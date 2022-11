CGTN: Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie nawiązują współpracę na rzecz wspólnej przyszłości

PEKIN, 15 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Stosunki dyplomatyczne między Chinami i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi liczą sobie niemal czterdzieści lat, ale stosunki gospodarcze i kulturowe między nimi sięgają o wiele dalej, do czasów starożytnego Jedwabnego Szlaku. Ali Al Dhaheri, ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Chinach, przebywający w Pekinie od 2017 r., posiada ogromną wiedzę o rozwoju Chin.

H.E. Dhaheri z podziwem wypowiada się o znamienitych osiągnięciach, jakich Chiny dokonały na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, zwłaszcza w obszarze poprawy warunków życia obywateli i utrzymania długotrwałego wzrostu gospodarczego. Dziś Chiny są główną siłą napędową globalnego wzrostu oraz ośrodkiem innowacji technologicznych. Jego zdaniem Chiny odniosły bezprecedensowy sukces, który jest świadectwem silnego przywództwa KPCh.

Zdaniem H.E. Dhaheri ogromne pozytywne zmiany zachodzą nie tylko w chińskich miastach, ale i na wsiach. Podczas podróży do okręgu Malipo w prowincji Junnan miał okazję obserwować śpiewających i tańczących mieszkańców wsi żyjących w szczęściu i zadowoleniu. To doświadczenie pozwoliło mu dogłębnie zrozumieć podejście Chin do eliminowania ubóstwa, które w jego opinii powinno być wzorem do naśladowania dla innych krajów rozwijających się. Ponadto uważa on, że Chiny wypracowały ambitny plan przyszłej transformacji, jakim jest czternasty plan pięcioletni, wysokiej jakości rozwój tego kraju będzie miał historyczne znaczenie i wywrze pozytywne skutki na całym świecie.

H.E. Dhaheri twierdzi, że Zjednoczone Emiraty Arabskie i Chiny, jako strategiczni partnerzy, kroczą podobnymi ścieżkami rozwoju, podzielają jego koncepcje i cele. Partnerstwo między nimi charakteryzuje się wieloma kamieniami milowymi. Jednym z nich jest opieka zdrowotna, a zwłaszcza opracowanie nowych szczepionek we współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Zatem partnerstwo to może być dla innych krajów rozwijających się wzorem dla odkrywania dróg do modernizacji.

Chiny są największym partnerem handlowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym partnerem Chin w handlu ropą na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z pierwszych krajów, które przystąpiły do Inicjatywy Pasa i Szlaku służącej odnowie stosunków między państwami starożytnego Jedwabnego Szlaku. Oba kraje korzystają na silnym wzajemnym zaufaniu, multilateralizmie i współpracy międzynarodowej.

H.E. Dhaheri podkreśla, że kraje świata powinny kontynuować realizację wspólnej wizji wspólnoty, wszechstronności i współpracy. Przewiduje zacieśnienie w przyszłości współpracy między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Chinami. H.E. Dhaheri wyraził również zadowolenie z faktu, że może uczestniczyć w tworzeniu pomostu między obydwoma krajami i narodami.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-13/China-and-UAE-collaboration-for-a-shared-future-1eVyS6nqMk8/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=2XiIshrBP5g

SOURCE CGTN