CGTN : La Chine et l'Argentine s'engagent à promouvoir une communauté d'avenir

PÉKIN, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Un forum visant à promouvoir les échanges culturels entre la Chine et l'Argentine s'est tenu mercredi à Pékin, rassemblant de hauts fonctionnaires des deux pays qui se sont engagés à promouvoir le concept d'une communauté d'avenir pour l'humanité.

Le forum de haut vol sur les échanges culturels entre la Chine et l'Argentine s'est tenu alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Le président chinois Xi Jinping et son homologue argentin Alberto Fernandez ont adressé des lettres de félicitations au forum.

Depuis un demi-siècle, les relations Chine-Argentine ont résisté aux épreuves posées par l'évolution de l'environnement international, illustrant l'unité et le développement mutuel entre ces deux pays en développement et ces deux économies émergentes, a déclaré Xi Jinping dans sa lettre.

Notant que le développement global et rapide des liens bilatéraux reflétait la vitalité des relations entre la Chine et l'Amérique latine, Xi Jinping a exprimé l'espoir que les participants au forum mettent en commun leur sagesse et construisent un consensus pour aider à écrire un nouveau chapitre du partenariat stratégique global bilatéral et pour contribuer à la construction d'une communauté d'avenir pour la Chine, l'Amérique latine et l'humanité dans cette nouvelle ère.

Alberto Fernandez a déclaré que la coopération médiatique très approfondie qui unit les deux pays avait amélioré la compréhension mutuelle entre les deux peuples, et il s'est réjoui de l'approfondissement de la coopération bilatérale en vue de renforcer davantage le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Argentine.

Plus de 100 représentants de Chine et d'Argentine ont assisté au forum, organisé conjointement par China Media Group et les médias publics argentins. Il s'agit de l'un des événements de 2022 organisés pour célébrer l'amitié entre les deux pays.

Les nombreuses ententes conclues entre les deux pays, notamment l'accord de coopération entre la province argentine de Buenos Aires et la province chinoise du Sichuan, amélioreront davantage le commerce bilatéral et la collaboration financière, comme l'a déclaré le ministre argentin des Affaires étrangères Santiago Cafiero lors du forum.

Buenos Aires et le Sichuan sont des provinces économiques importantes, a déclaré Santiago Cafiero, ajoutant que leur collaboration constituait un grand succès dans le partenariat stratégique global Chine-Argentine.

Une coopération fructueuse, des échanges

La Chine et l'Argentine ont établi des liens diplomatiques en mars 1972. En vertu des principes du mouvement des non-alignés, les deux pays ont réalisé des progrès importants dans la poursuite de leur programme de coopération.

En 2004, les deux pays ont signé une série d'accords qui stimulent considérablement la coopération économique. Le commerce bilatéral a connu une croissance rapide au cours des deux dernières décennies, et la Chine est devenue le principal partenaire commercial de l'Argentine en avril 2020.

En novembre 2018, le président Xi Jinping avait effectué une visite d'État en Argentine, où il a également participé au sommet du Groupe des 20. Plus de 30 accords sur l'agriculture et l'investissement avaient été annoncés au cours de cette visite.

Dans une lettre adressée à Xi Jinping en janvier 2022, Alberto Fernandez déclarait que les pays devaient s'unir, se respecter et se soutenir les uns les autres malgré les perturbations liées à la pandémie, et s'engager à construire une communauté d'avenir pour l'humanité, un concept proposé par le président chinois.

Alberto Fernandez avait ensuite assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, où les responsables chinois et argentins ont également signé un mémorandum d'entente sur l'initiative Ceinture et route, faisant du pays d'Amérique latine un partenaire officiel de l'initiative.

En plus du mémorandum d'entente, les deux pays ont également signé des documents de coopération dans plus de 10 domaines, parmi lesquels le développement écologique, l'économie numérique, l'aérospatial, le système de navigation par satellite BeiDou, l'innovation technologique et l'agriculture.

