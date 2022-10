CGTN: Vysokokvalitný rozvoj je prioritou čínskej modernizácie

PEKING, 22. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Čína sa bude v prvom rade usilovať o vysokokvalitný rozvoj s cieľom rozvíjať čínsku modernizáciu a očakáva sa, že jej hospodárstvo nadobudne od 20. národného zjazdu Komunistickej strany Číny (KSČ) nový silný rastový impulz, ako sa uvádza na zjazde KSČ.

Niektoré západné médiá vzniesli nepravdivé obvinenia voči čínskej ekonomike, od správ o odchode zahraničného kapitálu z Číny, cez tvrdenia o prudkom spomalení hospodárskeho rastu krajiny až po obviňovanie z narušenia globálneho dodávateľského reťazca.

V skutočnosti sa čínska ekonomika zmenila z kvantitatívneho na kvalitatívny rast. Zaznamenala historický nárast hospodárskej sily a výrazne prispela k svetovej ekonomike. V nasledujúcich piatich rokoch sa bude venovať budovaniu modernizovanej otvorenej ekonomiky vyššieho štandardu.

Od kvantity ku kvalite

Čína presadzuje nový model rozvoja, ktorým je otvorený duálny obeh zahŕňajúci domáce aj zahraničné trhy, zaviedla stratégiu rozvoja založeného na inováciách a podporila vznikajúce strategické odvetvia.

Krajina dosiahla prelom v niektorých kľúčových technológiách vo významných oblastiach vrátane pilotovaných letov do vesmíru, prieskumu Mesiaca a Marsu, hlbinných morských a zemských sond, superpočítačov, satelitnej navigácie, kvantových informácií, technológie jadrovej energie, výroby lietadiel a biomedicíny.

Čína sa zaradila medzi svetových inovátorov. Napríklad vynašla prvú „ručne štiepanú" oceľ na svete, ktorá je tenká len 0,02 mm, čím mimoriadne prispela k modernizácii špičkovej výroby. V širokej miere sa používa v skladacích mobilných telefónoch, flexibilných displejoch a batériách.

Vypracovala tiež dve medzinárodné normy na projektovanie vysokorýchlostnej železničnej infraštruktúry a napájanie, ktoré vydala Medzinárodná železničná únia. Tieto dve normy preukázali prínos Číny k podpore internacionalizácie noriem pre vysokorýchlostné železnice.

V krajine bol vyrobený najväčší stroj na razenie tunelov (tunnel boring machine – TBM) na svete, ktorý sa môže používať pri výstavbe dopravných megaprojektov. TBM vyrobené v Číne boli vyvezené do viac ako 30 krajín a regiónov, pričom hodnota novo podpísaných zmlúv sa v prvých šiestich mesiacoch medziročne zvýšila o 58 %.

Čínska výroba a predaj vozidiel na nové energie (new energy vehicle – NEV) prevyšuje celosvetový predaj už sedem rokov po sebe od roku 2015. V roku 2021 obsadili čínske značky šesť z desiatich najpredávanejších modelov NEV na svete. Medzi desiatimi najväčšími spoločnosťami v oblasti dodávok napájacích batérií je šesť čínskych podnikov.

Krajina má tiež najväčšiu sieť 5G na svete a jej používatelia 5G tvoria viac ako 80 % všetkých používateľov na svete. V roku 2021 sa počet priemyselných robotov v krajine medziročne zvýšil o 44,9 %.

Historický nárast ekonomickej sily

Z ekonomických údajov vyplynulo, že čínska ekonomika si za posledné desaťročie zabezpečila pozitívny rast s veľkým potenciálom a preukázanou odolnosťou, ktorá je stále atraktívna pre zahraničný kapitál, a že počas pandémie COVID-19 bola hlavným stabilizátorom globálneho dodávateľského reťazca.

Čínsky HDP vzrástol z 54 biliónov čínskych jüanov (7,5 bilióna USD) v roku 2012 na 114 biliónov čínskych jüanov (približne 15,8 bilióna USD) v roku 2021 s celosvetovým podielom 18,5 %, čo predstavuje nárast o 7,2 percentuálneho bodu. Krajina zostáva druhou najväčšou ekonomikou na svete. Za posledné desaťročie jej priemerný príspevok k celosvetovému hospodárskemu rastu presiahol 30 %, čím sa zaradila na prvé miesto na svete.

Spotreba sa stala hlavným motorom hospodárskeho rastu krajiny a v roku 2021 prispela k jej hospodárskemu rastu 65,4 %, čo je o 10 percentuálnych bodov viac ako v roku 2012. Už deväť rokov po sebe je najväčším svetovým trhom online maloobchodu, má viac ako 1,4 miliardy obyvateľov a približne 400 miliónov ľudí so strednými príjmami.

Výroba s pridanou hodnotou v krajine vzrástla zo 16,98 bilióna čínskych jüanov (2,4 bilióna USD) v roku 2012 na 31,4 bilióna čínskych jüanov (4,4 bilióna USD) v roku 2021, pričom jej celosvetový podiel sa zvýšil z 22,5 % na takmer 30 %. Jej výrobný sektor je už 12 rokov po sebe najväčší na svete a podiel výroby špičkových technológií sa zvýšil z 9,4 % na 15,1 %.

Priame zahraničné investície (PZI) do Číny sa zvýšili z 111,7 miliardy USD v roku 2012 na 173,5 miliardy USD v roku 2021. Zahraniční investori využili nové príležitosti vyplývajúce z modernizácie čínskeho priemyslu a spotreby, pričom za prvých osem mesiacov tohto roka vzrástol prílev PZI do odvetvia služieb o 8,7 % a do odvetvia špičkových technológií o 33,6 %.

„Čína má najväčšiu skupinu so strednými príjmami na svete, komplexný priemyselný systém, pevný priemyselný reťazec a čoraz modernejšiu infraštruktúru, čo ponúka spoločnostiam veľký trhový priestor," povedal počas zjazdu KSČ podpredseda Národnej komisie pre rozvoj a reformy Čao Čen-sin.

Vďaka pevným priemyselným základom a sérii politík na zabezpečenie dodávok si čínsky zahraničný obchod udržal pomerne vysoký rast, čo účinne zmiernilo tlak na globálny dodávateľský reťazec, ktorý vznikol v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a rusko-ukrajinského konfliktu. Zahraničný obchod s tovarom sa za prvých osem mesiacov tohto roka zvýšil o 10,1 %.

Úlohy na nasledujúcich päť rokov

Nasledujúcich päť rokov bude rozhodujúcich pre dobrý začiatok modernizácie Číny a zjazd KSČ stanovil hlavné úlohy: Čína dosiahne prelom v podpore vysokokvalitného hospodárskeho rozvoja a dosiahne väčšiu samostatnosť a silu v oblasti vedy a techniky, pričom ústredným bodom tohto úsilia budú inovácie.

Podľa zjazdu KSČ sa bude modernizovať priemyselný systém, pričom sa prijmú opatrenia na rozvoj novej industrializácie a zvýši sa sila Číny v oblasti výroby, kvality výrobkov, letectva, dopravy, kybernetického priestoru a digitálneho rozvoja. Čína tiež urobí nové kroky v oblasti reforiem a otvárania sa a zavedie nové systémy pre otvorenú ekonomiku vyššieho štandardu.

KSČ sa v zásade usiluje realizovať socialistickú modernizáciu od roku 2020 do roku 2035 a od roku 2035 do polovice storočia chce vybudovať z Číny veľkú modernú socialistickú krajinu, ktorá je prosperujúca, silná, demokratická, kultúrne vyspelá, harmonická a krásna.

