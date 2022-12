CGTN : Le sommet sino-arabe perpétue une amitié traditionnelle et favorise le rapprochement de communautés partageant un avenir commun

BEIJING, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le premier Sommet Chine-États arabes s'est tenu avec succès vendredi en présence du président chinois Xi Jinping et de plus de 10 dirigeants arabes. L'événement, qui a été l'occasion de porter les relations sino-arabes à de nouveaux sommets, de développer l'esprit de camaraderie sino-arabe, de renforcer la coopération future et de favoriser le rapprochement d'une communauté sino-arabe partageant un avenir commun, a donné des résultats fructueux.

Développer l'amitié sino-arabe

Le président Xi a parlé de l'amitié sino-arabe, qui comprend « la solidarité et l'assistance mutuelle, l'égalité et le bénéfice mutuel, l'inclusion et l'apprentissage mutuel », affirmant que la solidarité et l'assistance mutuelle étaient des caractéristiques distinctes de l'amitié sino-arabe, ajoutant que la Chine et les pays arabes se faisaient confiance et avaient forgé une amitié fraternelle.

Profitant d'une longue histoire d'échanges amicaux, la Chine et les États arabes ont appris à se connaître et à se lier d'amitié à travers l'ancienne route de la soie ; ils ont partagé des peines similaires dans leurs luttes respectives pour la libération nationale, ont mené une coopération gagnant-gagnant dans le courant de la mondialisation économique et ont défendu l'équité et la justice dans un environnement international changeant, a expliqué le président Xi, ajoutant que tout cela nourrissait l'esprit de l'amitié sino-arabe.

L'égalité et le bénéfice mutuel sont les moteurs constants de leur amitié, a-t-il ajouté, soulevant que la Chine et les États arabes ont donné l'exemple pour la coopération Sud-Sud dans la poursuite d'une collaboration mutuellement bénéfique.

Le président Xi a expliqué que l'inclusivité et l'apprentissage mutuel étaient des valeurs fondamentales inhérentes à leur amitié, soulignant que la Chine et les États arabes continuaient de tirer leur sagesse des civilisations ancestrales de l'un et de l'autre et de promouvoir conjointement « la paix, l'harmonie, l'intégrité et la vérité », l'essence même de la civilisation.

Rechercher un développement commun

Au fil des ans, la Chine et le monde arabe ont poursuivi un développement commun productif, grâce à une coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines.

Le président Xi a argué que la Chine et les États arabes devaient se concentrer sur le développement économique et promouvoir une coopération gagnant-gagnant, soulignant qu'ils devraient renforcer la synergie entre leurs stratégies de développement et promouvoir une coopération de haute qualité dans le cadre de la Nouvelle route de la soie (BRI).

Les deux parties ont établi 17 mécanismes de coopération dans le cadre du Forum sur la coopération sino-arabe. Le commerce a augmenté de 100 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, le volume total dépassant les 300 milliards. Les investissements directs de la Chine dans les États arabes ont été multipliés par 2,6 au cours de cette période. Le stock d'investissements a atteint 23 milliards de dollars et plus de 200 projets concernant la BRI ont été réalisés, pour le bénéfice de près de 2 milliards de personnes des deux côtés.

« Nous nous réjouissons de la décision prise lors du sommet de construire une communauté sino-arabe ayant un avenir commun dans cette nouvelle ère et celle d'établir les grandes lignes du Plan de la coopération globale entre la Chine et les États arabes, présentant l'essence des futures relations sino-arabes », a déclaré Xi Jinping.

Favoriser le rapprochement de la communauté sino-arabe pour un avenir commun

En tant que partenaires stratégiques, la Chine et les États arabes devraient encourager l'amitié sino-arabe, renforcer la solidarité et la coopération, et favoriser le rapprochement de la communauté sino-arabe pour un avenir commun, afin d'apporter de plus grands avantages à leurs peuples et de faire avancer la cause du progrès humain, a déclaré Xi Jinping.

La Chine et les États arabes devraient rester indépendants et défendre leurs intérêts communs, a ajouté le président Xi, ajoutant que la Chine soutient les États arabes dans l'exploration indépendante de voies de développement adaptées à leurs situations nationales et dans la prise en main de leur avenir.

La Chine est prête à approfondir la confiance mutuelle stratégique avec les États arabes, pour se soutenir mutuellement dans la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la dignité nationale, a annoncé le président Xi, notant que les deux parties devraient conjointement défendre le principe de non-interférence dans les affaires intérieures d'autres pays, pratiquer un véritable multilatéralisme et défendre les droits et intérêts légitimes des pays en développement.

Xi Jinping a proposé pour la première fois de construire une communauté sino-arabe ayant des intérêts et un destin communs en 2014, lors de la sixième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe. Cette proposition a été chaleureusement accueillie par les pays arabes.

