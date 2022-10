CGTN: wysokiej jakości rozwój priorytetem chińskiej modernizacji

PEKIN, 22 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Zgodnie ze stanowiskiem kongresu KPCh, Chiny będą opierać modernizację kraju przede wszystkim na wysokiej jakości rozwoju. Oczekuje się również, że po 20. Narodowym Kongresie Komunistycznej Partii Chin (KPCh) nastąpi kolejny silny wzrost chińskiej gospodarki.

W niektórych mediach zachodnich pojawiły się fałszywe informacje dotyczące chińskiej gospodarki. Pojawiły się pewne doniesienia, z których wynikało, że kapitał zagraniczny wycofuje się z Chin, a wzrost gospodarczy kraju znacząco spowolnił, inne zaś uznały chińską gospodarkę za źródło zakłóceń w funkcjonowaniu światowego łańcucha dostaw.

Prawda jest taka, że chińska gospodarka zakończyła etap wzrostu ilościowego i rozpoczęła etap wzrostu jakościowego. Odnotowała bezprecedensowy wzrost przewagi gospodarczej i wniosła znaczący wkład w gospodarkę światową. Kolejne pięć lat kraj ten poświęci na budowanie zmodernizowanej, otwartej gospodarki wysokiej jakości.

Od ilości do jakości

Chiny promują nowy wzorzec rozwoju oparty na obiegu podwójnym, angażującym zarówno rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne, wdrażają też strategię rozwoju opartą na innowacjach i przyspieszają tempo rozwoju wschodzących branż strategicznych.

Kraj ten dokonał przełomów w dziedzinie wybranych fundamentalnych technologii w kluczowych obszarach, między innymi w obszarze lotów załogowych, eksploracji Księżyca i Marsa, badań dna morskiego i głębokich warstw ziemi, superkomputerów, nawigacji satelitarnej, informacji kwantowych, technologii wytwarzania energii atomowej, produkcji statków powietrznych i biomedycyny.

Chiny znalazły się w gronie światowych innowatorów. Wynalazły na przykład pierwszą na świecie stal w arkuszach, które można odrywać ręcznie, o grubości zaledwie 0,02 mm, tym samym znacząco przyczyniając się do udoskonalenia zawansowanych technologii produkcji. Stal tę stosuje się w produkcji składanych smartfonów, elastycznych monitorów i akumulatorów.

Chiny opracowały też dwie normy międzynarodowe dla projektu infrastruktury kolei dużej prędkości oraz zasilania opublikowane przez Międzynarodowy Związek Kolei. Obie normy to wkład Chin w promowanie internacjonalizacji norm dla kolei dużych prędkości.

W Chinach zbudowano również największą na świecie maszynę do wiercenia tuneli, którą można wykorzystać przy budowie największych projektów szlaków transportowych. Wyprodukowane w Chinach maszyny do wiercenia tuneli wyeksportowano do ponad 30 krajów i regionów, a wartość nowo podpisanych umów wzrosła w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku o 58 procent rok do roku.

Od 2015 r. przez kolejne siedem lat produkcja i sprzedaż pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii w Chinach plasowała się na czołowym miejscu pod względem sprzedaży na całym świecie. W 2021 r. w rankingu 10 najlepiej sprzedających się modeli pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii znalazło się aż sześć chińskich marek. Sześć chińskich przedsiębiorstw trafiło również na listę 10 najlepszych spółek pod względem wielkości dostaw akumulatorów.

W Chinach funkcjonuje też największa na świecie sieć 5G, a liczba jej użytkowników wynosi ponad 80 procent ogólnoświatowej populacji użytkowników sieci 5G. W 2021 r. liczba wykorzystywanych w tym kraju robotów przemysłowych wzrosła o 44,9 procent rok do roku.

Historyczny wzrost przewagi gospodarczej

Dane gospodarcze wykazały, że w ostatnim dziesięcioleciu chińska gospodarka odnotowała pozytywny wzrost, wykazała się również ogromnym potencjałem i odpornością, które nadal przyciągają kapitał zagraniczny, a w czasie pandemii COVID-19 okazała się też główną siłą stabilizującą światowy łańcuch dostaw.

Chiński PKB wzrósł z 54 bilionów juanów (7,5 biliona USD) w 2012 r. do 114 bilionów juanów (około 15,8 biliona USD) w 2021 r., a jej udział globalny osiągnął 18,5 procent, co stanowi wzrost o 7,2 punktu procentowego. Chińska gospodarka nadal pozostaje drugą co do wielkości gospodarką światową. Jej średni wkład w ogólnoświatowy wzrost gospodarczy przekroczył w ostatnim dziesięcioleciu 30 procent, co zagwarantowało jej pierwszą lokatę na świecie.

Główną siłą napędzającą wzrost gospodarczy w kraju stała się konsumpcja, która w 2021 r. stanowiła 65,4 procent ogólnego wzrostu gospodarczego, o 10 punktów procentowych więcej niż w 2012 r. Przez dziewięć kolejnych lat Chiny były największym rynkiem sprzedaży detalicznej online, z którego korzystało ponad 1,4 miliarda ludności, z czego około 400 milionów to osoby średniozamożne.

Zysk z produkcji o wartości dodanej wzrósł z 16,98 bilionów juanów (2,4 bilionów USD) w 2012 r. do 31,4 bilionów juanów (4,4 biliona USD) w 2021 r., a jej udział globalny wzrósł z 22,5 procent do niemal 30 procent. Przez 12 lat sektor produkcji chińskiej gospodarki był największym sektorem na świecie, a po uwzględnieniu zaawansowanych technologii produkcji wzrósł z 9,4 procent do 15,1 procent.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Chinach zwiększyły się z 111,7 miliarda USD w 2012 r. do 173,5 miliarda USD w 2021 r. Inwestorzy zagraniczni wykorzystali nowe możliwości wynikające z rozwoju przemysłu i konsumpcji w Chinach, a w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku napływ BIZ do sektora usług i zaawansowanych technologii wzrósł odpowiednio o 8,7 procent i 33,6 procent.

„Chiny zamieszkuje największa na świecie liczba ludności średniozamożnej, nasz kraj może również poszczycić się kompleksowym systemem przemysłowym oraz stabilnym łańcuchem przemysłowym i coraz bardziej nowoczesną infrastrukturą oferującą spółkom bogatą przestrzeń rynkową" - powiedział na kongresie KPCh Zhao Chenxin, wiceprzewodniczący Narodowej Komisji ds. Rozwoju i Reform.

Dzięki solidnej bazie przemysłowej i szeregowi polityk gwarantujących dostawy zagraniczna wymiana handlowa w Chinach osiągnęła względnie wysoki wzrost, który pomógł w skutecznym sprostaniu presji wywieranej na światowy łańcuch dostaw wskutek COVID-19 i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku eksport towarów za granicę wzrósł o 10,1 procent.

Zadania na kolejne pięć lat

Kolejne pięć lat będzie miało kluczowe znaczenie dla właściwego wkroczenia w etap modernizacji Chin, a kongres KPCh wyznaczył jego główne cele: Chiny dokonają przełomów w promowaniu wysokiej jakości rozwoju gospodarczego oraz będą dążyć do osiągnięcia większej samowystarczalności i wzmocnienia sektora nauki i technologii, a główną siłą napędową modernizacji będą innowacje.

Zgodnie z deklaracją przyjętą przez kongres, system przemysłowy zostanie zmodernizowany, wdrożone zostaną też środki mające na celu przyspieszenie tempa nowego uprzemysłowienia oraz wzmocnienia przewagi Chin w obszarze produkcji, jakości produktów, przestrzeni kosmicznej, transportu, cyberprzestrzeni i rozwoju cyfrowego. Chiny osiągną też postęp w obszarze reform i otwarcia się na świat oraz wprowadzą nowe systemy funkcjonowania otwartej gospodarki wysokiej jakości.

KPCh zmierza do przeprowadzenia socjalistycznej modernizacji w latach 2020-2035 oraz przekształcenia Chin w wielkie, nowoczesne państwo socjalistyczne, a od 2035 r. do połowy bieżącego stulecia w bogaty, silny, demokratyczny, rozwinięty kulturowo, harmonijny i piękny kraj.

