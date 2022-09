CGTN: Chiny i Argentyna zobowiązują się promować wspólnotę podzielającą wizję przyszłości

PEKIN, 30 września 2022 r. /PRNewswire/ -- W środę w Pekinie odbyło się forum poświęcone promowaniu wymiany kulturowej między Chinami i Argentyną, w którym udział wzięli przedstawiciele najwyższego szczebla administracji rządowej obu państw zobowiązujących się do rozszerzenia koncepcji wspólnoty podzielającej wizję przyszłości całego rodzaju ludzkiego

Forum wysokiego szczebla Chiny-Argentyna, poświęcone wymianie kulturowej, zorganizowano z okazji obchodów 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma państwami. Prezydent Chin Xi Jinping oraz jego argentyński odpowiednik Alberto Fernandez, skierowali do forum listy gratulacyjne.

W swoim liście Xi stwierdził, że przez połowę stulecia, stosunki między Chinami i Argentyną pomyślnie zdawały egzaminy stawiane przed nimi przez zmieniające się otoczenie międzynarodowe, między innymi w obszarze jedności i wspólnego rozwoju krajów rozwijających się i wschodzących gospodarek.

Podkreślając, że kompleksowy i szybki rozwój stosunków dwustronnych odzwierciedla witalność powiązań między Chinami i Argentyną, Xi wyraził nadzieję, że uczestnicy forum podzielą się swoją mądrością i wypracują konsensus, który pomoże w napisaniu nowego rozdziału dwustronnego, kompleksowego partnerstwa strategicznego oraz przyczyni się do zbudowania wspólnoty podzielającej wizję przyszłości Chin, Ameryki Łacińskiej i całej ludzkości w nowej erze.

Fernandez stwierdził, że niezwykle cenna współpraca mediów obu państw pomogła w upowszechnieniu wzajemnego zrozumienia obu narodów, wyraził też oczekiwanie, że współpraca dwustronna zostanie pogłębiona i pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić kompleksowe partnerstwo strategiczne między Chinami a Argentyną.

W forum zorganizowanym przez Chińską Grupę Mediową i Narodowe Media Publiczne Argentyny udział wzięło ponad 100 przedstawicieli Chin i Argentyny. Było to jedno z wielu wydarzeń odbytych w 2022 r. w dowód przyjaźni między oboma krajami.

Obecny na forum minister spraw zagranicznych Argentyny Santiago Cafiero przypomniał, że między państwami wypracowano szereg porozumień, między innymi zawarto umowę o współpracę między argentyńską prowincją Buenos Aires a chińską prowincją Syczuan, która umocni dwustronną współpracę handlową i finansową.

Jak stwierdził Cafiero, Buenos Aires i Syczuan to prowincje o istotnym potencjale gospodarczym, dodał też, że współpraca między nimi to ogromne osiągnięcie kompleksowego partnerstwa strategicznego między Chinami i Argentyną.

Owocna współpraca i wymiana

Chiny i Argentyna nawiązały stosunki dyplomatyczne w marcu 1972 r. Działając w duchu Ruchu państw niezaangażowanych (ang. non-aligned movement), oba kraje poczyniły znaczący postęp w dążeniu do wdrożenia agendy na rzecz współpracy.

W 2004 r. oba państwa podpisały szereg umów, które gwałtownie przyspieszyły rozwój współpracy gospodarczej. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat handel dwustronny znacząco się rozwinął, a w kwietniu 2020 r. Chiny stały się największym partnerem handlowym Argentyny.

W listopadzie 2018 r. prezydent Xi udał się do Argentyny z wizytą, podczas której uczestniczył w Szczycie Grupy 20. W czasie tej wizyty poinformowano o podjęciu ponad 30 inwestycji w rolnictwo i inne obszary.

W liście skierowanym do prezydenta Xi w styczniu 2022 r. prezydent Fernandez napisał, że oba kraje powinny się zjednoczyć, szanować i wspierać się wzajemnie w pokonywaniu przeszkód stawianych przez pandemię, a także zaangażować się w budowę wspólnoty podzielającej wizję przyszłości całego rodzaju ludzkiego, koncepcję zaproponowaną przez prezydenta Chin.

Prezydent Fernandez wziął później udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022, gdzie przedstawiciele Chin i Argentyny podpisali również Protokół Ustaleń (PU) w sprawie Inicjatywy Pasa i Szlaku (IPSz) (ang. Memorandum of Understanding, MoU on the Belt and Road Initiative, BRI), na którego mocy państwo Ameryki Łacińskiej stało się oficjalnym partnerem IPSz.

Oprócz Protokołu Ustaleń oba państwa podpisały również dokumenty o współpracy w ponad 10 obszarach, w tym na rzecz ekologicznego rozwoju, gospodarki cyfrowej, przestrzeni powietrznej, Systemu Nawigacji Satelitarnej BeiDou, innowacji technologicznych i rolnictwa.

