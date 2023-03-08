CGTN: Законодательство Китая уделяет внимание укреплению народной демократии

ПЕКИН, 8 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Во вторник главный законодатель Китая настоятельно призвал Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) поддержать и усовершенствовать систему собраний народных представителей и непрерывно развивать полноценную народную демократию.

Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета 13-го Всекитайского собрания народных представителей, выступил с замечаниями, представив доклад о работе первой сессии 14-й ВСНП.

Полноценная народная демократия представляет собой модель социалистической демократии, охватывающую все аспекты демократического процесса и всех слоев общества, согласно информационному документу под названием "Китай: Эффективная демократия", опубликованному Информационным бюро Госсовета Китая в 2021 году.

"Сильная жизнеспособность и превосходство" ВСНП

Согласно докладу, ВСНП и ее Постоянный комитет по-прежнему привержены лидерству Партии, позиции народа как хозяина страны и правовому управлению.

Ли заявил, что пятилетний срок полномочий 13-го Постоянного комитета ВСНП совпадает с периодом "великих исторических перемен", в котором процветают интересы Партии и страны.

Говоря о самом важном достижении Постоянный комитет ВСНП за последние пять лет, Ли подчеркнул, что концепция всеобъемлющей народной демократии глубоко объясняет основные коннотации, особенности и фундаментальные принципы социалистической демократии в Китае.

В 2021 в Пекине прошла центральная конференция по работе, связанной с собраниями народных представителей. Президент КНР, Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), заявил на встрече, что всесторонняя народная демократия в Китае "включает не только полный набор институтов и процедур, но и всестороннее участие и опыт".

"Это самая широкая, самая подлинная и эффективная социалистическая демократия", – заявил Си.

В докладе о работе говорится, что 13-е ВСНП обеспечило полноценную реализацию Конституции и поддерживала ее авторитет и неприкосновенность на протяжении пяти лет.

Как отмечается в докладе, за последние пять лет были внесены улучшения в Конституцию и другие соответствующие законы.

В частности, ВСНП приняла Конституционную поправку, в которой было ясно обозначено, что руководство Коммунистической партии Китая является определяющей чертой социализма с китайскими характеристиками. Конституционная поправка также установила ведущую роль Си Цзиньпина в мышлении о социализме с китайскими характеристиками для новой эры в политической и социальной деятельности Китая.

Приверженность полноценной народной демократии

В докладе говорится, что опыт последних пяти лет еще больше углубляет понимание научной коннотации, основных характеристик и основных требований системы собраний народных представителей.

"Мы должны поддержать руководство КПК и обеспечить полное осуществление конституционного принципа, согласно которому лидерство КПК является важнейшей чертой социализма с китайскими особенностями", – говорится в докладе.

В докладе говорится, что 2023 год станет первым годом, когда Китай полностью реализует руководящие принципы 20-го съезда КПК.

Что касается работы Постоянного комитета ВСНП на предстоящий год, то в докладе освещаются усилия по обеспечению соблюдения Конституции, осуществлению законодательства, укреплению контроля за собраниями народных представителей, улучшению работы депутатов и пр.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-07/Li-Zhanshu-delivers-NPC-Standing-Committee-work-report-1hYFWddsbmM/index.html

SOURCE CGTN