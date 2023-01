CGTN : La Chine rétrograde les règles de lutte contre le COVID-19 en vue d'un retour à la normale

PÉKIN, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Les mesures assouplies de lutte contre la pandémie de COVID-19 sont entrées en vigueur dimanche en Chine, alors que le pays a commencé à retrouver une vie normale après trois ans de gestion rigoureuse de la pandémie.

Le pays a rouvert ses ports frontaliers au transport de marchandises ainsi qu'aux visiteurs entrants et sortants. Elle a également repris les services permettant aux citoyens chinois de demander des passeports et des visas pour affaires et loisirs.

La quarantaine et les tests de dépistage du COVID-19 appliqués sur place aux visiteurs entrants ont été supprimés, de même que la désinfection préventive des marchandises importées et le contrôle par échantillonnage des aliments de la chaîne du froid.

Le pays n'appliquera plus de mesures de quarantaine ni de tests de dépistage de masse du COVID-19. Les pratiques d'identification des contacts étroits ou de désignation des zones à haut et à faible risque ont également été abandonnées.

Changements de politique

La Chine a rétrogradé la gestion du COVID-19 de la classe A à la classe B et l'a retiré de la gestion des maladies infectieuses pouvant faire l'objet d'une quarantaine, suite à une série de changements récents de politique concernant le virus, alors que le pays a atteint un taux de vaccination total de plus de 90 % et que le virus COVID-19 s'est montré moins dangereux.

Pendant la pandémie, le COVID-19 était classé comme une maladie infectieuse de classe B, mais était soumis aux mesures de prévention et de maîtrise d'une maladie infectieuse de classe A en Chine, assorties de politiques strictes telles que la quarantaine et des enquêtes épidémiologiques fréquentes.

La Chine a classé 40 maladies infectieuses à déclaration obligatoire en trois classes (classe A, classe B et classe C). La peste et le choléra font partie des maladies infectieuses de classe A. Le SRAS, le SIDA et la tuberculose font partie des maladies infectieuses de classe B. Les maladies infectieuses de classe C comprennent la grippe et les oreillons.

Une maladie infectieuse est classée sur la base d'une évaluation complète de multiples facteurs, notamment les caractéristiques de l'agent pathogène, les symptômes, la portée et la rapidité de sa propagation, l'ampleur de ses effets néfastes sur la santé, son influence sociale et économique, ainsi que l'immunité du groupe et la capacité du système de santé, selon Liang Wannian, chef du groupe d'experts de la réponse à la pandémie de COVID-19 sous l'égide de la Commission nationale de la santé (NHC) chinoise.

« Lors de l'apparition de la pandémie, nous avons classé le COVID-19 comme une maladie de classe B, mais nous avons appliqué des règles de classe A en raison de sa propagation rapide », a déclaré Liang, ajoutant qu'au début, on ne savait pas grand-chose de la maladie et qu'une telle gestion était nécessaire pour protéger les populations.

M. Liang a expliqué que certaines conditions essentielles ont changé récemment, notamment la mutation moins mortelle du virus, le taux de vaccination élevé et le soutien croissant du pays à la réponse à l'épidémie, autant de facteurs qui constituent une base solide pour procéder à de nouveaux ajustements.

« Nous sommes prêts à la rétrograder en gestion de classe B pour répondre aux infections d'une manière plus précise et scientifique », a déclaré M. Liang.

L'expert a également souligné que la rétrogradation de la gestion ne signifie pas que le pays a abandonné toute forme de lutte ou de prévention contre le virus.

« Cela signifie que nous renforçons nos services de santé et notre capacité de réponse à l'épidémie », a déclaré M. Liang.

En décembre, la Chine a changé le terme chinois pour désigner le COVID-19, qui est passé de « nouvelle pneumonie à coronavirus » à « nouvelle infection à coronavirus », afin de décrire la maladie de manière plus précise.

Renforcement de la réponse au COVID-19

Le Conseil national de la santé a publié samedi la 10e édition de ses directives relatives à la prévention et au contrôle de l'infection au COVID-19, soulignant l'importance d'intensifier la vaccination des groupes à haut risque tels que les personnes âgées.

Il a renforcé les capacités de surveillance et d'alerte précoce, y compris la surveillance régulière de la mutation du virus, de la pneumonie inconnue, des eaux usées urbaines, des hôpitaux et des mesures supplémentaires en cas d'urgence, comme la surveillance des groupes clés.

Les communautés ne seront plus soumises à des tests de dépistage de masse du COVID-19, qui seront effectués pour ceux qui en ont besoin.

« Pour l'instant, le traitement médical des cas graves est notre priorité », a déclaré M. Liang. Il a ajouté qu'il était très important d'intensifier la vaccination, de renforcer la surveillance du virus et les capacités en matière de soins de santé dans les banlieues.

« Pour une maladie contagieuse comme celle-ci, il ne suffit pas de compter uniquement sur le gouvernement », a déclaré M. Liang, « cela dépend de la synergie entre le gouvernement, la société, toutes les organisations et chacun d'entre nous ».

https://news.cgtn.com/news/2023-01-08/China-downgrades-COVID-19-rules-as-nation-readies-for-normal-life-1gqlRta1jZS/index.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1979318/CGTN_Covid_Infographic.jpg

SOURCE CGTN