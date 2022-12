CGTN: Cúpula China-Arab leva adiante amizade tradicional e promove comunidade mais próxima com futuro compartilhado

PEQUIM, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A primeira China-Arab States Summit foi realizada com sucesso na sexta-feira na presença do Chinese President Xi Jinping e de mais de 10 líderes árabes. O evento, que foi uma oportunidade de levar as relações China-Árabes a novos patamares, aprofundar o espírito de amizade China-Árabe, fortalecer a cooperação futura e promover ainda mais uma comunidade China-Arab mais próxima com um futuro compartilhado, rendeu resultados frutíferos.

Elaborando sobre a amizade China-Arab

Xi falou sobre o espírito da amizade China-Árabe apresentando "solidariedade e assistência mútua, igualdade e benefício mútuo, inclusão e aprendizado mútuo", dizendo que solidariedade e assistência mútua são características distintas da amizade China-Arab, acrescentando que China e países árabes confiam uns nos outros e construíram uma amizade fraterna.

Desfrutando de uma longa história de trocas amigáveis, a China e os Estados árabes passaram a se conhecer e se tornar amigos através da antiga Silk Road, compartilharam bem e mal em suas respectivas lutas pela libertação nacional, conduziram uma cooperação vencedora na maré da globalização econômica, e defendeu a equidade e a justiça no ambiente internacional em mudança, disse Xi, acrescentando que tudo isso alimentava o espírito de amizade China-Arab.

Igualdade e benefício mútuo são motivadores constantes para sua amizade, disse ele, observando que a China e os países árabes deram um exemplo para a cooperação Sul-Sul na busca de colaboração mutuamente benéfica.

A inclusão e o aprendizado mútuo são valores fundamentais inerentes à sua amizade, disse ele, enfatizando que a China e os países árabes continuam extraindo sabedoria das civilizações consagradas pelo tempo um do outro e promovendo conjuntamente "paz, harmonia, integridade e verdade", a própria essência de civilização.

Buscando desenvolvimento comum

Ao longo dos anos, a China e o mundo árabe têm buscado conjuntamente um desenvolvimento produtivo comum por meio de cooperação mutuamente benéfica em vários campos.

A China e os Estados árabes devem se concentrar no desenvolvimento econômico e promover a cooperação ganha-ganha, disse Xi, enfatizando que devem fortalecer a sinergia entre suas estratégias de desenvolvimento e promover a cooperação de alta qualidade sob a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI).

Os dois lados estabeleceram 17 mecanismos de cooperação no âmbito do Fórum de Cooperação China-Estados Árabes. Na última década, o comércio cresceu $100 bilhões, com um volume total superior a $300 bilhões. O investimento direto da China nos países árabes cresceu 2,6 vezes no período, com o estoque de investimentos chegando a $23bilhões, e mais de 200 projetos do BRI foram realizados, beneficiando cerca de 2 bilhões de pessoas dos dois lados.

"Estamos satisfeitos em ver a decisão da cúpula de construir uma comunidade China-Árabe com um futuro compartilhado na nova era e de formular o Esboço do Plano Abrangente de Cooperação entre a China e os Estados Árabes, estabelecendo o plano para as futuras relações ", disse Xi.

Promovendo uma comunidade China-Arab mais próxima com futuro compartilhado

Como parceiros estratégicos, a China e os Estados árabes devem levar adiante o espírito de amizade China-Árabe, fortalecer a solidariedade e a cooperação e promover uma comunidade China-Árabe mais próxima com um futuro compartilhado, de modo a proporcionar maiores benefícios a seus povos e promover a causa do progresso humano, disse Xi.

A China e os Estados árabes devem permanecer independentes e defender seus interesses comuns, disse Xi, acrescentando que a China apoia os Estados árabes na exploração independente de caminhos de desenvolvimento adequados às suas condições nacionais e mantendo seu futuro firmemente em suas próprias mãos.

A China está pronta para aprofundar a confiança mútua estratégica com os Estados árabes e apoiar-se firmemente na salvaguarda da soberania, integridade territorial e dignidade nacional, disse Xi, observando que os dois lados devem defender conjuntamente o princípio de não interferência nos assuntos internos de outros países, praticar o verdadeiro multilateralismo e defender os direitos e interesses legítimos dos países em desenvolvimento.

Em 2014, Xi propôs pela primeira vez a construção de uma comunidade China-Árabe de interesses comuns e uma comunidade de destino comum na sexta conferência ministerial do Fórum de Cooperação China-Estados Árabes. A proposta foi muito bem recebida pelos países árabes.

FONTE CGTN

