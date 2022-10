CGTN: Prioritou čínské modernizace je kvalitní rozvoj

PEKING, 22. října 2022 /PRNewswire/ -- V rámci uskutečňování své modernizace bude Čína usilovat především o kvalitní rozvoj a její ekonomika načerpá nové a silné impulsy k růstu z 20. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny (KSČ), zaznělo na sjezdu.

Některá západní média vznášejí na adresu čínské ekonomiky nepravdivá obvinění – od zpráv o odchodu zahraničního kapitálu z Číny, přes tvrzení, že se hospodářský růst země prudce zpomalil, až po obviňování z rozkolísání globálního dodavatelského řetězce.

Skutečnost je však taková, že čínské hospodářství se přeorientovalo z kvantitativního růstu na kvalitativní. Zaznamenalo historický vzestup ekonomické síly a výrazně také přispělo k rozvoji světové ekonomiky. Příštích pět let bude navíc zasvěceno budování modernizovaného a kvalitního otevřeného hospodářství.

Od kvantity ke kvalitě

Čína představila nový rozvojový model otevřeného dvojího oběhu, který spojuje domácí a zahraniční trhy, zavedla strategii rozvoje založeného na inovacích a podpořila vznikající strategická odvětví.

Dosáhla také významných technologických průlomů v řadě klíčových odvětví – od vesmírných letů s posádkou, průzkumu Měsíce a Marsu přes hlubokomořské a hlubokozemské sondy, superpočítače a satelitní navigaci až po kvantové informace, technologie jaderné energie, výrobu letadel a biomedicínu.

Čína dnes zaujímá místo mezi světovými inovátory. Jako první na světě přišla s výrobou supertenkého ocelového plechu o tloušťce pouhých 0,02 mm, čímž výrazně přispěla k modernizaci vyspělé průmyslové výroby. Supertenký plech se široce využívá při výrobě skládacích mobilních telefonů, ohebných displejů a baterií.

Vyvinula také dvě mezinárodní normy pro konstrukci vysokorychlostní železniční infrastruktury a napájení, které publikovala Mezinárodní železniční unie. Tyto normy dokazují přínos Číny k podpoře internacionalizace vysokorychlostních železničních norem.

V Číně vznikl také největší tunelový razicí štít (tunnel boring machine, TBM) na světě, který lze využít při budování dopravních megaprojektů. TBM vyrobené v Číně již byly vyvezeny do více než 30 zemí a regionů, přičemž hodnota nově podepsaných smluv za první pololetí vzrostla meziročně o 58 %.

Výsledky Číny ve výrobě a prodeji vozidel s alternativním pohonem (new energy vehicles, NEV) překonávají již po sedm let (od roku 2015) globální prodeje. Šest z deseti celosvětově nejprodávanějších modelů NEV v roce 2021 pocházelo od čínských značek. Také mezi prvními deseti dodavateli baterií je šest společností z Číny.

Země má rovněž největší síť 5G na světě a její uživatelé 5G představují více než 80 % všech uživatelů na světě. Počet průmyslových robotů v zemi se v roce 2021 meziročně zvýšil o 44,9 procenta.

Historický vzestup ekonomické síly

Podle ekonomických údajů si čínské hospodářství během uplynulého desetiletí zachovalo pozitivní růst s velkým potenciálem a prověřenou odolností a stále si tak udržuje atraktivitu pro zahraniční kapitál. Během pandemie COVID-19 bylo rovněž předním stabilizátorem globálního dodavatelského řetězce.

HDP Číny vzrostl z 54 bilionů jüanů (7,5 bilionu dolarů) v roce 2012 na 114 bilionů jüanů (cca 15,8 bilionu dolarů) v roce 2021 s celosvětovým podílem 18,5 %, což představuje nárůst o 7,2 procentního bodu. Země je tak stále druhou největší ekonomikou na světě. V uplynulém desetiletí přesáhl její průměrný příspěvek ke globálnímu hospodářskému růstu 30 procent a zaujímal první místo v celosvětovém měřítku.

Hlavním motorem hospodářského růstu Číny se stala spotřeba, která v roce 2021 přispěla k jejímu hospodářskému růstu 65,4 %, což je o 10 procentních bodů více než v roce 2012. Země s více než 1,4 miliardy obyvatel a střední příjmovou skupinou přibližně 400 milionů obyvatel je již devět let v řadě největším světovým on-line maloobchodním trhem.

Produkce přidané hodnoty v průmyslu vzrostla z 16,98 bilionu jüanů (2,4 bilionu dolarů) v roce 2012 na 31,4 bilionu jüanů (4,4 bilionu dolarů) v roce 2021, přičemž její celosvětový podíl vzrostl z 22,5 % na téměř 30 %. Čínský zpracovatelský sektor je již 12 let po sobě největší na světě a jeho podíl na výrobě špičkových technologií se zvýšil z 9,4 % na 15,1 %.

Přímé zahraniční investice (PZI) do Číny vzrostly ze 111,7 miliardy dolarů v roce 2012 na 173,5 miliardy dolarů v roce 2021. Zahraniční investoři se chopili nových příležitostí plynoucích z modernizace čínského průmyslu a spotřeby a příliv přímých zahraničních investic do odvětví služeb vzrostl za prvních osm měsíců letošního roku o 8,7 procenta, do odvětví špičkových technologií pak o 33,6 procenta.

„Čína má největší světovou populaci se středními příjmy, komplexní průmyslový systém, zdravý průmyslový řetězec a stále modernější infrastrukturu, což firmám poskytuje skutečně bohatý tržní prostor," uvedl během sjezdu KS Číny místopředseda Národní komise pro rozvoj a reformy Čao Čen-sin.

Díky pevným průmyslovým základům a řadě opatření pro zajištění dodávek si čínský zahraniční obchod udržuje poměrně vysoký růst, což účinně zmírňuje tlak na globální dodavatelský řetězec zapříčiněný pandemií COVID-19 a rusko-ukrajinským konfliktem. V prvních osmi měsících letošního roku tak vzrostl zahraniční obchod se zbožím o 10,1 %.

Úkoly pro příštích pět let

Následujících pět let bude mít na úspěšný start čínské modernizace rozhodující vliv. Sjezd KSČ proto stanovil na toto období hlavní úkoly: Čína uskuteční zásadní pokrok v podpoře vysoce kvalitního hospodářského rozvoje a dosáhne větší soběstačnosti a výkonu v oblasti vědy a techniky, to vše na základě inovací.

Podle údajů ze sjezdu KSČ bude systém průmyslu modernizován, přičemž budou přijata opatření k urychlení nové industrializace a posílení čínských kapacit v oblasti výroby, kvality, leteckého a kosmického průmyslu, dopravy, kybernetického prostoru a digitálního rozvoje. Čína bude rovněž pokračovat v reformách a otevírání země okolnímu světu a zavede nové systémy pro vysoce kvalitní otevřenou ekonomiku.

Cílem KSČ je v letech 2020 – 2035 v podstatě realizovat socialistickou modernizaci a od roku 2035 do poloviny tohoto století vybudovat Čínu v prosperující, silnou, demokratickou, kulturně vyspělou, harmonickou a krásnou moderní socialistickou velmoc.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-20/High-quality-development-is-priority-of-Chinese-modernization-1ei0CzJzpMA/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1926226/image_1.jpg

SOURCE CGTN