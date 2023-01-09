CGTN: Китай смягчает меры против COVID-19, чтобы вернуть страну к нормальной жизни

ПЕКИН, 9 января 2023 г. /PRNewswire/ -- В воскресенье, после трех лет строгого контроля над пандемией, в Китае вступили в силу менее жесткие меры против COVID-19, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни.

Китай открыл свои границы для въезда и выезда, а также для грузовых перевозок. Возобновилось предоставление гражданам Китая услуг по оформлению паспортов, а также деловых и туристических виз.

Для въезжающих в страну отменены карантинные меры и тесты на COVID-19 по прибытии. Также отменена профилактическая дезинфекция импортных товаров и проверка образцов охлажденных пищевых продуктов.

Страна больше не будет применять карантинные меры и проводить массовое тестирование на COVID-19. Практика выявления тесных контактов и установления районов высокого и низкого риска также прекращена.

Новые правила

Китай понизил категорию мер по борьбе с COVID-19 с класса A до класса B и исключил ее из списка карантинных инфекционных заболеваний после ряда недавних изменений в правилах в отношении этого вируса. Это связано с тем, что более 90% населения прошло полный курс вакцинации, а тяжесть заболевания COVID-19 уменьшилась.

Во время пандемии COVID-19 классифицировался в Китае как инфекционное заболевание класса B, однако на него распространялись меры профилактики и контроля как для инфекционного заболевания класса A, что повлекло введение жестких мер, таких как карантин и частые эпидемиологические обследования.

В Китае 40 опасных инфекционных заболеваний разделены на три категории (класс А, класс В и класс С). Чума и холера включены в список инфекционных заболеваний класса А. К инфекционным заболеваниям класса B относятся вирус SARS, СПИД и туберкулез. К инфекционным заболеваниям класса C отнесены грипп и эпидемический паротит.

По словам Лян Ваньняня (Liang Wannian), главы экспертной группы по мерам против COVID-19 при Национальной комиссии здравоохранения Китая (НКЗ), инфекционные заболевания классифицируется на основе комплексной оценки множества факторов, включая характеристики возбудителей, симптомы, заразность и скорость распространения, последствия для здоровья, социально-экономические последствия, а также групповой иммунитет и нагрузка на систему здравоохранения.

«В начале пандемии мы отнесли COVID-19 к категории заболеваний класса B, но применили меры реагирования класса A из-за его быстрого распространения»‎, — заявил г-н Лян, добавив, что вначале они мало что знали о болезни, и такие меры были необходимы для защиты людей.

Он объяснил, что в последнее время изменились некоторые ключевые условия, включая менее опасную для жизни мутацию вируса, высокий уровень вакцинации и растущую поддержку со стороны государства в борьбе с эпидемией. Все это создало хорошую основу для внесения новых корректировок.

«Мы готовы понизить категорию заболевания до класса B для более адекватной и научной борьбы с ним»‎, — заявил г-н Лян.

Эксперт также подчеркнул, что понижение категории не означает, что страна прекратит все профилактические меры борьбы с вирусом и откажется от контроля за ним.

«Это значит, что мы наращиваем наши возможности в области здравоохранения и борьбы с эпидемией», — заявил г-н Лян.

В декабре в Китае было изменено китайское название COVID-19 с «новой коронавирусной пневмонии» на «новую коронавирусную инфекцию» для более точного определения этого заболевания.

Усиление мер по борьбе с COVID-19

В субботу НКЗ опубликовал 10-е издание своего Руководства по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19, в котором подчеркивается важность расширения вакцинации среди групп высокого риска, таких как пожилые люди.

Оно предполагает усиление мониторинга и раннего предупреждения, включая регулярный мониторинг мутаций вируса, случаев пневмонии неизвестного происхождения, городских сточных вод и больниц, а также дополнительные шаги в чрезвычайных ситуациях, таких как мониторинг ключевых групп.

Жители Китая больше не будут проходить массовое тестирование на COVID-19. Оно будет предоставляться тем, кто в нем нуждается.

«На данный момент нашим приоритетом является лечение тяжелых случаев заболевания», — заявил г-н Лян. По его словам, важное значение имеет дальнейшее повышение уровня вакцинации, мониторинг вирусных заболеваний и развитие возможностей здравоохранения в области здравоохранения в пригородах.

«В случае любой инфекционной болезни, подобной этой, недостаточно полагаться только на правительство, — заявил г-н Лян. — Необходима координация усилий правительства, общества, всех организаций и каждого из нас».

https://news.cgtn.com/news/2023-01-08/China-downgrades-COVID-19-rules-as-nation-readies-for-normal-life-1gqlRta1jZS/index.html

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SOURCE CGTN