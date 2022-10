CGTN: Desenvolvimento de alta qualidade é prioridade da modernização chinesa

BEIJING, 22 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A China dará prioridade ao desenvolvimento de alta qualidade para construir a modernização chinesa, e espera-se que sua economia obtenha um novo e forte impulso de crescimento a partir do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), de acordo com o Congresso do PCCh.

Alguns meios de comunicação ocidentais fizeram falsas acusações contra a economia chinesa, emitindo relatórios sobre a saída de capital estrangeiro da China, alegando que o crescimento econômico do país teve queda acentuada e culpando a China por desestabilizar a cadeia de suprimentos global.

A realidade é que a economia chinesa transformou-se de crescimento quantitativo para qualitativo. Ela teve um aumento histórico na força econômica e fez grandes contribuições para a economia mundial. Nos próximos cinco anos, o país se dedicará à construção de uma economia aberta modernizada e de alto padrão.

Da quantidade para a qualidade

A China promoveu um novo padrão de desenvolvimento, que trata-se de uma circulação dupla aberta que envolve mercados nacionais e estrangeiros, implementou a estratégia de desenvolvimento orientada para a inovação e impulsionou setores estratégicos emergentes.

O país fez avanços em algumas tecnologias centrais em áreas importantes como voo espacial tripulado, exploração da Lua e de Marte, sondas marítimas e terrestres, supercomputadores, navegação por satélite, informações quânticas, tecnologia de energia nuclear, fabricação de aeronaves e biomedicina.

A China entrou nas classificações dos inovadores do mundo. Por exemplo, ela inventou o primeiro aço "rasgado à mão" do mundo, que tem a espessura de 0,02 mm, fazendo contribuições excepcionais para a modernização da fabricação de ponta. Esse tipo de aço é amplamente utilizado em telefones celulares dobráveis, telas flexíveis e baterias.

O país também desenvolveu dois padrões internacionais de projeto de infraestrutura de ferrovias de alta velocidade e fornecimento de energia, que foram publicados pela International Union of Railways. Os dois padrões demonstraram a contribuição da China para a promoção da internacionalização dos padrões das ferrovias de alta velocidade.

O país fabricou a maior máquina de perfuração de túneis (MPT) do mundo, que pode ser utilizada na construção de mega projetos de transporte. As MPTs fabricadas na China foram exportadas para mais de 30 países e regiões, com um aumento de 58% no valor dos contratos assinados recentemente em relação ao ano anterior nos primeiros seis meses.

A produção e as vendas de veículos movidos a novas energias (VNEs) da China lideram as vendas mundiais há sete anos consecutivos, desde 2015. As marcas chinesas representaram seis dos dez modelos de VNEs mais vendidos do mundo em 2021. Entre as dez principais empresas em termos de remessas de baterias de energia, seis são chinesas.

O país também tem a maior rede 5G do mundo, e seus usuários 5G representam mais de 80% do total mundial. Em 2021, os robôs industriais do país aumentaram 44,9% em relação ao ano anterior.

Aumento histórico da força econômica

Dados econômicos mostraram que a economia chinesa teve um crescimento positivo, com excelente potencial e resiliência comprovada na última década, o que ainda atrai capital estrangeiro, e ela tem sido um estabilizador importante da cadeia de suprimentos global durante a pandemia da COVID-19.

O PIB da China cresceu de 54 trilhões de yuans (USD 7,5 trilhões) em 2012 para 114 trilhões de yuans (cerca de USD 15,8 trilhões) em 2021, com uma participação global de 18,5%, um aumento de 7,2 pontos percentuais. O país continua sendo a segunda maior economia do mundo. Na última década, sua contribuição média para o crescimento econômico global ultrapassou 30%, ficando em primeiro lugar em todo o mundo.

O consumo se tornou o principal impulsionador do crescimento econômico do país, contribuindo com 65,4% de seu crescimento econômico em 2021, dez pontos percentuais mais alto do que em 2012. A China é o maior mercado de varejo on-line do mundo há nove anos consecutivos, com uma população de mais de 1,4 bilhão de habitantes e um grupo de renda média de cerca de 400 milhões de pessoas.

A produção de valor agregado de fabricação do país cresceu de 16,98 trilhões de yuans (USD 2,4 trilhões) em 2012 para 31,4 trilhões de yuans (USD 4,4 trilhões) em 2021, com um aumento de sua participação global de 22,5% para quase 30%. Seu setor de manufatura é o maior do mundo há 12 anos consecutivos e foi modernizado com o aumento da proporção de fabricação de alta tecnologia de 9,4% para 15,1%.

O investimento estrangeiro direto (IED) na China aumentou de USD 111,7 bilhões em 2012 para USD 173,5 bilhões em 2021. Os investidores estrangeiros aproveitaram novas oportunidades oferecidas pela modernização industrial e de consumo da China, com um aumento no fluxo de IED no setor de serviços e de alta tecnologia de 8,7% e 33,6%, respectivamente, nos primeiros oito meses deste ano.

"A China tem o maior grupo de renda média do mundo, um sistema industrial abrangente, uma cadeia industrial sólida e infraestrutura cada vez mais moderna, oferecendo espaço de mercado abundante para as empresas", disse Zhao Chenxin, vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma durante o Congresso do PCCh.

Com uma base industrial sólida e uma série de políticas para garantir o fornecimento, o comércio exterior da China manteve um crescimento relativamente alto, o que aliviou efetivamente a pressão sobre a cadeia de suprimentos global decorrente da pandemia da COVID-19 e do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O comércio exterior de mercadorias do país aumentou 10,1% nos primeiros oito meses deste ano.

Tarefas para os próximos cinco anos

Os próximos cinco anos serão cruciais para um bom início do impulso de modernização da China, e o Congresso do PCCh estabeleceu as principais tarefas: a China fará avanços na promoção do desenvolvimento econômico de alta qualidade e alcançará maior autossuficiência e força em ciência e tecnologia, com a inovação no centro do impulso.

De acordo com o Congresso do PCCh, o sistema industrial será modernizado, com medidas para promover a nova industrialização e aumentar a força da China em fabricação, qualidade dos produtos, setor aeroespacial, transporte, espaço cibernético e desenvolvimento digital. A China também fará novos progressos na reforma e abertura e implementará novos sistemas para uma economia aberta de alto padrão.

O objetivo do PCCh é basicamente realizar a modernização socialista na China de 2020 a 2035 e transformá-la em um grande país socialista moderno que seja próspero, forte, democrático, culturalmente avançado, harmonioso e belo de 2035 até a metade deste século.

