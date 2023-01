CGTN: Čína zmierňuje pravidlá proti COVID-19, pretože krajina je pripravená na normálny život

PEKING, 9. januára 2023 /PRNewswire/ -- Čína v nedeľu zaviedla svoje zmiernené opatrenia proti COVID-19, keďže krajina sa po troch rokoch prísnej kontroly pandémie začala vracať k normálnemu životu.

Krajina znovu otvorila svoje pohraničné prístavy pre nákladnú dopravu ako aj pre prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov. Obnovila tiež služby pre čínskych občanov, aby mohli požiadať o pasy a víza na podnikanie a rekreáciu.

Bola zrušená karanténa a testy na ochorenie COVID-19 vykonávané na mieste pre prichádzajúcich návštevníkov ako aj preventívna dezinfekcia dovážaného tovaru a kontrola odberu vzoriek potravín z chladiarenského reťazca.

Krajina už nebude presadzovať karanténne opatrenia ani hromadné testovanie na COVID-19. Prestali sa používať aj postupy identifikácie blízkych kontaktov alebo označovania oblastí s vysokým a nízkym rizikom.

Zmeny politiky

Čína znížila stupeň kontroly ochorenia COVID-19 z triedy A na triedu B a odstránila ho z karanténnej liečby infekčných chorôb v nadväznosti na mnohé nedávne zmeny politiky týkajúce sa vírusu, keďže krajina dosiahla plnú zaočkovanosť nad 90 % a vírus COVID-19 vykazoval menšiu závažnosť.

Počas pandémie bolo ochorenie COVID-19 klasifikované v Číne ako infekčná choroba triedy B, ale podliehala preventívnym a kontrolným opatreniam pre infekčnú chorobu triedy A, čo malo za následok prísne politiky, ako sú karanténa a časté epidemiologické prieskumy.

Čína zaradila 40 infekčných chorôb podliehajúcich hláseniu do troch tried (trieda A, trieda B a trieda C). Ako infekčné choroby triedy A sú uvedené mor a cholera. Medzi infekčné choroby triedy B patria SARS, AIDS a tuberkulóza. Infekčné choroby triedy C zahŕňajú chrípku a mumps.

Podľa Lianga Wanniana, vedúceho tímu expertov na reakciu na COVID-19 pôsobiaceho v rámci Čínskej národnej zdravotníckej komisie (NHC), sa infekčné ochorenie kategorizuje na základe komplexného posúdenia viacerých faktorov vrátane charakteristík patogénu, symptómov, ako ďaleko a rýchlo sa môže rozšíriť, ako veľmi poškodzuje zdravie, na základe jeho sociálneho a ekonomického vplyvu ako aj skupinovej imunity a spôsobilosti zdravotného systému.

„Pri vypuknutí pandémie sme COVID-19 kategorizovali ako chorobu triedy B, ale vzhľadom na jej rýchle šírenie sme použili stupeň kontroly triedy A," povedal Liang a dodal, že na začiatku o chorobe veľa nevedeli a takáto kontrola je potrebná na ochranu ľudí.

Liang vysvetlil, že niektoré kľúčové podmienky sa nedávno zmenili, vrátane menej smrtiacej mutácie vírusu, vysokej miery zaočkovanosti a rastúcej podpory reakcie krajiny na epidémiu, čo všetko vytvorilo skvelý základ pre nové úpravy.

„Sme pripravení preradiť ju na stupeň kontroly triedy B, aby sme reagovali na infekcie presnejším, vedeckejším spôsobom," povedal Liang.

Expert tiež zdôraznil, že znížený stupeň kontroly neznamená, že krajina nemá žiadnu kontrolu nad vírusom alebo že zrušila všetky preventívne opatrenia proti vírusu.

„Znamená to, že posilňujeme naše zdravotnícke služby a schopnosť reagovať na epidémiu," povedal Liang.

Čína v decembri premenovala čínsky výraz pre COVID-19 z „novej koronavírusovej pneumónie" na „novú koronavírusovú infekciu", aby presnejšie opísala túto chorobu.

Zvýšená reakcia na COVID-19

NHC vydala v sobotu 10. vydanie usmernení na prevenciu a kontrolu infekcií ochorenia COVID-19, pričom zdôraznila dôležitosť posilnenia očkovania medzi vysoko rizikovými skupinami, ako sú starší ľudia.

Posilnila možnosti monitorovania a včasného varovania vrátane pravidelného monitorovania mutácie vírusu, neznámeho zápalu pľúc, komunálnych odpadových vôd, nemocníc a dodatočných krokov v prípade núdze, ako je monitorovanie kľúčových skupín.

Komunity už nebudú musieť podstupovať hromadné testovanie na COVID-19. Bude sa poskytovať pre tých, ktorí ho vyžadujú.

„Momentálne je našou prioritou lekárske ošetrenie závažných prípadov," povedal Liang. Povedal, že je veľmi dôležité ďalšie posilnenie očkovania, monitorovanie vírusov a možnosti zdravotnej starostlivosti na predmestiach.

„V prípade akejkoľvek nákazlivej choroby, ako je táto, nestačí byť iba závislý od vlády," povedal Liang, „závisí to od synergie vlády, spoločnosti, všetkých organizácií a každého z nás."

