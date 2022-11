CGTN : Collaboration entre la Chine et les Émirats arabes unis pour un avenir commun

PÉKIN, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les liens diplomatiques entre la Chine et les Émirats arabes unis datent d'il y a bientôt quatre décennies, mais leurs liens économiques et culturels remontent bien plus loin, à l'époque de l'ancienne Route de la soie. En poste à Pékin depuis 2017, Ali Al Dhaheri, ambassadeur des Émirats arabes unis en Chine, a une connaissance approfondie du développement de la Chine.

S.E. Dhaheri fait l'éloge des succès remarquables de la Chine au cours de la dernière décennie, qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations et maintenir une croissance économique à long terme. Aujourd'hui, la Chine est devenue un véritable moteur de la croissance mondiale et un pôle d'innovation technologique. Selon lui, le succès de la Chine est sans précédent et témoigne du solide leadership du PCC.

Selon S.E. Dhaheri, les changements importants et positifs que connaît la Chine se produisent non seulement dans les villes, mais aussi dans les villages. Lors de son voyage dans le comté de Malipo, dans la province du Yunnan, il a vu des villageois heureux et satisfaits chanter et danser. Cette expérience lui a offert une compréhension approfondie de l'approche de la Chine en matière de réduction de la pauvreté, qu'il croit être un modèle que d'autres pays en développement pourraient imiter. Il estime par ailleurs qu'alors que la Chine dresse un ambitieux plan de transformation avec son quatorzième plan quinquennal, le développement de haute qualité du pays sera véritablement historique et aura des répercussions positives dans le monde entier.

S.E. Dhaheri déclare qu'en tant que partenaires stratégiques globaux, les Émirats arabes unis et la Chine partagent des voies, des concepts et des objectifs de développement similaires. Et leur partenariat est marqué par de nombreux succès majeurs. L'un de ces succès concerne la santé, et plus particulièrement la fabrication collaborative d'un nouveau vaccin aux Émirats arabes unis. Ce partenariat peut donc servir de modèle aux pays en développement qui souhaitent explorer les voies de la modernisation.

La Chine est le plus important partenaire commercial des Émirats arabes unis, et les Émirats arabes unis sont le plus important partenaire commercial non pétrolier de la Chine au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce dernier est également parmi les premiers pays à adhérer à l'Initiative Ceinture et Route, ravivant ainsi les liens anciens de la Route de la Soie. Les deux pays bénéficient d'une confiance mutuelle, d'un multilatéralisme et d'une collaboration internationale solides.

S.E. Dhaheri souligne que les pays du monde entier doivent rester attachés à une vision partagée de bien commun, de globalité et de coopération. Il espère un approfondissement de la coopération entre les Émirats arabes unis et la Chine à l'avenir, et il est personnellement ravi de construire des ponts entre les deux pays et les deux peuples.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-13/China-and-UAE-collaboration-for-a-shared-future-1eVyS6nqMk8/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=2XiIshrBP5g

SOURCE CGTN