новыми возможностями, связанными с модернизацией промышленности и потребления в Китае, и за первые восемь месяцев текущего года приток ПИИ в сферу услуг и высокотехнологичные отрасли вырос на 8,7% и 33,6% соответственно.

«В Китае крупнейшая в мире группа населения со средним уровнем дохода, всеобъемлющая промышленная система, прочная промышленная цепь и все более современная инфраструктура, предлагающая компаниям обширное рыночное пространство», — заявил в ходе съезда КПК вице-председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Чжао Чэнсинь (Zhao Chenxin).

Благодаря прочной промышленной основе и ряду мер по обеспечению поставок внешняя торговля Китая поддерживает относительно высокие темпы роста, что эффективно смягчило нагрузку на глобальную цепочку поставок, вызванную пандемией COVID-19 и российско-украинским конфликтом. За первые восемь месяцев текущего года объем внешней торговли товарами Китая вырос на 10,1%.

Задачи на следующие пять лет

Следующие пять лет будут иметь решающее значение для успешного начала процесса модернизации Китая, и съезд КПК определил основные задачи: Китай совершит прорывы в содействии высококачественному экономическому развитию и достигнет большей самодостаточности и мощи в сфере науки и технологий, в основе которых лежат инновации.

Как было объявлено на съезде, промышленная система будет модернизирована с помощью мер по стимулированию новой индустриализации и укреплению потенциала Китая в таких областях, как производство, качество продукции, аэрокосмическая промышленность, транспорт, киберпространство и цифровое развитие. Кроме того, Китай предпримет новые шаги в области реформ и открытости, а также создаст новые системы для более открытой экономики с более высокими стандартами.

КПК стремится в период с 2020 по 2035 год в основном завершить социалистическую модернизацию и превратить Китай в великую современную социалистическую страну, которая будет процветающей, сильной, демократичной, культурно развитой, гармоничной и красивой, с 2035 года до средины века.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-20/High-quality-development-is-priority-of-Chinese-modernization-1ei0CzJzpMA/index.html

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SOURCE CGTN