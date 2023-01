CGTN: Chiny luzują obostrzenia związane z COVID-19 - życie w kraju zaczyna wracać do normy

PEKIN, 9 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- W niedzielę w Chinach zaczęły obowiązywać przepisy luzujące obostrzenia związane z COVID-19. Po trzech latach restrykcyjnych ograniczeń pandemicznych życie w kraju zaczyna wracać do normy.

Państwo Środka otworzyło swoje granice dla statków towarowych, a także dla krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Obywatele Chin mogą też znowu wnioskować o paszporty i wizy w celach biznesowych i rekreacyjnych.

Zlikwidowano obowiązujące przyjezdnych wymogi poddawania się testom na COVID-19 i odbywania kwarantanny, jak również poddawania towarów importowanych prewencyjnej dezynfekcji i wyrywkowych kontroli żywności w łańcuchu chłodniczym.

Kwarantanna i masowe testowanie na COVID-19 przestaną być egzekwowane. Wycofano się również z takich działań jak identyfikowanie osób, które miały kontakt z chorymi, czy wyznaczanie stref podwyższonego i niskiego ryzyka.

Zmiana polityki

Po szeregu zmian wprowadzonych w ostatnim czasie z uwagi na osiągnięcie 90-procentowego poziomu wyszczepienia i pojawienie się łagodniejszego wariantu wirusa Chiny poluzowały restrykcje związane z COVID-19, obniżając obowiązującą kategorię ograniczeń z A do B i wycofując COVID-19 z listy chorób zakaźnych podlegających kwarantannie.

W trakcie pandemii COVID-19 w Chinach był zaliczany do chorób zakaźnych kategorii B, jednak podlegał restrykcjom i działaniom prewencyjnym przewidzianym dla chorób zakaźnych kategorii A, które obejmowały takie rygorystyczne środki jak kwarantanna czy częste badania epidemiologiczne.

W Chinach 40 podlegających zgłoszeniu chorób zakaźnych podzielono na trzy kategorie (A, B i C). Dżuma i cholera zaliczane są do kategorii A. Do kategorii B przypisano m.in. SARS, AIDS i gruźlicę. Kategoria C z kolei obejmuje takie choroby zakaźne jak grypa czy świnka.

„Kategoryzacja chorób zakaźnych opiera się na kompleksowej ocenie szeregu czynników, w tym charakterystyki patogenu, symptomów, zasięgu i tempa rozprzestrzeniania się, szkodliwości dla zdrowia, wpływu społecznego i gospodarczego, jak również odporności stadnej i możliwości leczenia jej w ramach systemu opieki zdrowotnej" – powiedział Liang Wannian, dyrektor panelu ekspertów ds. COVID-19 działającego przy Chińskiej Państwowej Komisji Zdrowia.

„Na początku pandemii uznaliśmy COVID-19 za chorobę kategorii B, stosując jednak restrykcje dla choroby kategorii A ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa" – powiedział Liang, dodając, że w początkowej fazie niewiele było wiadomo na temat choroby, a takie zarządzanie było potrzebne, aby chronić ludzi.

Jak wyjaśnił Liang, w ostatnim czasie zmianie uległ szereg kluczowych uwarunkowań, w tym pojawiła się mniej śmiercionośna mutacja, osiągnięto wysoki poziom wyszczepienia i wsparcia działań przeciwepidemicznych państwa. Wszystko to stworzyło silną podstawę do wprowadzenia korekty dotychczasowej polityki.

„Jesteśmy gotowi obniżyć poziom restrykcji do kategorii B, aby reagować na infekcje z większą precyzją, opierając się w większym stopniu na dowodach naukowych" – powiedział Liang.

Ekspert podkreślił również, że poluzowanie restrykcji nie oznacza rezygnacji z wszelkiej kontroli i profilaktyki wirusa w Chinach.

„Oznacza to, że zwiększamy efektywność naszych usług w służbie zdrowia oraz zdolność reagowania na epidemię" – powiedział Liang.

W celu precyzyjniejszego oddania charakteru choroby w grudniu Chiny zmieniły chińską nazwę COVID-19 z „zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem" na „infekcję spowodowaną nowym koronawirusem".

Intensyfikacja działań przeciwko COVID-19

W sobotę Państwowa Komisja Zdrowia opublikowała 10. wydanie wytycznych w zakresie profilaktyki i ograniczania rozprzestrzeniania się infekcji COVID-19, podkreślając znaczenie dawek przypominających szczepienia w grupach wysokiego ryzyka – np. u osób starszych.

Nowe wytyczne kładą większy nacisk na monitorowanie sytuacji i wczesne ostrzeganie, w tym regularne kontrolowanie mutacji wirusa, przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii, badanie ścieków miejskich, monitorowanie szpitali, jak również na dodatkowe działania na potrzeby sytuacji nadzwyczajnych, w tym monitorowanie kluczowych grup.

Chiny nie będą już przeprowadzać masowych testów na COVID-19 – będą one udostępniane w razie potrzeby.

„Na ten moment naszym priorytetem jest leczenie ciężkich przypadków" – powiedział Liang. Jak dodał, ogromne znaczenie mają dawki przypominające szczepienia, monitorowanie wirusa i wydolność służby zdrowia na terenach podmiejskich.

„W przypadku każdej tego typu choroby zakaźnej poleganie na samym aparacie państwowym nie wystarcza. Wszystko zależy bowiem od synergii pomiędzy władzami, społeczeństwem, wszystkimi podmiotami i każdym z nas".

https://news.cgtn.com/news/2023-01-08/China-downgrades-COVID-19-rules-as-nation-readies-for-normal-life-1gqlRta1jZS/index.html

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1979318/CGTN_Covid_Infographic.jpg

SOURCE CGTN