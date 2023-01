CGTN: Čína zmírňuje opatření proti covidu-19 a připravuje se na návrat k běžnému životu

PEKING, 10. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Čína v neděli uvedla v platnost mírnější opatření proti šíření covidu-19 a po třech letech přísné kontroly pandemie se začíná vracet k běžnému fungování.

Znovu se otevřely pohraniční přístavy pro nákladní dopravu i příchozí a odchozí cestující. Obnoveny jsou také služby pro čínské občany, kteří mohou opět žádat o vystavení pasů a víz pro pracovní i rekreační cesty.

Karantény a testování osob přijíždějících do země byly zrušeny a stejně tak i preventivní dezinfekce dováženého zboží a kontroly vzorků dovážených potravin z chladicího řetězce.

Země již nebude uplatňovat karanténní opatření ani masové testování na covid-19. Ukončeno bylo také sledování kontaktů nakažených nebo vymezování oblastí s vysokým a nízkým rizikem infekce.

Změny politik

Čínská populace nyní dosáhla proočkovanosti přes 90 procent a virus covidu-19 vykazuje menší závažnost. Po řadě změn politiky ohledně covidu-19 tak Čína snížila úroveň kontroly viru ze třídy A na třídu B a vyřadila jej z infekčních onemocnění s povinností karantény.

Během pandemie byl virus covidu-19 klasifikován jako infekční onemocnění třídy B, v Číně se na něj však vztahovala preventivní a kontrolní opatření pro infekční onemocnění třídy A, která zahrnovala přísné protiepidemické prostředky včetně karantény a častých epidemiologických šetření.

Čína klasifikuje do tří kategorií (třída A, třída B a třída C) celkem 40 infekčních onemocnění podléhajících oznamovací povinnosti. Mor a cholera jsou uvedeny jako infekční nemoci třídy A. Mezi infekční choroby třídy B patří SARS, AIDS a tuberkulóza. Ve třídě C najdeme například chřipku a příušnice.

Podle vedoucího expertního panelu pro covid-19 při Čínské národní zdravotnické komisi (NHC) Lianga Wanniana se infekční onemocnění kategorizuje na základě komplexního posouzení mnoha faktorů, včetně charakteristik patogenu, příznaků, rychlosti a vzdálenosti šíření, schopnosti poškodit zdraví, sociálních a ekonomických dopadů, ale i kolektivní imunity a kapacit zdravotnického systému.

„Při vypuknutí pandemie jsme covid-19 zařadili do třídy B, ale kvůli rychlému šíření jsme sáhli k opatřením pro třídu A," uvedl Liang a dodal, že na začátku nebyl o tomto onemocnění dostatek informací a tato opatření byla nutná pro ochranu obyvatel.

Liang dále vysvětlil, že některé klíčové podmínky – včetně méně smrtící varianty viru, vysoké proočkovanosti a rostoucí podpory boje s pandemií – se v poslední době změnily, což vytvořilo ideální situaci pro úpravy opatření.

„Jsme připraveni snížit stupeň opatření na třídu B, což nám umožní reagovat na infekci přesněji a odborněji," uvedl Liang.

Odborník také zdůraznil, že snížení stupně opatření neznamená, že by země neměla nad preventivními prostředky kontrolu, nebo že veškerá opatření zastavila.

„Znamená to, že posilujeme své zdravotnické služby a kapacitu pro boj s epidemií," říká Liang.

Země také v prosinci změnila čínský termín pro covid-19 ze „zápal plic způsobený novým koronavirem" na „infekce novým koronavirem", který přesněji vystihuje podstatu onemocnění.

Účinnější boj s covidem-19

NHC v sobotu zveřejnilo desáté vydání pokynů pro prevenci a kontrolu infekce covidem-19. Zdůraznilo v nich význam posilovacích dávek očkování u vysoce rizikových skupin, jako jsou například senioři.

Rozšířilo také kapacity pro monitorování onemocnění a včasné varování včetně systematického sledování mutací viru, výskytu zápalu plic s neznámým původem, městských odpadních vod a nemocnic či dalších kroků pro případ nouze, jako je například sledování klíčových skupin.

Namísto plošného testování komunit budou testy na covid-19 nyní probíhat podle potřeby.

„Nyní je naší prioritou poskytnutí léčby závažným případům," říká Liang. Podle něj má velký význam především posilovací dávka očkování, monitorování viru a kapacita zdravotních služeb mimo města.

„U jakékoli nakažlivé nemoci tohoto typu nelze spoléhat jen na vládu," uvedl Liang. „Výsledek závisí na součinnosti vlády, společnosti, veškerých organizací a také každého z nás."

